Mașina președintelui rus Vladimir Putin ar fi fost ținta unui „atac” în urma căruia s-a auzit o „bubuitură puternică” pe „roata din stânga din față”. Liderul de la Kremlin a scăpat nevătămat, însă au fost efectuate mai multe arestări în cadrul serviciului său de securitate, relatează Daily Mail, conform unei afirmații care nu a fost confirmată.

Limuzina și-a continuat traseul în siguranță, cu liderul de la Kremlin nevătămat, însă se spune că unii membri ai gărzii sale de corp au dispărut, pe fondul afirmațiilor conform cărora informații secrete despre activitățile președintelui rus au fost compromise.

Canalul de Telegram General SVR publică în mod regulat presupuse informații din interior despre președintele rus și despre evenimentele de la Kremlin.

În timp ce unii sunt sceptici față de canalul de telegram, alții sunt de părere că este unul dintre puținele canale anti-Putin din Rusia care oferă o perspectivă asupra adevăratelor acțiuni care se desfășoară la Kremlin.

Nu se poate efectua verificarea imediată a acestei știri, menționează publicația britanică.

Conform canalului anti-Kremlin, Putin se întorcea la reședința sa oficială, la o dată nespecificată, într-un convoi „de rezervă”, pe fondul temerilor de securitate.

Convoiul „de rezervă” era alcătuit din cinci mașini blindate, iar președintele rus se afla în cea de-a treia.

„În drumul spre reședință, la câțiva kilometri distanță, prima mașină de escortă a fost blocată de o ambulanță, iar a doua mașină a circulat fără oprire”. În mașina lui Putin „a răsunat o bubuitură puternică de la roata din stânga din față, urmată de un fum puternic”, conform canalului de Telegram menționat.

Mașina în care se afla Putin a ajuns în siguranță la reședință.

„Ulterior, cadavrul unui bărbat ar fi fost găsit la volanul ambulanței, care a blocat prima mașină din convoi”, conform General SVR.

Canalul a afirmat, totodată, că detaliile presupusului atac sunt „clasificate”. „Șeful gărzii de corp a președintelui și alte câteva persoane au fost suspendate și sunt în arest”, susține canalul fără a numi vreo persoană.

„Un cerc restrâns de oameni știa despre drumul președintelui și toți erau de la serviciul de securitate prezidențial. După incident, trei dintre ei au dispărut. Tocmai aceștia au fost oamenii care se aflau în prima mașină a convoiului. Soarta lor este momentan necunoscută. Mașina cu care se deplasau a fost găsită abandonată la câțiva kilometri de la incident”, informează sursa citată.

Presupusa amantă a lui Putin ar fi făcut avort

Într-o altă postare, canalul a susținut că sarcina fostei campioane olimpice la gimnastică ritmică, Alina Kabaeva, pe care a dezvăluit-o în luna mai, a fost oprită din evoluție.

Acesta ar fi fost motivul pentru care Kabaeva, care ar avea mai mulți copii cu liderul de la Kremlin, s-a ascuns în ultimele săptămâni.

Ultima sa apariție publică a fost în prima jumătate a lunii iunie, la Sankt Petersburg.

„Am vorbit deja la începutul lunii mai a acestui an că Alina Kabaeva este însărcinată, iar după ce sexul copilului nenăscut a devenit cunoscut, am raportat că Putin și Kabaeva vor avea în curând o fată”, a postat astăzi canalul.

„Am raportat deja la începutul lunii mai a acestui an că Alina Kabaeva este însărcinată", conform postării canalului anti-Putin. În plus, conform aceleiași surse, cei doi ar fi avut o fată.

„Dar președintele rus Vladimir Putin a considerat sarcina lui Kabaeva prematură, iar nașterea unui alt copil, neplanificat, nedorită. Ca urmare, relația dintre Putin și Kabaeva s-a înrăutățit. Astfel, la sfârșitul lunii august, președintele a insistat ca Alina să facă avort, în ciuda faptului că sarcina era deja de peste 20 de săptămâni și nu existau indicații medicale pentru avort.

După avort, au apărut complicații și, pentru o vreme, Kabaeva nu a putut apărea în public. Din ordinul președintelui rus Vladimir Putin, mii de femei și copii sunt uciși în Ucraina”, a căror soartă îi este indiferentă.