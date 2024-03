Patru mari întrebări privind consecințele pentru SUA ale prăbușirii podului din Baltimore

Politico a analizat modalitățile în care prăbușirea podului Francis Scott Key peste râul Patapsco marți, în Baltimore, va perturba transporturile comerciale și traficul, podul fiind o legătură crucială cu portul din Baltimore.

Președintele SUA Joe Biden a promis că va „muta cerul și pământul” pentru a reconstrui cât mai repede podul și că lucrările vor fi suportate de guvernul federal. Totuși închiderea portului Baltimore – o legătură crucială cu alte porturi majore – pe fondul unei misiuni urgente de salvare și al naturii complicate a legilor care guvernează transportul maritim se va resimți probabil luni de zile.

Impactul asupra transportului

„Nu există nicio îndoială că acesta va avea un impact major și prelungit asupra lanțurilor de aprovizionare”, a declarat secretarul pentru Transporturi, Pete Buttigieg, în cadrul unei conferințe de presă, marți.

Baltimore este al doilea cel mai mare exportator de cărbune al SUA. În 2022, prin el au trecut 23% din toate exporturile de cărbune din SUA. Accidentul a întrerupt activitatea a două terminale operate de furnizorul CONSOL Energy și compania feroviară de marfă CSX.

Nu este clar dacă cantități semnificative de cărbune pot fi deturnate în alte porturi. Norfolk, Virginia, este cel mai mare exportator al SUA în timp ce alte porturi din apropiere - Philadelphia, Buffalo și Savannah - gestionează doar o mică parte din exporturile de cărbune Baltimore le face.

La fel ca majoritatea navelor de marfă transatlantice care aduc mărfuri în SUA, Dali, sub pavilion Singapore, s-a oprit în portul New York și New Jersey săptămâna trecută, înainte de a continua pe ceea ce expeditorii numesc „milk run”, care a inclus oprirea fatidică în Baltimore înaintea de a se îndrepta spre Colombo, Sri Lanka.

„Trebuie să ne concentrăm pe [curățarea resturilor] de îndată ce căutarea și salvarea se termină, pentru că acest lucru va avea un efectîn lanț”, a declarat senatorul Chris Van Hollen, democrat din Maryland. „Acesta este un port imens, înfloritor, și un mare centru economic pentru Maryland și Coasta de Est.”

În timp ce misiunea de recuperare continuă Corpul Inginerilor Armatei are sarcina de a redeschide canalul de transport maritim din port.

„Toți operatorii din acel spațiu se vor gândi la alternativele care pot găzdui aceste mărfuri speciale”, a declarat Cary Davis, președinte și CEO al Asociației Americane a Autorităților Portuare.

De obicei, navele de marfă se opresc în portul New York și New Jersey, cel mai mare de pe Coasta de Est, înainte de a se deplasa pe litoralul de est către Baltimore sau porturile din Virginia, Carolina de Sud, Georgia și Florida.

„Portul New York și New Jersey lucrează în mod proactiv cu partenerii noștri din industrie pentru a răspunde la nevoie și pentru a asigura continuitatea lanțului de aprovizionare de-a lungul Coastei de Est”, a spus directorul portuar al agenției, Bethann Rooney.

John Nardi, președintele Asociației de Transport Maritim din New York și New Jersey, a spus că este prea devreme pentru a stabili toate implicațiile, „dar cu siguranță va avea loc redirecționare a mărfurilor până când canalul va fi eliberat pentru navigație”.

Anul trecut, portul Baltimore a avut un an record în care a transportat 52 de milioane de tone de mărfuri străine în valoare de 80 de miliarde de dolari - cu aproape 8 milioane de tone și 6 miliarde de dolari mai mult decât până acum.

Cum a răspuns guvernul

La nivel local, accentul a rămas pe recuperarea oamenilor căzuți în apă.

„Ne concentrăm pe conservarea vieții”, a spus primarul din Baltimore, Brandon Scott.

Sunt implicate toate agențiile locale, de stat și federale, de la Garda de Coastă la Administrația Federală a Autostrăzilor și poliția locală.

