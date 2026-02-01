Forţele de securitate pakistaneze anunţă eliminarea a 145 de militanţi după atacurile coordonate din Balochistan

Forţele de securitate ale Pakistanului au ucis 145 de militanţi în decurs de 40 de ore, ca răspuns la o serie de atacuri simultane care au zguduit provincia Balochistan, a declarat duminică şeful guvernului provincial, Sarfaraz Bugti, potrivit Reuters.

Este vorba de unul dintre cele mai violente valuri de violenţe din ultimii ani și a vizat mai multe districte, Quetta, Gwadar, Mastung şi Noshki, unde militanţii au atacat forţele de securitate, civili şi infrastructură, relatează News.ro, care citează agenția internațională de presă.

„Furtună neagră”

Gruparea separatistă interzisă Baloch Liberation Army a revendicat operaţiunea denumită „Herof” („furtună neagră”).

Guvernatorul Bugti a precizat că bilanţul final include militanţi ucişi atât în atacurile de vineri şi sâmbătă, cât şi în operaţiunile de curăţare în desfăşurare. În total, 17 membri ai forţelor de ordine şi 31 de civili au fost de asemenea ucişi.

Armata pakistaneză a acuzat „militanţi sprijiniţi de India”, o afirmaţie respinsă ferm de Ministerul de Externe de la New Delhi, care a calificat acuzaţiile drept nefondate şi o încercare a Islamabadului de a se sustrage responsabilităţii faţă de nemulţumirile populaţiei locale.

Considerată cea mai întinsă şi mai săracă provincie a Pakistanului, Balochistan este afectată de decenii de o insurgenţă separatistă a militanţilor etnici baloşi. Autorităţile au plasat spitalele în stare de urgenţă. Armata susţine că a împiedicat tentativele insurgenţilor de a prelua controlul asupra vreunui oraş sau obiectiv strategic.