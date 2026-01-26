Propunerile unor aleși republicani după incidentul din Minneapolis

La o zi după ce un agent al Patrulei de Frontieră l-a împușcat mortal pe asistentul medicală Alex Pretti, în vârstă de 37 de ani, unii congresmeni republicani cer o anchetă amănunțită, iar alții propun ca agenții federali ce desfășoară operațiuni legate de imigrare să se retragă din Twin Cities, relatează USA Today.

„Evenimentele din Minneapolis sunt deosebit de tulburătoare”, a scris senatorul Bill Cassidy din Louisiana, într-o declarație pe rețelele de socializare din 24 ianuarie. „Credibilitatea ICE și a DHS este în joc.”

Senatorul din Carolina de Nord, Thom Tillis, s-a alăturat lui Cassidy în solicitarea unei anchete asupra incidentului care a zguduit Minneapolis și a transformat orașul într-un epicentru al protestelor și indignării oublice față de eforturile președintelui Donald Trump de a aplica legea privind imigrația. Agenții Serviciului de Imigrare și Control al Vămilor (ICE) și cei ai Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierelor din SUA se află în zona Twin Cities de luni de zile, ca parte a operațiunii ordonate de administrația Trump, menită să combată imigrația ilegală și pe imigranții acuzați de infracțiuni în SUA.

Pretti este al doilea cetățean american ucis de agenți federali în această lună, după ce un agent ICE a împușcat-o mortal Renee Nicole Good, în vârstă de 37 de ani, mamă a trei copii.

Mai mulți martori oculari și imagini video de la fața locului contrazic declarațiile Departamentului de Securitate Internă, în timp ce înalți oficiali ai administrației s-au referit la ambele victime drept cazuri de terorism intern.

Oficialii federali au declarat că Pretti avea asupra lui o armă pe care intenționa să o folosească pentru a „ucide forțele de ordine”. Pe de altă parte, înregistrările video ale martorilor – precum și mărturii sub jurământ– îl arată pe Pretti cu un telefon în mână și nu cu o armă, înainte ca agenții să-l trântească la pământ și să-l dezarmeze, iar apoi să-l împuște de mai multe ori.

Republicanii cer o anchetă

În urma incidentului, alesul republican din New York, Andrew Garbarino, a solicitat oficial ca șefii Serviciului de Imigrare și Control Vamal, Protecție a Frontierelor și Serviciile de Cetățenie și Imigrare ale SUA să depună mărturie în fața Comisiei pentru Securitate Internă a Camerei Reprezentanților.

Astel că, în timp ce unii republicani cer o anchetă completă asupra incidentului, alți republicani sunt de părere că operațiunile privind aplicarea legilor în materie de imigrație ar trebui puse pe pauză în orașele unde tensiunile au atins cote înalte.

Guvernatorul republican al statului Vermont, Phil Scott, a cerut președintelui american să oprească operațiunile de control al imigrației și să dezescaladeze tensiunile, iar James Comer, republican de Kentucky, a declarat că Trump ar trebui să ia în considerare trimiterea de agenți federali în alte orașe, unde ar exista mai multă disponibilitate din partea autorităților locale să coopereze cu administrația.

„Dacă aș fi președintele Trump, m-aș gândi dacă primarul și guvernatorul ar pune în pericol oficialii ICE și dacă există probabilitatea de a pierde mai multe vieți nevinovate sau ceva de genul, apoi aș decide poate să-i trimit în alt oraș și i-aș lăsa pe locuitorii din Minneapolis să decidă”, a spus Comer într-un interviu din 25 ianuarie pentru Fox Business.

Comer a sugerat că „oamenii din Minnesota s-ar revolta” împotriva conducerii statale și locale dacă agenții federali ar pleca, în ciuda săptămânilor de proteste care cereau acestora să plece și care și-au exprimat furia față de uciderea lui Good și a lui Pretti. Deși și-a exprimat sprijinul pentru operațiunile de aplicare a legilor privind imigrația, Comer a mai spus că situația din Minneapolis este proastă și „nu va face decât să se înrăutățească”.

Senatorul Angus King, un independent care reprezintă statul Maine, a indicat într-un interviu acordat CBS pe 25 ianuarie că s-ar putea alătura democraților pentru a bloca un pachet de cheltuieli bipartizan cerut de Departamentul de Securitate Internă. Congresul se confruntă cu un termen limită până la sfârșitul săptămânii pentru a adopta o legislație de finanțare și a evita o închidere parțială a guvernului.

„Oameni înarmați cu măști care le spun oamenilor că nu pot fotografia ceea ce fac și îi intimidează pe protestatari – asta nu este american”, a spus King. „Acești oameni acționează în afara Constituției. Ei ignoră legile noastre și pur și simplu nu putem continua să sprijinim asta.”

Criticile republicanilor s-au amplificat în urma declarațiilor oficialilor privind dreptul lui Pretti de a purta armă

După moartea lui Pretti, oficiali ai Departamentului de Securitate Internă au declarat că agenții federali ar fi putut avea justificare să tragă asupra lui, întrucât acesta era înarmat și intenționa să „ucidă forțele de ordine”. Oficiali de rang înalt, atât ai Patrulei de Frontieră, cât și ai DHS, nu au furnizat deocamdată dovezi care să susțină aceste afirmații.

Pretti avea permis de port armă, potrivit autorităților locale, dar apare în filmări ținând în mână un telefon, nu arma pe care o avea asupra lui.

Alesul statului Kentucky, Thomas Massie, și-a exprimat nemulțumirea pe rețelele de socializare, răspunzând la o postare a procurorului american Bill Essayli.

„A purta o armă de foc nu este o condamnare la moarte, este un drept garantat de Dumnezeu, protejat de Constituție, iar dacă nu înțelegi acest lucru, nu ar trebui să fii în forțele de ordine sau în guvern”, a scris Massie pe rețelele de socializare.