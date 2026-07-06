Mărturia fetei care a rezistat 32 de ore sub dărâmăturile cutremurului din Venezuela: „Am mâncat ketchup și brânză”

O fată de 12 ani din Venezuela a fost salvată după ce a rămas blocată timp de 32 de ore sub dărâmăturile blocului în care locuia, prăbușit în urma celor două cutremure puternice care au lovit țara pe 24 iunie. Povestea ei, relatată de BBC, a impresionat milioane de oameni.

În momentul seismului, Fabiana era singură acasă, în apartamentul familiei din Caraballeda. Când clădirea a început să se prăbușească, a încercat să se refugieze în bucătărie.

„Am văzut totul cum se zguduia, cădea și se spărgea. Apoi pereții au început să crape. Atunci am crezut că o să mor. M-am gândit că nimeni nu mă va salva”, a povestit fata.

Prinsă sub dărâmături, cu bucăți de beton care o imobilizau și cu tavanul la doar câțiva centimetri de față, Fabiana spune că, în mod surprinzător, și-a păstrat calmul.

„Sunt o persoană anxioasă și claustrofobă, dar nu știu de ce m-a cuprins o liniște ciudată. Poate eram în stare de șoc”, a spus ea.

„Am găsit ketchup și brânză”

După mai bine de o zi petrecută sub ruine, fata a găsit o sticlă de ketchup și puțină brânză rasă printre dărâmături.

„Mi-am îndreptat piciorul, care era prins într-o poziție dureroasă, și atunci am găsit o sticlă de ketchup și niște brânză rasă. Asta m-a ajutat să rămân conștientă”, a povestit Fabiana.

La un moment dat, și-a găsit telefonul mobil. Rețeaua nu funcționa, însă a înregistrat un mesaj video în speranța că cineva îl va vedea.

„Sunt în apartamentul din Ritamar Palace. A fost cutremur, sunt multe dărâmături. Nu este lumină, nu vine nimeni să ne salveze. Sunt singură. Mulți vecini sunt prinși sub ruine. Avem nevoie de ajutor”, spune fata în înregistrare.

Mama: „Credeam că mi-am pierdut copilul”

Mama fetei, Karina Blanco, a ajuns la bloc la scurt timp după cutremur și a găsit clădirea complet prăbușită.

„Am alergat și am strigat peste tot: «Fiica mea a murit». Nu știam ce să fac”, a povestit femeia.

Speranța a reapărut după ce o infirmieră salvată dintre dărâmături le-a spus salvatorilor că o fată pe nume Fabiana este încă în viață. Câteva ore mai târziu, un voluntar a reușit să ia legătura cu ea, notează BBC.

După zeci de ore de intervenție, salvatorii au reușit să sape un tunel suficient de mare pentru a o scoate dintre ruine. Imaginile în care Fabiana apare zâmbind printr-o gaură făcută în dărâmături au devenit virale în Venezuela.

„Când i-am văzut, am știut că voi fi salvată”, a spus fata.

Potrivit BBC, din aproape 50 de locatari ai blocului în care locuia Fabiana, doar trei au fost scoși în viață. Bilanțul oficial al cutremurelor ajunsese duminică la 3.342 de morți, iar zeci de mii de persoane sunt în continuare date dispărute.