Un miner a fost salvat după 14 zile petrecute sub pământ, în urma prăbușirii minei Santa Fe, care a avut loc pe 25 martie. Francisco Zapata Nájera a fost scos în viață după ce echipele de intervenție au reușit să pompeze apa din galeriile inundate și să ajungă la locul în care minerul rămăsese blocat.

La operațiunea de salvare au participat scafandri militari și echipe de urgență care au lucrat neîncetat timp de două săptămâni pentru a ajunge la muncitorii prinși în subteran, potrivit Euronews.

Autoritățile au explicat că prăbușirea minei a fost provocată de o problemă structurală care a dus la inundarea galeriei. În momentul accidentului, patru mineri au rămas blocați sub pământ, în timp ce alți 21 de muncitori au reușit să iasă din mină.

Unul dintre cei patru mineri a fost salvat anterior, iar Francisco Zapata Nájera a fost ultimul dintre cei rămași subteran, fiind transportat ulterior cu elicopterul la un spital din Mazatlán pentru îngrijiri medicale de specialitate. Din păcate, doi dintre muncitorii blocați în mină și-au pierdut viața.

Președintele Mexicului, Claudia Sheinbaum, a descris salvarea ca fiind „incredibilă”, subliniind efortul deosebit al echipelor de intervenție: „Această salvare este un exemplu al curajului și dedicării echipelor noastre de intervenție în situații extreme”.

Accidentul readuce în atenție problemele de siguranță din industria minieră mexicană, considerată una dintre cele mai periculoase din țară. În 2022, zece mineri au murit în urma unui accident la mina El Pinabete, din statul Coahuila, iar cel mai grav dezastru minier din Mexic a avut loc în 2006, când explozia de la mina Pasta de Conchos a provocat moartea a 65 de muncitori.