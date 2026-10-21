Iranul amenință că va tăia cablurile submarine de internet din Strâmtoarea Ormuz, dacă SUA îi atacă infrastructura

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran (IRGC) a amenințat miercuri că ar putea distruge cablurile submarine de internet care traversează Strâmtoarea Ormuz, dacă Statele Unite și aliații lor vor ataca infrastructura Republicii Islamice.

Iranul amenință că va tăia cablurile submarine de internet din Strâmtoarea Ormuz. Foto: NASA

Avertismentul vine în contextul blocării negocierilor dintre Washington și Teheran pentru încheierea războiului, relatează agenția EFE, citată de Agerpres.

Generalul de brigadă Yadollah Javani, comandant adjunct responsabil de afacerile politice în cadrul Gardienilor Revoluției, a declarat, într-un interviu acordat postului iranian Al Alam, că Iranul își va folosi toate capacitățile pentru a răspunde unui eventual atac asupra infrastructurii sale.

Printre posibilele ținte se numără cele șapte cabluri submarine importante de internet care traversează Strâmtoarea Ormuz. Potrivit oficialului iranian, distrugerea acestora ar provoca daune semnificative Statelor Unite și aliaților lor din regiune.

Iranul amenință și infrastructura tehnologică din regiune

Amenințarea vine la aproximativ două săptămâni după ce Mohsen Rezaei, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, a avertizat că Teheranul ar putea lovi infrastructura tehnologică din regiune asociată Statelor Unite.

Potrivit acestuia, ar putea fi vizate cabluri submarine de internet, centre de date și instalații de inteligență artificială, a căror valoare ar depăși două trilioane de dolari. Rezaei a precizat că aceste obiective nu fuseseră incluse până atunci printre țintele Iranului, dar ar putea fi atacate în cazul izbucnirii unui nou război.

Pakistanul încearcă să relanseze negocierile

În paralel, negocierile dintre Iran și Statele Unite rămân în impas, în timp ce Pakistanul încearcă să relanseze dialogul dintre cele două părți.

Mareșalul Asim Munir, șeful armatei pakistaneze, se află la Teheran, unde discută cu oficiali iranieni în cadrul eforturilor de mediere.

În Strâmtoarea Ormuz continuă confruntările dintre Iran și Statele Unite. Teheranul desfășoară în continuare atacuri asupra navelor care încearcă să traverseze zona, în timp ce Washingtonul încearcă să mențină deschisă această rută maritimă strategică, esențială pentru transportul petrolului.