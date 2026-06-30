Experimentul cu inteligența artificială a eșuat. Ford reangajează aproximativ 350 de ingineri

După ani în care a investit masiv în sisteme automate și inteligență artificială pentru controlul calității, Ford a ajuns la concluzia că tehnologia nu poate înlocui experiența acumulată de specialiști.

Cunoscuta companie auto Ford a investit în ultimii ani în sisteme automate și soluții bazate pe inteligență artificială, convinsă că acestea pot identifica mai rapid și mai eficient problemele de fabricație. Rezultatele nu au fost însă cele așteptate, iar compania a decis să reangajeze sute de ingineri cu zeci de ani de experiență, pe care îi consideră acum de neînlocuit pentru îmbunătățirea calității automobilelor.

Potrivit Bloomberg, constructorul american a reintegrat în ultimii trei ani aproximativ 350 specialişti, mulți dintre ei foști angajați Ford, care fie se pensionaseră, fie plecaseră din companie. Rolul lor este să identifice din timp eventualele puncte vulnerabile ale componentelor și să intervină înainte ca acestea să ajungă pe liniile de producție.

Decizia vine după o perioadă în care Ford și-a bazat tot mai mult procesul de control al calității pe sisteme automate. După ce în fabrici au fost introduse camere video și aplicații de inteligență artificială capabile să inspecteze piesele și să semnaleze eventuale defecte, compania recunoaşte acum că tehnologia nu a reușit să ofere nivelul de fiabilitate pe care îl urmărea.

Directorul operațional al Ford, Kumar Galhotra, a explicat că producătorul „se baza din ce în ce mai mult pe sisteme automate de control al calității”, însă acestea nu au reușit să răspundă tuturor cerințelor. Din acest motiv, compania „a readus specialiști care pot identifica punctele vulnerabile înainte ca o piesă să ajungă pe linia de producție”.

Experiența acumulată de acești ingineri în decenii de proiectare și dezvoltare a devenit, între timp, unul dintre cele mai importante instrumente de care dispune compania. Ei verifică proiectele încă din faza de dezvoltare, îi sprijină pe inginerii mai tineri și contribuie inclusiv la îmbunătățirea sistemelor bazate pe inteligență artificială, care au nevoie de date și de expertiză umană pentru a deveni mai precise.

„Observăm o scădere a costurilor acoperite prin garanții. Observăm o reducere a costurilor generate de rechemările în service”, a declarat directorul general al Ford, Jim Farley, punctând că economiile realizate se ridică deja la sute de milioane de dolari.

Oamenii nu pot fi înlocuiţi de tehnologie

În opinia lui Charles Poon, vicepreședinte al Ford pentru ingineria componentelor hardware ale vehiculelor, experiența specialiștilor nu poate fi înlocuită cu ușurință de tehnologie.

„Inteligența artificială este un instrument extraordinar, dar este la fel de bună precum informațiile cu care este antrenată”, a spus acesta. „În anii trecuți, nu am acordat suficientă atenție experienței celor mai bine pregătiți ingineri ai noștri, care au trecut prin numeroase cicluri de dezvoltare a produselor.”

Problemele de calitate au costat compania miliarde de dolari

Schimbarea de strategie vine după câțiva ani dificili pentru constructorul american. În 2025, Ford a înregistrat cel mai mare număr de rechemări în service din istoria companiei într-un singur an calendaristic, pe fondul unor probleme descoperite la mai multe modele de autoturisme și camionete.

Unele campanii au vizat injectoare de combustibil care se puteau fisura, în timp ce altele au fost declanșate din cauza riscului ca anumite vehicule să se oprească în mers. Numai în 2023, compania a cheltuit aproximativ 4,8 miliarde de dolari pentru remedierea defecțiunilor semnalate de clienți, o sumă de aproape trei ori mai mare decât media înregistrată în industria auto.

Numărul mare de probleme a determinat compania să schimbe inclusiv modul în care sunt lansate noile modele. Înainte ca automobilele redesenate să ajungă pe piață, acestea sunt păstrate în fabrică până la șase săptămâni pentru verificări suplimentare, iar procesul este coordonat în mare parte de inginerii cu experiență readuși în companie.

Charles Poon recunoaște că Ford a supraestimat ceea ce putea face inteligența artificială fără intervenția oamenilor.

„În mod greșit, am crezut că simpla introducere a inteligenței artificiale și încărcarea în sistem a cerințelor de proiectare vor fi suficiente pentru a obține un produs de înaltă calitate”, a afirmat oficialul.

Concluzia la care a ajuns compania este că sistemele automate și inteligența artificială pot accelera multe procese, însă nu pot înlocui experiența acumulată în zeci de ani de dezvoltare a automobilelor. Tocmai de aceea, Ford mizează acum pe o combinație între tehnologie și experienţa specialiştilor, estimând că această schimbare va reduce semnificativ costurile generate de rechemările în service în următorii ani, chiar dacă efectele complete se vor vedea treptat.