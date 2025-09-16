Video Serviciile de informații ucrainene au vânat o brutală brigadă rusă până în Extremul Orient, la 8.000 km de Kiev

Serviciile de informații ucrainene au efectuat o operațiune specială lângă Vladivostok, în Extremul Orient al Rusiei, la 8.000 de kilometri de Kiev, unde e staționată o brigadă cunoscută pentru cruzimea față de civilii și prizonierii de război ucraineni, au declarat surse din cadrul agenției de informații militare (HUR), relatează presa ucraineană.

HUR a vizat Batalionul 47 de asalt aerian separat din cadrul Brigăzii de infanterie marină 155, care își are baza lângă așezarea Șcitova din regiunea Primorski Krai, pe coasta Pacificului rus, lângă granițele cu China și Coreea de Nord, potrivit Kyiv Post.

Exploziile au avut loc în timp ce trupele soseau la serviciu, potrivit Direcției Principale de Informații a Ucrainei (HUR). Două dispozitive explozive au fost detonate succesiv, provocând victime în rândul personalului.

Atacul a avut loc pe 16 septembrie, în jurul orei 9 dimineața, ora locală, când două explozii puternice s-au produs într-o parcare din incinta complexului militar, au declarat surse din cadrul HUR pentru portalul ucrainean. Potrivit canalelor rusești, au intervenit forțele de securitate, elicoptere au fost observate deasupra zonei, care a fost izolată de forțele de ordine. Drumurile au fost închise parțial, iar mașinile au fost verificate.

„Brigada 155 este cunoscută pentru brutalitatea sa împotriva civililor și execuțiile prizonierilor de război ucraineni. Ne așteptăm la necrologuri în mass-media locală și pe canalele sociale din Vladivostok”, a declarat o sursă din serviciile de informații ucrainene. „fiecare ocupant rus responsabil de crime de război pe teritoriul ucrainean” va fi tras la răspundere, a adăugat aceasta.

Brigada 155 a luat parte la unele dintre cele mai sângeroase bătălii ale războiului - lângă Kiev, Vuhledar, Mariupol și, mai recent, pe fronturile din Kursk și orașul estic Pokrovsk.