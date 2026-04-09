Orașul din Australia scos la vânzare la prețul unui apartament în multe părți ale lumii. Ce facilități are Cooladdi

Un întreg oraș din Australia a fost scos la vânzare pentru prețul echivalent al unui apartament cu un dormitor în multe părți ale lumii. Este vorba despre Cooladdi, o mică așezare din statul Queensland, care mai are doar doi locuitori.

Situat la aproximativ 800 de kilometri de Brisbane, Cooladdi a avut cândva o populație de până la 270 de persoane. Numele localității ar provine dintr-un cuvânt indigen care înseamnă „rață neagră”. Costul este de doar 400.000 de dolari australieni (282,280 dolari americani).

De la nod feroviar la oraș aproape abandonat

Declinul orașului a început odată cu dispariția industriei de ovine și oprirea serviciilor feroviare, factori care au dus la scăderea treptată a populației. Astăzi, Cooladdi este una dintre cele mai mici localități din Australia, dar încă funcțională, relatează express.co.uk.

În ciuda dimensiunii sale reduse, orașul dispune de infrastructură de bază, inclusiv un oficiu poștal propriu.

Ce primești pentru 400.000 de dolari australieni (282,280 dolari americani)

Oferta include întreaga așezare: un hotel-pub funcțional, o casă cu patru dormitoare, dar și „cheile orașului”. Practic, cumpărătorul devine proprietarul unei comunități întregi.

Prețul este considerat bun în comparație cu piața imobiliară din marile orașe. De exemplu, în Sydney, un apartament mediu ajunge la aproximativ 935.000 de dolari australieni, în timp ce în Marea Britanie, suma cerută pentru Cooladdi ar acoperi cel mult un apartament modest în afara Londrei.

Cei doi locuitori actuali trăiesc în Cooladdi din 2023, însă au de gând să plece.

O comunitate mai activă decât sugerează cifrele

Chiar dacă oficial are doar doi locuitori, Cooladdi nu este complet izolat. Oameni din localitățile aflate pe o rază de până la 70 de kilometri trec frecvent prin oraș, în special pentru pub, mâncare sau pentru a ridica corespondența.

Un agentul imobiliar susține că localitatea ar putea reprezenta o oportunitate pentru cei care caută o schimbare radicală de stil de viață.