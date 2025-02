Război comercial pe continentul nord-american. Cum răspund Mexicul și Canada taxelor vamale impuse de Trump

Donald Trump a impus taxe vamale pentru Canada, Mexic și China, declanșând un război comercial, iar aliații nord-americani au răspuns.

Sâmbătă, președintele Donald Trump a semnat un decret prin care impune taxe vamale drastice asupra importurilor din Mexic, Canada și China, ceea ce a dus la o reacție rapidă și un sentiment clar de trădare din partea țărilor vecine din America de Nord, declanșând un război comercial între aliații de lungă durată.

Președintele republican a postat pe rețelele sociale că aceste taxe sunt necesare „pentru protejarea americanilor”, solicitând celor trei națiuni să facă mai mult pentru a limita fabricarea și exportul de fentanyl ilegal și pentru ca Mexicul și Canada să reducă imigrația ilegală în Statele Unite.

Aceste taxe, dacă vor fi menținute, ar putea duce la o creștere semnificativă a inflației, amenințând încrederea pe care mulți votanți au avut-o în Trump pentru a reduce prețurile alimentelor, combustibilului, locuințelor, automobilelor și altor bunuri, așa cum promitea el. De asemenea, riscă să arunce economia globală și mandatul politic al lui Trump într-o criză, la doar două săptămâni după începerea celui de-al doilea mandat, scrie Associated Press .

Trump a declarat stare de urgență economică pentru a impune taxe de 10% pe toate importurile din China și de 25% pe importurile din Mexic și Canada. Energia importată din Canada, inclusiv petrolul, gazul natural și electricitatea, va fi taxată cu 10%. Decretul include și un mecanism de escaladare a taxelor impuse de SUA ca răspuns la represaliile celorlalte state, amplificând spectrul unei tulburări economice și mai severe.

„Acțiunile de azi ale Casei Albe ne dezbină în loc să ne adune,” a spus într-un ton grav prim-ministrul canadian Justin Trudeau, anunțând că țara sa va impune taxe de 25% pe importurile americane în valoare de până la 155 miliarde de dolari, inclusiv alcool și fructe.

Acesta a exprimat trădarea resimțită de mulți canadieni, amintind americanilor că trupele canadiene au luptat alături de ele în Afganistan și au ajutat la răspunsurile la numeroase crize, de la incendiile din California până la uraganul Katrina.

„Am fost mereu acolo, alături de voi, plângând împreună cu poporul american,” a adăugat el.

Președinta Mexicului a ordonat și ea taxe vamale de represalii

„Respingerem categoric calomniile Casei Albe, care acuză guvernul mexican că are alianțe cu organizații criminale, precum și orice intenție de a se amesteca în teritoriul nostru,” a scris președinta mexicană Claudia Sheinbaum pe X, explicând că i-a cerut ministrului economie să implementeze măsuri de răspuns care includ taxe vamale de represalii și alte măsuri pentru a proteja interesele Mexicului.

„Dacă guvernul și agențiile americane doresc cu adevărat să abordeze consumul grav de fentanyl din țara lor, ar putea să lupte împotriva vânzării de droguri pe străzile orașelor lor mari, lucru pe care nu-l fac, și să combată spălarea de bani generată de această activitate ilegală, care a făcut atât de mult rău populației lor,” a adăugat ea.

Premierul provinciei canadiene Columbia Britanică, David Eby, a cerut cetățenilor să nu mai cumpere alcool din statele americane „roșii” și a anunțat că va retrage mărcile de alcool americane de pe rafturile magazinelor guvernamentale ca răspuns la taxe.

Ministerul chinez de Externe a declarat că guvernul chinez „ se opune acestei măsuri și va lua contramăsuri necesare pentru a-și apăra drepturile și interesele legitime.”

China a reglementat drogurile legate de fentanyl ca substanțe controlate în 2019 și a „cooperat în combaterea narcoticelor cu SUA,” conform ministerului, care a cerut guvernului american să corecteze ceea ce consideră a fi acțiuni greșite.

Ministerul chinez al Comerțului a precizat că va depune o plângere la Organizația Mondială a Comerțului pentru „practicile abuzive ale SUA” și va lua măsuri pentru a-și proteja drepturile și interesele.

