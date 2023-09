Un fost premier al Italiei susține că Franța a doborât un avion de pasageri în încercarea de a-l ucide pe Gaddafi

O acuzație explozivă și nefondată conform căreia Parisul a dat ordin de doborâre a unui avion italian de pasageri în încercarea de a-l ucide pe dictatorul libian Muammar Gaddafi în 1980 riscă să declanșeze o dispută diplomatică între Italia și Franța.

Acuzația neîntemeiată ar pune în tensiune relațiile deja tensionate dintre Roma și Paris, notează POLITICO.

Într-un interviu pentru cotidianul de la Roma, „La Repubblica”, publicat sâmbătă, fostul prim-ministru italian, Giuliano Amato, a susținut că forțele aeriene franceze au tras din greșeală o rachetă, care a doborât zborul Itavia 870 pe ruta Bologna către Palermo. Accidentul de peste Marea Mediterană a ucis toate cele 81 de persoane aflate la bord și a dus la speculații abundente în Italia cu privire la cauză.

„A fost lansat un plan pentru a lovi avionul în care zbura Gaddafi”, a susținut Amato în interviu, sugerând că, fostul prim-ministru, Bettino Craxi, ar fi fost informat de acest lucru. Amato i-a cerut președintelui francez, Emmanuel Macron, să răspundă la afirmație, spunând că „ar fi o oportunitate pentru Elysée de a spăla rușinea care apasă asupra Parisului”.

Fostul premier nu are dovezi concrete

Prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, a răspuns comentariilor lui Amato, spunând că afirmațiile predecesorului ei „merită atenție”, dar că ar trebui să pună la dispoziție orice dovezi concrete pe care le are în plus față de „deducțiile personale”. Amato a recunoscut că nu are nicio dovadă solidă care să susțină afirmațiile.

Cu toate acestea, afirmațiile ar putea pune presiune asupra relațiilor franco-italiene, cu atât mai mult în contextul în care cele două țări lucrează pentru a-și redresa relațiile diplomatice, după o disputa din această vară, când ministrul de Externe italian, Antonio Tajani, s-a retras dintr-o vizită oficială la Paris, ca răspuns pentru ministrul francez de Interne, Gérald Darmanin. Acesta din urmă a adus critici asupra politicii de migrație a Romei.

Sâmbătă, Libia l-a respins public pe candidatul propus de UE pentru a-și conduce misiunea diplomatică, cu așteptările crescânde că ar alege, în schimb, un trimis din Franța. Decizia vine pe fondul eforturilor lui Meloni de a construi punți cu națiunile nord-africane, în special cu fosta colonie italiană a Libiei.