Mărturiile șocante ale unor foști comandanți Wagner despre cum au ucis copii: Ordinul meu era să omor orice îmi stătea în cale

Doi bărbați ruși care pretind că au fost comandanți ai Grupului Wagner au făcut declarații șocante unui activist pentru drepturile omului. Aceștia au mărturisit că au ucis copii și civili în Ucraina.

Declarațiile lor au fost făcute în cadrul unui interviu cu Gulagu.net, care este o organizație pentru drepturile omului și vizează corupția și tortura în Rusia.

Azamat Uldarov și Alexey Savichev, cei doi foști comandanți ruși, povestesc despre acțiunile lor din timpul invaziei Ruse. Cei doi mai spun că au fost grațiați prin decret rezidențial, scrie CNN.

Deși informațiile lor nu au putut fi verificate în mod independent, nici identitățile lor din videoclipuri, totuși, a putut fi verificată existența documentelor penale rusești care arată că cei doi au fost eliberați prin grațiere prezidențială în 2022. Unul în august, iar celălalt în septembrie.

Ordinul era să omor tot ce îmi stătea în cale

Uldarov, care pare să fi băut, detaliază cum a împușcat și ucis o fetiță de cinci sau șase ani. „(A fost) o decizie a conducerii. Nu aveam voie să las pe nimeni în viață, pentru că ordinul meu era să omor orice îmi stătea în cale”, a spus el.

Potrivit Gulagu.net, mărturiile au fost date fondatorului și disidentului rus Vladimir Osechkin în decurs de o săptămână. Acesta a precizat că Uldarov și Savichev se aflau în Rusia când au vorbit. „Vreau ca Rusia și alte națiuni să cunoască adevărul. Nu vreau război și vărsare de sânge. Vedeți că țin o țigară în această mână. Am urmat ordinele cu această mână și am ucis copii”, a spus Uldarov, descriind motivația sa pentru interviu.

Uldarov a declarat că în orașele din estul Ucrainei, Soledar și Bakhmut - care au cunoscut unele dintre cele mai aprige lupte - mercenarii Wagner „au primit ordinul de a-i anihila pe toți”. „Există un superior peste toți comandanții - este Prigozhin, care ne-a spus să nu lăsăm pe nimeni să iasă de acolo și să anihilăm pe toată lumea”, a adăugat el. CNN a relatat anterior despre foști luptători Wagner care au făcut afirmații similare.

„Nu dădeam doi bani pe cine era înăuntru”

La un moment dat în interviu, Savichev a descris cum au „primit ordinul de a executa orice bărbat care avea 15 ani sau mai mult”.

De asemenea, el a vorbit despre faptul că a primit ordinul de a „mătura” o casă. „Nu contează dacă există sau nu un civil acolo. Casa trebuie să fie măturată. Nu dădeam doi bani pe cine era înăuntru”, a spus el. „Indiferent dacă era o colibă sau o casă, scopul era să mă asigur că nu mai există nicio persoană în viață înăuntru”, a spus el. „Puteți să mă condamnați pentru asta. Eu nu voi obiecta. Este dreptul dumneavoastră. Dar și eu am vrut să trăiesc”.

Savichev a declarat că luptătorii Wagner care nu au urmat ordinele au fost uciși.

În februarie, CNN a vorbit cu doi foști luptători Wagner, care au descris modul în care condamnații Wagner recrutați sunt împinși pe front într-un val uman, amintind de acuzațiile din Primul Război Mondial. Dezertorii sau cei care refuză ordinele sunt uciși și nu a existat nicio evacuare a răniților, au spus ei.

Prigozhin: Noi am venit acolo pentru a-i salva

Șeful Grupului Wagner, Prigozhin, a declarat că încă nu a avut „capacitatea tehnică de a viziona întregul videoclip.” „În ceea ce privește execuția copiilor, desigur, nimeni nu împușcă vreodată civili sau copii, absolut nimeni nu are nevoie de acest lucru. Noi am venit acolo pentru a-i salva de regimul sub care se aflau”, a continuat el în răspunsul său pe Telegram.

În ianuarie, Departamentul Trezoreriei SUA a desemnat Grupul Wagner drept o organizație criminală transnațională semnificativă.

Grupul Wagner este o organizație privată de mercenari ruși care luptă în Ucraina, condusă de oligarhul rus Evgheni Prigozhin. Aceasta a recrutat zeci de mii de luptători din închisorile rusești, oferind libertate și bani după un turneu de șase luni. Oficialii serviciilor de informații occidentale și grupurile de apărare a închisorilor estimează că au fost recrutați între 40.000 și 50.000 de bărbați.