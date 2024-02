Egiptul racordează 1.400 de localități la rețeaua de gaze, folosind echipamente românești

Egiptul racordează 1.400 de sate și orașe mici și mijlocii la rețeaua de gaze naturale, folosind echipamente românești.

CIS Gaz, companie românească cu peste 30 de ani de activitate în construcții-montaj conducte colectoare de transport și distribuție gaze naturale, precum și instalații tehnologice de suprafață, continuă procesul de expansiune și consolidare a prezenței în Egipt prin deschiderea unei sucursale în Cairo și livrează primele echipamente fabricate în România în cadrul proiectului Hayah Karima derulat de către guvernul egiptean.

Hayah Karima este cel mai mare proiect național derulat de către statul egiptean prin care peste 1.400 de sate și orașe mici și mijlocii vor fi racordate la rețeaua de gaze naturale. În cadrul acestui program, CIS Gaz, în consorțiu cu Total Gaz, vor livra stații de reglare și măsurare a gazelor naturale fabricate în România. Echipamentele, constând în 22 de stații de reglare și măsurare a gazelor naturale, precum și echipamentele necesare îmbunătățirii a nouă stații mai vechi, urmează să ajungă în Egipt până la finalul lunii martie a acestui an. Beneficiarul proiectului este compania de gaz egipteană Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS).

„Strategia noastră pe termen lung urmărește o creștere durabilă și sustenabilă, bazată pe o evoluție robustă, iar Egiptul este o piață în continuă creștere, cu o dezvoltare accelerată a infrastructurii gazelor naturale, ca de altfel în cam toate țările din nordul Africii. Noua sucursală va îmbunătăți capacitatea CIS Gaz de a deservi clienții din regiune, fiind un pas strategic în creșterea și inovarea continuă a serviciilor și a soluțiilor companiei și în afara granițelor țării”, declară Sebastian Călugăr, CEO CIS Group.

Noua sucursală CIS Gaz urmează să devină operațională până la finalul primului semestru din acest an și va beneficia de infrastructură, tehnologie și personal specializat pentru a asigura implementarea unor proiecte complexe, inclusiv cele vizate de cooperarea dintre compania românească și Town Gas, cea mai mare companie de distribuție de gaze naturale din Egipt. În toamna anului trecut CIS Gaz a semnat un memorandum de cooperare cu Town Gas, care s-a concretizat prin semnarea contractului de joint venture la începutul acestui an, prin care cele două companii vor susține în comun proiecte reciproc avantajoase în domeniul transportului și distribuției gazelor naturale pe ambele piețe.

În plus, în această perioadă, reprezentanții CIS Gaz au participat la Forumul Economic Italia-România, care a avut loc la Roma, și la târgul internațional EGYPES 2024. Organizat în perioada 19-21 februarie 2024, EGYPES (Egypt Petroleum Show) este unul dintre cele mai importante evenimente regionale din industria de petrol și gaze naturale. Este pentru al doilea an când compania participă la târgul internațional cu propriul stand pentru a-și prezenta serviciile și produsele în vederea identificării și valorificării unor noi oportunități de cooperare în sectorul energetic. În acest an, companiile românești care au participat la EGYPES au fost CIS Gaz, Comes, Armax Gaz și Euro Gas Systems.

CIS GAZ este o companie românească̆ cu capital 100% privat, fondată în 1990 și este azi unul dintre cei mai importanți jucători din industria de petrol și gaze naturale din România, specializați în construcții-montaj conducte colectoare de transport și distribuție gaze naturale, precum și instalații tehnologice de suprafaţă.

De-a lungul întregii sale activități, CIS Gaz a implementat numeroase proiecte strategice atât la nivel local, dar și în afara țării, având o prezență puternică la nivel internațional și parteneriate exclusive pentru o gamă completă de produse și servicii la cele mai înalte standarde. Începând din anul 2022, CIS Gaz este și membru IPLOCA (The International Pipe Line and Offshore Contractors Association), cea mai mare asociație din industria construcțiilor de conducte onshore și offshore la nivel mondial.