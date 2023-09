Moartea cumplită a unei femei. A fost ucisă de un aligator de patru metri lungime

Sabrina Peckham, în vârstă de 41 de ani, a fost găsită moartă într-un canal din orașul Largo, statul american Florida. Un trecător a văzut reptila de patru lungime ținând în gură trupul femeii, relatează BBC.

Martorul, Jamarcus Bullard, a mărturisit pentru presa locală că a observat reptila în timp ce se îndrepta spre un interviu de angajare.

„Am observat că avea un corp în gură așa că, odată ce am văzut asta, am fugit direct la departamentul de pompieri", a afirmat bărbatul pentru postul local de televiziune Fox 13.

„A fost pentru prima dată când am văzut un aligator în realitate, așa că mi-am zis că e destul de mișto, dar după ce am văzut ce avea în gură am zis: Ăsta e un manechin? Era palid și alb", a mai mărturisit Bullard.

Biroul șerifului din Pinellas County a transmis că aligatorul a fost omorât și a confirmat că trupul neînsuflețit al femeii, care locuia într-o tabără pentru persoane fără adăpost, a fost descoperit în canalul de apă.

Conform autorităților, aceștia au fost sesizați vineri cu privire la prezența unui cadavru într-un canal din orașul Largo.

„Nimeni nu merită să moară în felul acesta”, a afirmat fiica victimei, Breauna Dorris.

Biroul medicului legist nu a stabilit încă cauza morții.

De asemenea, locuitorii din apropiere au mărturisit că au mai observat și alți aligatori în zonă, dar nu de mărimea reptilei în cauză.

„Este o nebunie. Copiii mei trec pe acolo tot timpul. Așa că este foarte înfricoșător. Am văzut aligatori de un metru și jumătate, dar niciodată unul atât de mare”, a afirmat Jennifer Dean pentru 10 Tampa Bay.