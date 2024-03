Operațiune de salvare dramatică a unei șoferițe după ce un autotren s-a prăbușit pe marginea unui pod: „Se ruga!” FOTO

Pompierii din Louisville au salvat în mod dramatic o șoferiță vineri, după ce semiremorca acesteia s-a prăbușit de pe marginea podului Clark Memorial Bridge.

Accidentul cu mai multe vehicule a avut loc la scurt timp după prânz, a relatat WLKY, afiliat CBS. Departamentul de poliție din Louisville a declarat că în accident au fost implicate două vehicule de pasageri, o camionetă și o semiremorcă comercială.

Doi pacienți din unul dintre vehiculele implicate în această coliziune au fost transportați la spital cu răni grave, care păreau să pună viața în pericol, a precizat poliția, scrie news.yahoo.com.

Ambele părți ale podului au fost închise în timp ce pompierii și lucrătorii de la EMS au izolat zonele pentru a pregăti salvarea. Pompierii au folosit o scară aeriană și au montat un sistem de scripeți și o frânghie de siguranță pentru șofer. Imaginile de la fața locului arată salvatorii trăgându-l pe șoferul prins în siguranță de pe semicabina Sysco atârnată.

Șeful pompierilor din Louisville, Brian O'Neill, a declarat că la fața locului au fost aproximativ 30 de pompieri, împreună cu lucrătorii EMS și salvatorii, pentru a ajuta șoferul, iar primii care au intervenit "au putut să vorbească cu ea odată ce am ajuns pe pod. Am putut să o vedem. Am putut vorbi cu ea".

După ce frânghiile au fost puse la locul lor, pompierul din Louisville, Bryce Carden, care a declarat în timpul unei conferințe de presă că s-a antrenat pentru astfel de salvări "de peste 100 de ori", a fost coborât peste partea laterală a podului spre semicabina atârnată, adăugând că "a avut încredere în băieții de pe partea de sus", iar lucrurile au încetinit pe măsură ce a trecut. El a spus că știa mișcările și că s-a simțit bine să își pună antrenamentul "în acțiune".

Carden a spus că atunci când a ajuns la șofer, a cărei identitate nu a fost dezvăluită, "se ruga, se ruga mult și m-am rugat cu ea - așa că a fost bine". El a spus că ea a continuat să-i mulțumească lui Dumnezeu, iar Carden i-a spus să "respire adânc", deoarece avea nevoie de ea pentru a-l ajuta să se urce în hamul de salvare.

Sistemul de frânghii i-a tras apoi pe Carden și pe șofer pe partea laterală a podului pentru a se pune în siguranță. Imaginile video arată cum cei doi se balansează în aer în timp ce au fost scoși încet din cabină spre pod. Ei erau din nou în siguranță pe pod la ora 12:45. Șoferul este în stare stabilă, dar a fost transportat la spitalul local, a declarat O'Neill.

"Aceștia au fost niște eroi serioși astăzi", a spus el.

În cadrul unei conferințe de presă de sâmbătă, primarul din Louisville, Craig Greenberg, a declarat că o anchetă preliminară a poliției a arătat că accidentul în lanț s-a produs atunci când un vehicul care se deplasa spre sud pe pod s-a izbit de un alt vehicul care era blocat pe banda din extrema dreaptă.

"După impact, șoferul acelui vehicul a pierdut controlul și a trecut pe banda dinspre nord, unde acel vehicul a lovit semicamionul, care se deplasa spre nord", a explicat Greenberg.

În urma impactului, camionul a trecut prin balustrada de protecție.

Șoferul autovehiculului care a lovit semiremorcherul rămâne internat în spital cu răni grave, a declarat Greenberg.

Nu există camere de luat vederi pe pod, astfel că nu există nicio înregistrare video a coliziunii, a mai dezvăluit Greenberg.

Se așteaptă ca podul să fie redeschis până sâmbătă seara, a precizat Greenberg, iar accidentul nu a afectat integritatea structurală a podului.