Netanyahu anunță că a trecut peste un cancer la prostată. De ce a amânat prezentarea raportului medical cu două luni

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a transmis vineri, 24 aprilie, că a urmat cu succes un tratament împotriva unui cancer la prostată, aflat într-un stadiu incipient.

Vineri, premierul israelian și-a publicat raportul medical anual, precizând că a cerut amânarea acestuia cu două luni, „pentru a nu fi făcut public în plin război, astfel încât regimul terorist iranian să nu poată răspândi și mai multă propagandă falsă împotriva Israelului.”

Cu această ocazie, Netanyahu precizează, într-o postare pe X, că este „într-o formă fizică excelentă” și că „a avut o problemă minoră la prostată, care a fost complet tratată”.

Acesta adaugă că, după o operație pentru prostată făcută acum un an și jumătate, medicii au descoperit recent o formă foarte incipientă de cancer, fără metastaze.

El a ales să urmeze tratament, care a eliminat complet problema.

Benjamin Netanyahu a fost operat chirurgical la prostată, în 2024, după ce a fost diagnosticat cu o infecţie a căilor urinare, în urma unei hipertofii benigne a prostatei, scrie News.ro.

În 2023, i-a fost implantat un stimulator cardiac, după ce medicii îi depistaseră o ”aritmie temporară”. Cu o săptămâna înainte, acesta fusese internat peste noapte în spital din cauza deshidratării.

Centrul a decis atunci să-i pună un holter subcutanat pentru a continua să-l monitorizeze în cadrul examinărilor cardiologice, a făcut cunoscut săptămâna trecută profesorul Amit Segev, şeful departamentului de cardiologie al spitalului Sheba.