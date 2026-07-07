Cardinalul-arhiepiscop din Rabat, acuzat de agresiuni sexuale de cel puțin cinci femei. Vaticanul a deschis o anchetă

Cel puțin cinci femei îl acuză pe cardinalul-arhiepiscop din Rabat, Cristobal Lopez Romero, de agresiuni sexuale, potrivit unei anchete realizate de AFP. În urma acuzațiilor, Vaticanul a deschis o investigație, iar cardinalul a anunțat marți că se retrage temporar din activitatea publică, relatează Agerpres, citând AFP.

Arhiepiscopul spaniol, în vârstă de 74 de ani, respinge toate acuzațiile.

Ce acuzații îi sunt aduse

Potrivit anchetei AFP, jurnaliștii au discutat cu o fostă angajată a Bisericii Catolice, care a relatat că ar fi fost victima unor agresiuni sexuale repetate, însă nu a dorit ca mărturia lui să fie făcută publică în această etapă.

AFP a consultat și mărturia unei alte femei, transmisă Nunțiaturii Apostolice din Maroc. Aceasta îl acuză pe cardinal de gesturi fizice pe care le-a perceput drept nepotrivite, inclusiv îmbrățișări „deosebit de ferme și prelungite” și o tentativă de apropiere fizică pe care a interpretat-o ca o încercare de a o săruta.

O sursă din Dieceza de Rabat a declarat pentru AFP că a fost informată despre existența a cel puțin altor trei femei care au relatat fapte similare.

Cardinalul neagă acuzațiile

Contactat de AFP, Cristobal Lopez Romero a declarat că a răspuns deja solicitărilor superiorilor săi din cadrul Bisericii și că va coopera pe deplin cu ancheta Vaticanului.

„Nu am comis nicio agresiune, violență sau hărțuire sexuală”, a transmis cardinalul.

Acesta a anunțat totodată că, pe durata investigației, nu va prezida ceremonii religioase publice și nu va participa la activități pastorale, pentru a nu influența desfășurarea anchetei.

Un cardinal considerat, până recent, posibil succesor al papei

Sfântul Scaun nu a comentat deocamdată informațiile apărute.

Cristobal Lopez Romero s-a numărat printre cardinalii considerați influenți în timpul conclavului din mai 2025, fiind inclus de mai multe publicații pe lista cardinalilor considerați „papabili”, adică potențiali succesori ai papei.