Efecte pentru americanul de rând

Taxele vor intra în vigoare marți, iar acest lucru pune în față o confruntare economică în America de Nord care ar putea sabota creșterea economică. O nouă analiză realizată de Budget Lab de la Yale a detaliat posibilele daune economice pentru SUA, estimând că fiecare gospodărie va pierde echivalentul a 1.170 de dolari din venituri din cauza taxelor. Creșterea economică va încetini, iar inflația se va agrava, iar situația ar putea fi și mai gravă din cauza represaliilor din partea altor țări.

Democrații au avertizat rapid că orice inflație de acum înainte va fi rezultatul acțiunilor lui Trump.

„Vă îngrijorează prețurile la alimente? Trump le crește cu taxele sale,” a scris liderul democrat din Senat, Chuck Schumer din New York, într-o serie de postări pe X. „Vă îngrijorează prețurile roșiilor? Așteptați până când taxele pe Mexic ale lui Trump vor ridica prețurile la roșii,” a spus acesta într-un alt mesaj. „Vă îngrijorează prețurile mașinilor? Așteptați până când taxele pe Canada ale lui Trump vor ridica prețurile la mașini,” a adăugat el într-un alt mesaj.

Un oficial al administrației SUA, vorbind sub protecția anonimatului pentru a informa jurnaliștii, a spus că taxa mai mică la energie reflectă dorința de a minimiza creșterile disruptive ale prețurilor combustibilului sau utilităților. Aceasta este o dovadă că oficialii Casei Albe înțeleg riscurile pe care și le asumă cu privire la inflație. Creșterile de prețuri sub fostul președinte Joe Biden au dus la frustrare printre votanți, ceea ce a ajutat la întoarcerea lui Trump la Casa Albă.

Decretul semnat de Trump nu conține niciun mecanism de acordare a excepțiilor, a precizat oficialul, o posibilă lovitură pentru constructorii de locuințe care depind de lemnul canadian, precum și pentru fermieri, producători de automobile și alte industrii.

Oficialul nu a oferit indicatori specifici care ar putea fi îndepliniți pentru a ridica noile taxe, spunând doar că cel mai bun indicator ar fi reducerea numărului de americani care mor din cauza dependenței de fentanyl.

Decretul ar permite, de asemenea, taxe vamale pentru importurile din Canada mai mici de 800 de dolari. Produsele sub această sumă pot în prezent să treacă în Statele Unite fără taxe vamale.

„Nu are prea mult sens economic,” a spus William Reinsch, consilier la Center for Strategic and International Studies și fost oficial comercial al SUA. „Istoric, majoritatea taxelor pe materii prime au fost scăzute pentru că vrem să obținem materiale mai ieftine astfel încât producătorii noștri să fie competitivi ... Acum, ce vrea să spună? Vorbim despre taxe pe materii prime. Nu înțeleg economia din spatele acestei măsuri.”

Prin aceste taxe, Trump onorează promisiuni care sunt în centrul filozofiei sale economice și de securitate națională. Dar anunțul a arătat cât de serios este în privința problemei, în condițiile în care unii dintre aliații săi minimizaseră amenințarea taxelor mai mari ca pe simple tactici de negociere.

Președintele se pregătește pentru mai multe taxe pe importuri, un semn că tarifele vamale vor face parte din al doilea său mandat. Vineri, el a menționat cipuri de calculator importate, oțel, petrol și gaz natural, precum și cupru, medicamente și importuri din Uniunea Europeană – măsuri care ar putea pune SUA împotriva unei mari părți a economiei globale.

Trudeau a avertizat asupra efectelor economice ale taxelor, începând de marți, și a îndemnat canadienii să „aleagă produse și servicii canadiene în loc de cele americane.” Dar a exprimat și optimism în legătură cu relația de durată dintre cele două țări.

„Va avea consecințe reale pentru oameni, pentru lucrătorii de pe ambele părți ale graniței noastre. Nu ne dorim să ajungem aici. Nu am cerut asta, dar nu ne vom da înapoi în a ne apăra atât canadienii, cât și incredibila relație de succes dintre Canada și Statele Unite,” a spus Trudeau.