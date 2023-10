Doi dintre comandanții de elită ai Israelului și mulți ofițeri au fost uciși în luptele cu Hamas FOTO

Armata israeliană a făcut publice numele a 44 de soldați uciși în lupte, între care și mulți ofițeri și doi comandanți de elită.

Colonelul Jonathan Steinberg, comandantul Brigăzii Nahal din Israel și colonelul Roi Levy, șeful unității Multidimensionale de elită, cunoscută sub numele de unitatea „Fantoma”, se numără printre zecile de soldați uciși în luptele cu militanții Hamas, a anunțat duminică, 8 octombrie, armata israeliană (IDF).

„Comandantul Brigăzii Nahal, COL Jonathan Steinberg a fost ucis astăzi (dumincă 8 octombrie n.r) în timpul unei confruntări cu un terorist”, au declarat Forțele de Apărare Israelului (IDF) într-o postare pe X, cunoscută anterior ca Twitter .

Steinberg, în vârstă de 42 de ani, a fost ucis în timpul unui „schimb de foc” lângă Kerem Shalom, în sudul Israelului, la granița cu Gaza, a declarat un purtător de cuvânt al IDF pentru Israel National News.

Brigada 933 Nahal este una dintre principalele brigăzi de infanterie ale armatei israeliene..

IDF a dat publicității numele a 44 de soldați uciși în lupte, dintre care Steinberg era printre cei mai în vârstă. Steinberg este unul dintre cei mai înalți ofițeri israelieni uciși în luptă din memoria recentă, a spus The Times of Israel .

Colonelul Roi Levy, șeful unității multidimensionale de elită, cunoscută și sub numele de unitatea „Fantoma”, a fost ucis sâmbătă, 7 octombrie, potrivit The Times of Israel.

Levy a murit în comunitatea de sud Re'im în timp ce se lupta cu luptătorii Hamas, iar 10 dintre ei au fost ucişi, a spus IDF.

Un membru de rang înalt al organizaţiei Hamas a fost ucis în atacurile israeliene asupra Fâşiei Gaza, ca răspuns la ofensiva lansată sâmbătă de militanţii palestinieni asupra statului evreu.

Cadavrul liderului Hamas Ayman Younis a fost recuperat de sub dărâmături duminică, după bombardarea casei sale din tabăra de refugiaţi Nuseirat din centrul Fâşiei Gaza, a confirmat agenţia de protecţie civilă.

Avioanele de război israeliene au lansat lovituri asupra ţintelor Hamas, care conduce Fâşia Gaza, după ce un atac pe scară largă al militanţilor palestinieni în Israel a ucis peste 600 de persoane. Hamas este clasificată drept organizaţie teroristă de către UE, SUA şi Israel.

Până în prezent, 370 persoane au fost ucise în Gaza în atacurile israeliene de la izbucnirea luptelor sâmbătă, a transmis Ministerul Sănătăţii din Gaza, care este condus de Hamas. Aproximativ 2.200 de palestinieni au fost răniţi.