Donald Trump ar fi aprobat planurile pentru o operaţiune militară în care SUA să se alăture Israelului împotriva Iranului

Donald Trump a aprobat planurile care i-au fost propuse pentru o operaţiune militară în care SUA să se alăture Israelului în campania de bombardamente împotriva Iranului, dar preşedintele american nu a luat încă o decizie finală.

Preşedintele şi-ar fi dat acordul pentru alăturarea SUA la campania aeriană împotriva Israelului, conform CBS, care citează o sursă de rang înalt din serviciile de informaţii şi un responsabil al Pentagonului, potrivit Agerpres.

Trump le-a spus consilierilor săi apropiaţi, marţi seară, că va amâna ordinul de intrare a SUA în luptă dacă Teheranul decide să abandoneze programul său nuclear, au declarat pentru The Wall Street Journal trei persoane despre care publicaţia afirmă că au cunoştinţă de aceste discuţii. Un oficial de rang înalt al Casei Albe, citat de acelaşi ziar, a spus că există mai multe opţiuni pe masă şi că Trump continuă să observe „cum operează israelienii”.

Liderul de la Casa Albă a contestat aceste afirmaţii. „Wall Street Journal nici nu are habar ce cred eu despre Iran”, a scris Trump joi pe reţeaua socială Truth Social.

De asemenea, Trump a menţinut miercuri ambiguitatea asupra unei implicări militare directe a SUA în campania militară israeliană împotriva Iranului, dar a semnalat că „este prea târziu” pentru negocieri cu Iranul şi a descris această ţară ca fiind practic înfrântă militar după ce atacurile israeliene i-ar fi distrus apărarea antiaeriană.

„Probabil o voi face, probabil nu. Vreau să spun, nimeni nu ştie ce voi face”, a răspuns Trump unei întrebări primite din partea presei în faţa Casei Albe referitoare la un eventual atac american asupra Iranului.

Miza implicării SUA în bombardamentele lansate vineri de Israel asupra Iranului este legată în special de lovirea instalaţiilor nucleare iraniene amplasate în subteran, mai ales uzina de îmbogăţire a uraniului de la Fordo. Pentru a lovi această instalaţie, care se află la circa o sută de metri sub un munte, Israelul are nevoie de bombe puternice anti-buncăr GBU-57, deţinute numai de SUA şi care în plus pot fi lansate numai de bombardierele americane B-2. Iar o asemenea operaţiune necesită implicarea directă a SUA.

Bombardamentele israeliene care au început pe 13 iunie au avariat grav uzina de îmbogăţire a uraniului de la Natanz, unde Iranul produce uraniu cu o puritate de 60%, aproape de nivelul de 90% necesar pentru utilizarea într-o armă nucleară.

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a confirmat marţi că Israelul a reuşit să lovească halele subterane ale uzinei de la Natanz. De asemenea, patru clădiri ale uzinei de conversie de la Isfahan au fost avariate.

Armata israeliană a anunţat joi că a efectuat noi lovituri aeriene asupra mai multor instalaţii nucleare iraniene, în special cele de la Natanz, Isfahan şi Arak, în cea din urmă fiind operaţional un reactor cu apă grea.

Israelul exclude negocierile cu Iranul

Ministrul israelian de externe, Gideon Saar, a declarat miercuri că ţara sa nu va negocia cu Iranul şi că Israelul va continua campania de bombardamente până la atingerea obiectivelor, respectiv neutralizarea programului nuclear iranian şi a stocurilor iraniene de rachete balistice, lansate în continuare de Iran asupra Israelului ca represalii.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a promis la rândul său, la o conferinţă de presă joi, că Israelul nu se va opri până la atingerea acestor obiective.

„Obiectivul nostru este dublu: sectorul nuclear şi rachetele balistice. Le vom face să dispară. Suntem pe cale să încheiem această ameninţare”, spus el, în timp ce armata israeliană susţine că a distrus deja circa două treimi din lansatoarele iraniene de rachete balistice.