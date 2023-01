Pasagerii unui avion au zburat timp de 13 ore și au aterizat de unde au plecat. Care e motivul

Un zbor Emirates care a decolat de la Dubai cu destinația Auckland a trebuit să se întoarcă înapoi la jumătatea călătoriei sale de 14.200 de km, deoarece aeronava nu putea ateriza din cauza inundațiilor majore și a ploilor abundente din Noua Zeelandă. Pasagerii au petrecut astfel peste 13 ore la bordul aeronavei, relatează Insider.

Zborul EK448 a decolat vineri de pe Aeroportul Internațional Dubai în jurul orei 10:30, dar a fost forțat să se întoarcă aproape de jumătatea călătoriei sale de14.200 de km din cauza inundațiilor majore la destinația sa din Auckland, Noua Zeelandă. Acesta a aterizat în Dubai la scurt timp după miezul nopții, potrivit datelor de la Cirium și FlightAware.

Aeroportul Internațional Auckland și-a închis terminalele interne și internaționale vineri, după ce ploile abundente au provocat un haos și au declanșat stare de urgență la nivel local. Potrivit site-ului web al aeroportului, zborurile internaționale nu sunt permise să până la duminica la ora 7.

Zborul Emirates EK448 este programat să plece din nou spre Auckland duminică.

„Regretăm neplăcerile cauzate clienților. Emirates va continua să monitorizeze situația din Auckland și să emită actualizări acolo unde este necesar”, a declarat un purtător de cuvânt al Emirates pentru Insider.

Pasagerii de la bordul unui zbor American Airlines au avut o experiență similară după ce călătoria lor de 10 ore de la aeroportul Dallas Fort Worth la Auckland a trebuit să se întoarcă în SUA la jumătatea călătoriei vineri, a raportat Paddle Your Own Kanoo.

Air New Zealand și-a deviat zborurile internaționale pe distanțe lungi către Christchurch, conform Paddle Your Own Kanoo.

„Plănuim să ne reluăm operațiunile sâmbătă, 28 ianuarie. Vom continua să monitorizăm situația îndeaproape și să aducem modificări suplimentare, dacă este necesar. American Airlines a emis o alertă de călătorie pentru clienții care călătoresc spre și dinspre Auckland” a declarat un purtător de cuvânt al American Airlines subliniind că oamenii pot să-și modifice rezervările fără taxe suplimentare.

Condițiile meteo au anulat călătoriile în Auckland. Peste 2.000 de oameni au rămas peste noapte în aeroport din cauza inundațiilor, a spus reprezentanții Aeroportului.

„Acesta a fost un eveniment semnificativ care a instaurat starea de urgență în oraș și, cu siguranță, aeroportul nu a fost niciodată testat în acest mod până acum. Dar amânarea redeschiderii este necesară pentru siguranța călătorilor”, a declarat directorul executiv al aeroportului din Auckland, Carrie Hurihanganui.