Președintele comisiei de siguranță, Jennifer Homendy, a minimizat șansa unor răspunsuri rapide, invocând investigația îndelungată a prăbușirii podului Fern Hollow din 2022 din Pittsburgh . Acea investigație a descoperit inspecții de proastă calitate și supraveghere insuficientă de către oficialii de stat și locali.

Guvernatorul Maryland Wes Moore a spus că podul din Baltimore a fost „conform normelor”.

Potrivit unui comunicat al Autorității Maritime și Portuare din Singapore, nava „a avut o pierdere momentană a propulsiei” înainte de accident ceea ce nu i-a mai permis să-și mențină cursul și în aceste circumstanțe s-a izbit de podul Francis Scott Key, a spus autoritatea.

Anchetatorii din Singapore sunt în drum spre Baltimore.

Vor exista consecințe?

Dali este înregistrat în Singapore. Aceasta înseamnă, că nava operează conform convențiilor internaționale și legilor din Singapore.

De exemplu, nava poate stabili niveluri de calificare pentru echipajul său și reglementări pentru funcționarea în siguranță a navei. Cei responsabili pentru navă și încărcătura acesteia intră totuși și sub incidența legii americane privind răspunderea, de exemplu. Și Garda de Coastă este capabilă să interzică navelor să intre în apele SUA și chiar să interzică navelor intre în port.

Garda de Coastă cere, de asemenea, ca navele să fie certificate ca fiind capabile de navigare și își păstrează dreptul de a inspecta orice nave care intră în apele SUA pentru conformitate. Cu toate acestea, conform Oficiului de Responsabilitate Guvernamentală, inspecțiile sunt în mare parte externalizate către terți .

Majoritatea liniilor de croazieră își înregistrează și navele într-o țară străină, chiar dacă o mare parte a pieței de croazieră este americană. Acest fapt a redus, de pildă, capacitatea autorităților de reglementare din SUA de a verifica normele sanitare și siguranță pe navele de croazieră atunci când norovirusul și Covid-19 au făcut ravagii pe navele de croazieră.

Problema politică

În timpul scurtelor remarci la Casa Albă, Biden a promis că guvernul federal va plăti, cel puțin inițial, costurile pentru repararea podului, deși a lăsat deschise problema pretenții împotriva unei companii de transport maritim.

Casa Albă a spus că Biden s-a întâlnit cu personalul superior marți dimineață pentru un briefing despre prăbușire și le-a spus să pună la dispoziție resursele federale.

Deși nu a stabilit o cronologie pentru reconstrucția podului sau redeschiderea portului, răspunsul rapid al lui Biden a amintit de răspunsul similar al guvernatorului Pennsylvania, Josh Shapiro, după o altă prăbușire ciudată a podului în afara Philadelphiei, anul trecut, după un incendiu.

Biden, care și-a făcut remarcile înainte de a pleca într-o călătorie în Carolina de Nord, a spus că va vizita Baltimore în curând.

O lege din secolul XIX l-ar putea ajuta pe proprietarul vasului

Proprietarul vasului container Dali, Grace Ocean din Singapore, ar putea invoca o lege obscură la care a apelat și proprietarul Titanicului, în 1912, pentru a nu plăti daune de sute de milioane de dolari în urma accidentului, relatează Strait Times.

Compania s-ar putea confrunta cu o serie de procese din mai multe părți, inclusiv din partea proprietarului podului și a familiilor celor șase muncitori care se aflau pe pod, presupuși morți.

Plata despăgubirilor vor cădea probabil în sarcina proprietarului navei și nu a agenției care operează podul, deoarece obiectele staționare nu sunt de obicei considerate responsabile dacă o navă în mișcare le lovește, a declarat profesorul Michael Sturley, expert în drept maritim la Facultatea de Drept a Universității Texas din Austin.

Însă, potrivit directorului Centrului de Drept Maritim al Universității Tulane, Martin Davies, o lege din 1851 ar putea reduce plata la zeci de milioane de dolari prin plafonarea răspunderii proprietarului navei la cât valorează nava după accident, plus orice câștiguri pe care le-a încasat din transportul mărfii.

Legea a fost adoptată inițial pentru a împiedica giganții din domeniul transportului maritim să sufere pierderi insurmontabile în urma unor dezastre pe mare. O sumă de opt cifre, deși încă mare, ar însemna „considerabil mai puțin” decât despăgubirile totale.