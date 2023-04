Ilan Șor, organizatorul protestelor antiguvernamentale de la Chișinău, a rămas fără mandatul de deputat

Ilan Șor, liderul partidului prorus Șor, care organizează protestele antiguvernamentale, a rămas fără mandatul de deputat după ce proiectul de hotărâre a trecut de votul din Parlament. Propunerea a survenit în urma sentinței Curții de Apel Chișinău în dosarul ,,Fraudei Bancare” a lui Șor.

Proiectul de hotărâre a fost propus în timpul ședinței de joi a Parlamentului și a fost votat de 56 de deputați. Prin urmare, calitatea de deputat a lui Ilan Șor, care se ascunde de justiția de acasă în Israel și care nu participa la ședințele Legislativului, a încetat, iar mandatul de parlamentar pe listele formațiunii Șor a fost declarat vacant.

,,Proiectul de hotărâre a fost elaborat urmare a deciziei Curții de Apel prin care Ilan Șor a fost recunoscut vinovat în săvârșirea infracțiunilor prevăzute în art. 190 alin. (5) și art. 243 alin. (3) lit. b) din Codul penal”, au menționat autorii proiectului de hotărâre.

În data de 13 aprilie, acesta a fost condamnat la 15 ani de pușcărie pentru escrocherie și spălare de bani în dosarul ,,Frauda Bancară". Pe lângă executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis, acesta trebuie să restituie peste 5,2 miliarde de lei, dar și nu va putea activa timp de cinci ani în sistemul bancar.

,,Termenul de închisoare se va calcula din momentul reținerii, cu includerea perioadei aflării in arest”, potrivit angajaților Procuraturii Anticorupție de la Chișinău.

Unul din avocații lui Şor, Iulian Balan, a declarat pentru ,,Adevărul” că va contesta decizia.

,,Este un act ilegal care vine în contradicție cu practica Curții Europene”, a spus apărătorul.

Ilan Șor a amenințat cu pușcăria judecătorii

Politicianul prorus, Ilan Șor, a venit cu o reacție la scurt timp după condamnare, amenințând cu pușcăria pe cei trei judecători care au pronunțat pedeapsa.

,,Astăzi, trei judecători au dictat pedeapsa nu mie, ci, în primul rând, lor pentru că în urma deciziei date ei vor ajunge după gratii și foarte, foarte rapid. Eu vreau ca atunci când ei vor privi această înregistrare video să știe că, eu și adepții mei nu vom uita, cu siguranță, acest lucru și că sub presiune și cu încălcarea tuturor procedurilor, și normelor legale a fost luată această hotărâre”, a declarat condamnatul.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au dictat hotărârea după dezbaterile judiciare avute loc două zile consecutiv. Iar miercuri, în prima zi a dezbaterilor, Marina Tauber, vicepreședinta partidului prorus condus de Ilan Șor, a intrat în sală, împiedicând desfășurarea ședinței de judecată. În cele din urmă, Tauber a fost evacuată de poliție.

Cine este Ilan Șor

Ilan Șor, inclus în 2022 pe lista sancțiunilor SUA, s-a ales ulterior cu altele impuse de autoritățile de la Londra pentru acte de corupție. Acesta este un om de afaceri și politician care a fugit în 2019 din Republica Moldova din cauza problemelor cu justiția, inclusiv pentru că a fost condamnat în 2017 la șapte ani și jumătate de închisoare de prima instanță în cazul ,,Fraudei Bancare”.

Între timp, el este activ în politică și recunoaște că oferă bani participanților protestelor antiguvernamentale, motivând că sunt „împotriva dizgrației, sărăciei, foametei și a frigului la care au fost condamnați”.

Un articol scris în acest an de jurnaliștii The New York Times arată că Federația Rusă a provocat proteste față de Guvernul de la Chișinău prin intermediul aliatului său, Ilan Șor.

Acesta neagă că formațiunea sa ar fi folosită de Kremlin în planul său de a destabiliza Chișinăul.

Totuși, înainte de a începe una din manifestații, poliția de la Chișinău a anunțat că protestul urma să fie destabilizat de persoane cu antecedente penale sau cu pregătire sportivă și remunerate cu mii de dolari, în spatele operațiunii fiind serviciile specializate ale Rusiei.