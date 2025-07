Viktor Orban caută un partener de dialog la Cotroceni. Mesaj către Nicușor Dan: „Avem interese comune în Europa”

În plin context de reașezare politică în regiune și de tensiuni persistente pe scena europeană, premierul Ungariei, Viktor Orbán, transmite un mesaj către noul președinte al României, Nicușor Dan: este nevoie de un dialog serios și constant între București și Budapesta.

„Sunt teme în care interesele noastre se întâlnesc. Nu doar în economie, ci și în privința războiului, a păcii și a securității europene”, a declarat liderul ungar într-un interviu acordat publicației Krónika.

Viktor Orbán, premierul Ungariei, aflat la Târgu Mureș pentru a participa la înmormântarea juristului Előd Kincses, a utilizat acest context simbolic pentru a contura liniile unei posibile reconstrucții a relației bilaterale româno-ungare.

Pretextul vizitei a fost, formal, un omagiu adus regretatului Kincses Előd – un personaj cu greutate în viața publică a maghiarimii din România. Însă, în stilul bine-cunoscut al liderului Fidesz, în spatele comemorării s-a profilat o platformă pentru reafirmarea unei poziții politice majore: „Nu l-am considerat niciodată pe Kincses doar un cetățean român de origine maghiară, ci un camarad de luptă. Statul maghiar și națiunea maghiară nu se termină la frontieră, iar Kincses a fost parte din aceeași echipă – și a plătit prețul pentru asta. A fost exilat, marginalizat, dar nu a cedat. Asta înseamnă curajul.”

Întrebat despre colaborarea cu noul președinte al României, Nicușor Dan, și noul premier Ilie Bolojan, Orbán a vorbit despre prudență. „Îi cunosc pe toți, căci am avut vreo 22-23 de premieri români de-a lungul mandatului meu. Cu noul președinte m-am întâlnit la Bruxelles, dar e prea devreme pentru concluzii. Totuși, România și Ungaria au interese comune în UE, de la economie la securitate.” Orbán a amintit rolul Ungariei în admiterea parțială a României în spațiul Schengen, numind acest gest „corectitudine, nu favor”.

Declarația, venită din partea unui lider deseori critic la adresa Bruxelles-ului, vizează atât electoratul maghiar din Transilvania, cât și un semnal diplomatic către actuala administrație de la București.

Într-o aluzie la dificultățile economice cu care se confruntă noul Executiv român, condus de Ilie Bolojan, Orbán a punctat: „Nu-i invidiez. Au moștenit o situație grea și le doresc succes.”

George Simion și extrema dreaptă

Interviul survine la doar câteva săptămâni după controversata menționare a liderului AUR, George Simion, într-un discurs susținut la Tihany. Deși reacțiile din partea comunității maghiare din România au fost rapide și ferme — inclusiv din partea UDMR — Orbán a ținut să clarifice că „nu a fost o susținere”, ci o reafirmare a unei poziții de principiu: distanțarea de orice forță politică, fie de extremă dreapta sau stânga, care nu respectă drepturile minorităților.

Declarația sa despre George Simion, liderul AUR, a fost interpretată de unii drept flirt politic. Orbán a respins categoric această sugestie: „E foarte bine că maghiarii din România nu vor să colaboreze cu extrema dreaptă sau cu extrema stângă. Ei știu cel mai bine cine le sunt dușmanii. Nu ne amestecăm în alegerile din România, dar nici nu vom susține sancționarea politică a oricărui președinte român în cadrul UE – indiferent cum îl cheamă.”

În aceeași cheie, premierul ungar a reiterat că „Ungaria nu va susține niciun fel de sancțiune împotriva României în Uniunea Europeană”, indiferent de componența politică a guvernului de la București. Mesajul e limpede: în fața valurilor de sancțiuni care afectează și Budapesta, Orbán caută aliați regionali cu care să poată construi o axă a suveranismului moderat.

Una dintre cele mai apăsate teme a fost sprijinul financiar acordat comunităților maghiare din afara granițelor. „Cine nu înțelege de ce susținem școlile și grădinițele din Transilvania nu are inimă de maghiar. Nu facem favoruri. E vorba de o responsabilitate guvernamentală izvorâtă din unitatea națională. Națiunea maghiară e una, chiar dacă statul are granițe.”

Liderul Fidesz a subliniat că sprijinul financiar nu e un „cadou”, ci un act de solidaritate reciprocă: „Și comunitatea maghiară din România aduce beneficii directe Ungariei – prin comerț, prin cultură, prin prezență. Să nu mai vorbim în termeni de donații, ci de investiții în supraviețuirea unei părți din noi.”

Economie și optimism politic

Chiar și în tonul sobru al interviului, Orbán și-a păstrat nota triumfalistă când a venit vorba de economia Ungariei și perspectivele Fidesz la alegerile din 2026: „În România vin austeritățile, la noi vin scutirile. Am eliminat taxele pe indemnizațiile pentru mame, am redus dobânzile pentru tinerii care vor prima casă, creștem facilitățile fiscale pentru familii. Ungaria nu va fi nici mică, nici săracă. Noi am decis că vom fi mari și bogați.”

Despre opoziție

„Face ce trebuie: respiră în ceafa noastră. Dar cât timp e în spate, nu în față, totul e sub control. Vom câștiga din nou, pentru că suntem partidul național, iar ei sunt vopsiți, străini de acest pământ, plătiți din afară.”

„Aceasta nu este războiul nostru”

Întrebat dacă ne-am apropiat de pace după mai bine de trei ani de război în Ucraina, Orbán a răspuns franc: „Nu, dimpotrivă. E un conflict între două popoare slave, nu avem ce căuta acolo. Europa vrea război, SUA – pace. Trump luptă pentru pace, europenii – pentru a învinge Rusia. Noi trebuie să stăm deoparte. E datoria mea să nu permitem ca Ungaria să fie din nou trasă într-un război care nu e al nostru.”

Prin acest apel la dialog adresat președintelui Nicușor Dan, premierul Ungariei transmite și o invitație la recalibrarea relațiilor bilaterale. Departe de discursurile tensionate din trecut, Orbán pare conștient că în fața incertitudinilor din Est — de la războiul din Ucraina la presiunile economice — solidaritatea regională poate oferi o minimă stabilitate.

Fără a abdica de la pozițiile sale tradiționale în ceea ce privește sprijinul acordat comunității maghiare din afara granițelor, liderul de la Budapesta pare dispus să pună accent, cel puțin formal, pe interesele comune ale celor două state în UE.