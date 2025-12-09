Hondurasul a emis un mandat internațional de arestare pe numele fostului președinte grațiat de Trump. Avocații denunță motive politice, în contextul alegerilor

Procurorul general din Honduras a anunțat luni seară că a emis un mandat internațional de arestare pe numele fostului președinte Juan Orlando Hernández, care a fost recent grațiat de președintele Trump și eliberat dintr-o închisoare federală din Statele Unite.

Într-o postare pe rețelele de socializare, procurorul general Johel Antonio Zelaya Alvarez a anunțat că a instruit guvernul și Interpolul să pună în aplicare mandatul de arestare împotriva lui Hernández, invocând acuzațiile de spălare de bani și fraudă legate de un caz care a implicat prima sa campanie prezidențială de acum mai bine de un deceniu.

„Am fost răniți de tentaculele corupției și de rețelele criminale care au marcat profund viața țării noastre”, a declarat Zelaya, anunțând mandatului de arestare pe X.

De ce e acuzat fostul președinte din Honduras

Acuzațiile cu care se confruntă Hernández în Honduras provin din ceea ce este cunoscut sub numele de Cazul Pandora. Procurorii susțin că, între 2010 și 2013, o rețea coruptă de parlamentari și alții a deturnat fonduri publice prin intermediul unor fundații private, apoi a canalizat aceste fonduri către campanii politice - inclusiv campania domnului Hernández din 2013.

Mesajul procurorului general a inclus un document datat 28 noiembrie - ziua în care Trump a menționat pentru prima dată planul său de a-l grația pe Hernández - în care un judecător al Curții Supreme solicită Interpolului să „efectueze o arestare imediată”, inclusiv în cazul Hernández ar fi eliberat de autoritățile americane.

Avocatul acestuia, Renato Stabile, a declarat că anunțarea mandatului a fost „evident o mișcare strict politică” din partea Partidului Libre, aflat la guvernare, al cărui candidat este în urmă pe măsură ce sunt numărate voturile de la recentele alegeri prezidențiale. Zelaya a fost nominalizat în funcția sa de către Partidul Libre, care se opune de mult timp fostului președinte.

„Aceasta este evident o mișcare strict politică din partea partidului învins Libre, menită să-l intimideze pe președintele Hernandez, în timp ce ei sunt dați afară de la putere în Honduras. Este rușinos și o mostră disperată de teatru politic, iar aceste acuzații sunt complet nefondate”, a declarat Stabile pentru AP.

Locul în care se află acesta după grațiere nu este cunoscut.

Președinte al Hondurasului între 2014 și 2022, într-o perioadă marcată de scandaluri de corupție, s-a aflat în centrul unor alegeri tensionate în 2017, când a obținut un al doilea mandat, în ciuda unei interdicții constituționale privind realegerea. Victoria sa a fost apoi contestată, au izbucnit proteste, iar armata a fost desfășurată - o perioadă sângeroasă care a lăsat aproape două duzini de oameni morți.

La mai puțin de o lună după ce a părăsit funcția, în 2022, Hernández a fost arestat și ulterior extrădat în Statele Unite, unde a fost acuzat de trafic de droguri și arme. A fost condamnat la 45 de ani de închisoare, autoritățile americane motivând că acesta a jucat un rol central în „una dintre cele mai mari și mai violente conspirații de trafic de droguri din lume”.

Trump l-a grațiat oficial pe Hernández pe 1 decembrie, iar acesta a fost eliberat dintr-o închisoare federală din Virginia de Vest săptămâna trecută.

Grațierea a venit după ce acesta i-a trimis președintelui american o scrisoare în care se prezenta drept victima „persecuției politice” din partea administrației Biden și compara soarta sa cu cea a luo Trump.

Cauza lui Hernández a fost susținută de personalități precum Roger Stone, agentul politic conservator și aliatul lui Trump. Acesta a susținut că Hernández a fost victima unei conspirații legate de guvernul SUA.

„El era președintele țării și, practic, au spus că era traficant de droguri pentru că era președintele țării”, a declarat Trump reporterilor . „Și au spus că a fost o înscenare a administrației Biden. Și am analizat faptele și am fost de acord cu ele.”

De ce a fost condamnat în SUA

Anul trecut, Hernández a fost condamnat la închisoare pentru conspirație la introducerea de cocaină în Statele Unite, dar și pentru deținere și conspirație la deținerea de „dispozitive distructive”, inclusiv mitraliere.

Judecătorul american în cazul său, P. Kevin Castel, l-a numit pe Hernández „un politician cu două fețe, însetat de putere”, care a lansat o cruciadă antidrog în timp ce se asocia cu traficanții. Procurorii americani i-au cerut judecătorului să se asigure că Hernández moare în spatele gratiilor.

Zvonurile despre legăturile acestuia cu traficanții de droguri s-au amplificat după ce fratele său, un fost parlamentar, a fost arestat în Statele Unite sub acuzația de trafic de droguri în 2018. Unul dintre investigatorii principali în acel caz a fost Emil Bove III, pe atunci procuror pentru Districtul Sudic din New York și ulterior unul dintre avocații personali ai lui Trump.

În timpul procesului domnului Hernández, procurorii au afirmat că acesta a primit mită în valoare de milioane de dolari de la traficanți de droguri, inclusiv 1 milion de dolari de la Joaquín Guzmán, fostul lider notoriu al cartelului Sinaloa din Mexic, cunoscut drept „El Chapo”, care este închis în Statele Unite.

Zelaya a declarat, după ce Trump și-a anunțat intenția de a-l grația pe Hernández, că biroul său va trebui să ia măsuri pentru a pune capăt impunității.

Soția lui Hernández a declarat, după eliberarea acestuia, că fostul președinte se afla într-o locație nedivulgată pentru siguranța sa.

Acest anunț are loc în timp Honduras așteaptă să afle cine va fi următorul său președinte.

Trump l-a susținut pe Nasry Asfura, un fost primar al orașului Tegucigalpa, din Partidul Național conservator al lui Hernández. Asfura îl depășea cu doar un punct procentual pe Salvador Nasralla, la rândul său un conservator din Partidul Liberal, pe măsură ce numărătoarea voturilor avansa lent.

Luni seară, Asfura avea un ușor avans după numărarea a 97% din buletinele de vot.

O victorie a lui Asfura ar putea facilita revenirea lui Hernández în Honduras. Nasralla a făcut din lupta împotriva corupției elementul central al campaniei sale și a spus că Hernández i-a furat alegerile din 2017 într-un scrutin presărat de nereguli.

În timp ce figuri de dreapta precum Stone au insistat pentru grațierea lui Hernández în acest an, fostul manager de campanie al Trump s-a numărat printre cei care l-au consiliat pe Nasry Asfura

Hernández a negat întotdeauna orice faptă ilegală în timpul mandatului și a insistat că se numără printre cei mai puternici aliați antidrog ai Statelor Unite.

Trump și-a anunțat intenția de a-l grația pe Hernández cu doar câteva zile înainte de alegerile naționale din Honduras, adăugând un factor nou la o competiție deja strânsă. În timp ce unii hondurieni simt nostalgie pentru cele două mandate ale lui Hernández, mulți au fost șocați că un bărbat condamnat pentru trafic de droguri într-un proces urmărit îndeaproape ar putea fi eliberat dintr-odată și așa devreme.

Trump a declarat că hondurienii au cerut grațierea pentru Hernández și că, după ce a analizat cazul său, a decis că acesta a fost tratat nedrept de procurori.