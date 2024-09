„Nu ar trebui să te omoare?” Cum a revenit Trump la suspiciunile aliniate teoriilor conspirației după tentativa de asasinat

În noaptea de după tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump în timpul unui miting în Butler, Pennsylvania, au existat susținători și aliați, între care și membri ai staff-ului de campanie, care au aruncat vina asupra președintelui Joe Biden și a democraților înainte să se știe ceva concret despre atacator sau despre posibilul mobil al acestuia. Trump însuși nu a făcut asta, relatează Washington Post. Dimpotrivă, în primele sale declarații după ce a fost împușcat pe 13 iulie, Trump a mulțumit forțelor de ordine, a prezentat condoleanțe familiilor celor uciși și s-a adresat participanților răniți, îndemnând la unitate.

El și-a schimbat tonul însă în ultimele săptămâni, pe măsură ce candidatul republican s-a dedat la promovarea unor teorii ale conspirației, precum cele ce califică tentativa de asasinat drept „o manevră internă” a agențiilor guvernamentale sau sugerând legături ale democraților cu avocații părinților trăgătorului.

„Probabil că am încasat un glonț în cap din cauza lucrurilor pe care ei le spun despre mine”, a comentat Trump în cadrul dezbaterii organizate și moderate de ABC News cu vicepreședinta Kamala Harris.

Fotografia în care Trump este surprins ridicând pumnul în timp ce sângele îi șiroiește pe față și șoptește „Luptă! Luptă! Luptă! a devenit noul slogan al republicanilor, simbolul sfidării care a devenit emblematică pentru personalitatea sa politică.

„Cu cât ne uităm mai mult la ce s-a întâmplat în acea zi, cu atât totul pare mai suspicios”, a comentat Monica Crowley, gazda unui podcast de dreapta, într-un interviu cu Trump publicat pe 29 august. „Se pare că agențiile de trei litere procesează lent o mare parte din aceste dovezi, o mare parte din înregistrările video etc. Vi se pare că această devine o treabă suspectă, poate chiar din interior?”

„Este foarte suspicios”, a răspuns Trump. „Cu cât te uiți mai mult, cu atât mai mult îți spui: „Ar putea fi altceva” [la mijloc].

Brian Hughes, consilier principal al campaniei Trump, a declarat: „Președintele Trump dorește să se asigure că vom afla unde s-au produs eșecuri și cum să le prevenim în viitor”.

„Se creează un mecanism permisiv pentru ca cel puțin unii oameni să dorească să ia problema în propriile mâini”, a apreciat Matt Dallek, profesor la Universitatea George Washington, care studiază mișcarea conservatoare și lucrează la o carte despre tentativele de asasinat asupra președinților și violența politică în secolul al XX-lea. „Funcționează în mod similar cu «marea minciună» legat de furtul alegerilor din 2020, iar aici se află pericolul pentru țară.”

Anchetatorii încă nu au identificat mobilul pe care l-a avut trăgătorul, Thomas Matthew Crooks, în vârstă de 20 de ani, împușcat a fața locului de un lunetist al Secret Service. Potrivit autorităților, în telefonul acestuia s-au găsit poze ale lui Joe Biden, precum și ale unui membru al familiei regale britanice, alături de unele fotografii cu Trump, în timp ce nu a putut fi identificat un mobil propriu-zis, ideologic sau politic. În schimb, dovezile au indicat că Crooks era un tânăr tulburat, asemenea multor altor autori ai unor tentative de asasinat sau mai degrabă ai atacurilor armate în masă în școli.

Secret Service a respins în mod repetat cererile campaniei Trump privind protecție suplimentară, în timp ce agenția s-a luptat să țină pasul cu nevoile de pază mari a peste 20 de persoane. Directorul Kimberly Cheatle a demisionat în iulie și există anchete în curs derulate de diverse comisii din Congres, de FBI și de inspectorului general al Homeland Security. Nu au apărut până acum niciun fel de dovezi ale eventualei implicări a Casei Albe în ceea ce privește deciziile privind resursele alocate.

În cazul mitingului electoral din Butler, dezvăluirile jenante și multiplele necunoscute le-au oferit lui Trump și susținătorilor săi multiple puncte de care să se lege. Unii de la stânga s-au angajat, de asemenea, în suspiciuni nefondate cu privire la sursa și natura rănii suferite de Trump. Într-un interviu recent pentru un podcast, Trump a indicat nehotărârea inițială a directorului FBI, Christopher A. Wray, în cadrul unei mărturii în Congres, cu privire la ceea ce l-a lovit pe Trump la ureche, drept motiv de neîncredere; Wray, pe care chiar Trump l-a numit, a precizat că fostul președinte a fost rănit fie de un glonț, fie de un fragment.

