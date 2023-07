Cum a ajuns Joe Biden să își recunoască public cel de-al șaptelea nepot. „Este o problemă de familie”

Joe Biden, a făcut o dezvăluire personală importantă. Președintele american și-a recunoscut public, pentru prima dată, existența celui de-al șaptelea nepot, într-o declarație exclusivă pentru revista People.

Potrivit Reuters, fetița în vârstă de 4 ani este copilul fiului lui Biden, Hunter, care a avut de rezolvat o bătălie legală pentru a primi dreptul la pensie alimentară, în luna iunie.

„Aceasta nu este o problemă politică, este o problemă de familie. Jill și cu mine vrem doar ceea ce este mai bine pentru toți nepoții noștri, inclusiv pentru Navy”, a declarat, emoționat, Joe Biden.

Președintele a subliniat că fiul său, Hunter și mama copilului colaborează strâns pentru a promova o relație sănătoasă și plină de afecțiune, care să fie în interesul fiicei lor.

Biden și-a exprimat dorința ca viața privată a nepoatei, Navy, să fie păstrată cât mai mult posibil departe de ochii presei și a opiniei publice.

În aprilie, la un eveniment organizat la Casa Albă, Biden a mărturisit că este foarte apropiat de cei șase nepoți ai săi și că vorbește cu ei în în fiecare zi. Cu toate acestea, decizia trecută a președintelui de a nu recunoaște public existența celui de-al șaptelea nepot a fost criticată de unii politicieni din ambele tabere, republicani și democrați.

Joe Biden are acum șapte nepoți legitimi, toți provenind de la cei patru copii ai săi. Din căsătoria sa anterioară cu Neilia Hunter, Biden are trei nepoți, iar din căsătoria cu actuala soție, Jill, are o fiică și doi nepoți, dintre care unul a fost fiul regretatului său fiu, Beau Biden, fost procuror general al statului Delaware. Acesta a murit în anul 2015.