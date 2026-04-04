Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
„Mireasa Mounjaro”: fenomenul periculos care a cuprins nunțile din India

Viitoarele mirese și miri care caută soluții rapide pentru a slăbi înainte de ziua cea mare au devenit cea mai recentă țintă a pieței medicamentelor pentru slăbit din India.

Nuntă în India FOTO: Etudia

O clinică de wellness promovează un pachet „Mireasa Mounjaro”, în timp ce alte clinici au integrat injecțiile pentru slăbit în pachetele de transformare „pre-nuntă”, axate de obicei pe tratamente pentru piele și schimbări de coafură, scrie Reuters.

Într-un videoclip de pe rețelele sociale, Klarity oferă „nutriție ghidată, Mounjaro și antrenamente inteligente” pentru a pregăti miresele să pășească spre altar.

Opt medici intervievați de Reuters au declarat că au primit întrebări de la mirese și de la unii miri, cu privire la administrarea medicamentelor pentru slăbit înainte de a-și face jurămintele.

Mulți au cerut Mounjaro de la Eli Lilly, primul medicament GLP-1 care a intrat pe piața din India atât pentru diabet, cât și pentru slăbire. Acesta a devenit mai căutat decât rivalul Wegovy de la Novo Nordisk, au spus medicii.

„În ultimele câteva luni, peste 20% din întrebările pe care le-am primit cu privire la injecțiile pentru obezitate provin de la viitoare mirese, care ne comunică deschis și data la care se vor căsători”, a spus Rajat Goel, chirurg bariatric la Hindivine Healthcare din New Delhi.

El a spus că a prescris medicamentele doar dacă pacienții erau eligibili din punct de vedere medical, nu pentru uz cosmetic.

Tradiție și presiune socială

Nunțile în India sunt evenimente grandioase pentru familiile care își permit acest lucru, cultura și tradiția exercitând o influență puternică. Multe căsătorii continuă să fie aranjate de familii, aducând adesea așteptări legate de aspectul fizic și situația financiară.

Aditi, o angajată în domeniul financiar în vârstă de 26 de ani din Mumbai, a consultat un medic în noiembrie pentru o rețetă de slăbit, după ce exercițiile fizice și dieta nu au dat rezultatele dorite.

„Când văd rezultatul, mă simt fericită”, a spus Aditi despre pierderea a 10 kilograme cu Mounjaro înainte de nunta ei din februarie. „Dacă nu sunt fericită, nu mă simt încrezătoare. Nu voiam să mă simt așa în momentul nunții.”

Ea este una dintre cele șase mirese și unul dintre miri care au vorbit cu Reuters despre utilizarea medicamentelor pentru slăbit înainte de nuntă, dar au cerut să nu li se folosească numele de familie din cauza stigmatizării sociale.

Aceștia au invocat presiunea socială de a arăta într-un „anumit fel” la nunta lor, iar majoritatea au întrerupt tratamentul cu injecții la scurt timp după aceea.

Novo și Lilly și-au lansat medicamentele împotriva obezității în India anul trecut. Se estimează că piața va ajunge la 80 de miliarde de rupii (aproximativ 865 milioane de euro) până în 2030. Vânzările de Mounjaro s-au dublat în lunile de după lansare, făcându-l cel mai bine vândut medicament din cea mai populată țară din lume.

Producătorii indieni de medicamente au început să vândă versiuni mai ieftine ale medicamentului Novo luna trecută, după expirarea brevetului pentru semaglutidă, ingredientul său activ, lărgind astfel accesul la acesta. Medicamentele sunt destinate adulților clasificați ca obezi sau celor considerați supraponderali, care suferă de afecțiuni medicale legate de greutate, precum diabetul, hipertensiunea sau apneea în somn.

„Mounjaro a fost aprobat de autoritățile de reglementare pentru indicații medicale specifice și este destinat utilizării numai sub supravegherea unui profesionist calificat din domeniul sănătății”, a declarat Lilly într-un comunicat.

Cea mai mică doză injectabilă de Mounjaro se vinde cu 13.125 de rupii (142 euro) pe lună în India, în timp ce doza cea mai mare costă 25.781 de rupii (280 de euro). Novo, care a redus săptămâna aceasta prețurile pentru Ozempic și Wegovy pentru a doua oară, vinde cea mai mică doză de Wegovy la 5.660 de rupii (61 euro) și cea mai mare la 16.400 de rupii pe lună (177 de euro).

Novo a declarat că descurajează orice formă de automedicație cu semaglutidă sau abaterea de la utilizarea indicată pe etichetă.

Medicamente mai ieftine, preocupări legate de utilizarea incorectă

India ar putea avea peste 440 de milioane de persoane supraponderale sau obeze până în 2050, unul dintre cele mai mari totaluri din lume, potrivit The Lancet. Akshitha, care s-a căsătorit anul trecut în Hyderabad, a declarat că medicamentele au ajutat-o să slăbească 15 kg, ajungând la o greutate de 76 kg înainte de nuntă.

Un medic de familie i-a sugerat să încerce injecțiile atunci când era îngrijorată de greutatea sa, a spus ea.

„Este atât de mult haos înainte de nuntă, cu toate planificările și pregătirile. Știam că nu voi avea timp să merg la sală și să țin dietă. Atunci aceste medicamente mi s-au părut o opțiune mai bună”, a spus ea, adăugând că s-ar putea gândi să le folosească din nou după o viitoare sarcină.

Având în vedere că producătorii locali de medicamente inundă piața cu medicamente mai ieftine pentru slăbit, autoritatea de reglementare a medicamentelor din India și-a exprimat îngrijorarea cu privire la utilizarea abuzivă și a intensificat controlul vânzărilor și promovării neautorizate.

„Înțelegem curiozitatea, dar aceasta nu poate fi o soluție rapidă”, a spus dr. Swati Pradhan, fondatoarea clinicii de obezitate și sănătate metabolică Live Light. Pradhan a spus că a prescris injecțiile doar câtorva viitoare mirese, dacă acestea erau eligibile din punct de vedere medical și prezentau semne ale altor probleme medicale, insistând în același timp asupra schimbărilor de stil de viață pentru rezultate durabile.

Pentru Priya, în vârstă de 27 de ani, o angajată din domeniul tehnologiei din Bengaluru, medicamentele pentru slăbit au devenit o modalitate de a contracara criticile legate de aspectul fizic din partea familiilor potențialilor miri.

„Am avut bărbați și familiile lor care mi-au respins cererea în căsătorie din cauza greutății mele. Mi s-a spus că sunt grasă”, a declarat Priya pentru Reuters. Inițial, ea a utilizat semaglutida orală de la Novo, aprobată în India pentru diabet, ca tratament off-label și a slăbit peste 12 kg înainte de a trece la Mounjaro injectabil. Căutarea ei pentru un soț continuă.