„Toate acestea sunt prezentate în așa fel încât să stimuleze baza sa să creadă că, dacă pierde în noiembrie, democrații au furat din nou alegerile, că Harris este nelegitimă și că ar trebui, într-un fel, să-i ia apărarea”, a apreciat Barbara F. Walter, profesor la Universitatea California din San Diego și autoare a cărții „How Civil Wars Start and How to Stop Them” În cazul în care sondajele sale se deteriorează în următoarele săptămâni și apar semnale ar putea pierde, a adăugat ea, „el va accentua și mai mult această poveste”.

„Nu ar trebui să te omoare acum?”

Perspectiva unui asasinat s-a strecurat în mintea unor susținători ai lui Trump cu mult înainte de mitingul din Butler. În decembrie 2020, Trump le-a spus prietenilor că se teme că Iranul ar putea încerca să îl omoare drept represalii pentru ordinul de a-l ucide într-un atac cu dronă pe generalul r Qasem Soleimani, potrivit volumulului „The Divider”, semnat de Peter Baker și Susan Glasser. Fanii clubului Mar-a-Lago obișnuiau să-l avertizeze împotriva alegerii unui partener care ar fi favorabil „statului paralel” altminteri presupusa cabală îl va elimina, potrivit persoanelor familiarizate cu aceste conversații, care au vorbit sub rezerva anonimatului pentru face dezvăluiri privind interacțiuni private.

„Ești îngrijorat că vor încerca să te omoare?” l-a întrebat Tucker Carlson pe Trump într-un interviu publicat în aceeași seară cu prima dezbatere primară, la care Trump nu a participat. Trump nu a răspuns direct, iar Carlson a încercat din nou: „Nu ar trebui să vă omoare acum?” Trump a schimbat din nou subiectul.

Realul atentat la viața lui Trump l-a făcut neobișnuit de spiritual și i-a prilejuit un sentiment profund de uimire că este încă în viață, potrivit persoanelor care au vorbit cu el imediat după aceea. El a rămas relativ tăcut până la începutul Convenției Naționale Republicane, care a început doar două zile mai târziu.

Acea săptămână plină de discursuri și reuniuni a dezvoltat rapid un consens asupra semnificației tentativei de asasinat în cadrul partidului și al mișcării. Strigătul „luptă” a devenit un refren. Fotografii cu pumnul ridicat al lui Trump au apărut frecvent pe ecranele arenei și, în scurt timp, pe articolele disponibile la vânzare. S-au făcut tricouri care proclamau „Still Standing ... Impeached, Arrested, Convicted & Shot” și „You Missed”. Unii delegați au purtat bandaje de hârtie pe urechi în semn de solidaritate cu bandajul lui Trump.

„Când s-a ridicat în picioare după ce a fost împușcat în cap, însângerat, și a ridicat mâna, m-am gândit că, în acel moment, s-a produs o transformare. Nu mai era doar un bărbat”, a spus Carlson în discursul său din ultima seară a convenției. „Cred că a fost o intervenție divină. Dar efectul pe care l-a avut asupra lui Donald Trump - el nu mai era doar candidatul unui partid politic, sau un fost președinte, sau un viitor președinte. Era liderul unei națiuni”.

Personalul lui Trump a spus înainte că discursul său din acea seară va transcende controversele și insultele obișnuite, arătându-l pe fostul președinte așa cum americanii nu erau obișnuiți să îl vadă. El a început cu o reluare dramatică a tentativei de asasinat, spunând că nu va fi mai fi o altă dată pentru că a fost mult „prea dureros”. S-a adus pe scenă uniforma de pompier a participantului la miting ucis Corey Comperatore, iar la un moment dat el s-a apropiat pentru a săruta casca albă.

Pe măsură ce discursul a continuat, Trump a revenit la forma sa obișnuită, denigrând imigranții și cerând respingerea dosarelor penale împotriva sa. Până la sfârșitul lunii, Trump avea să recunoască cât de vremelnică a fost transformarea.

„Toți au spus: «Trump va fi un om bun de acum. A fost aproape de moarte». Și chiar am fost de acord cu asta timp de aproximativ opt ore”, a spus el la un miting din 31 iulie în Harrisburg, Pa. „Așadar, am fost drăguț timp de, cum ați spune, trei, patru sau cinci ore, iar apoi am decretat: «Aceștia sunt oameni răi. Trebuie să câștigăm această bătălie»”.