Scandal în Italia. Partenerul premierului Giorgia Meloni sfătuiește femeile să nu bea, pentru a evita violul

„Evitați să vă îmbătați” este sfatul partenerului de viață al premierului italian, Georgia Meloni, pentru femeile care vor să nu se expună violurilor. Comentariul a generat dispute aprinse.

O adevărată dispută a izbucnit în Italia, după ce un jurnalist și partenerul lui Giorgia Meloni au părut să sugereze că femeile ar putea evita violurile, dacă nu s-ar îmbăta prea mult. În acest context, partidele de opoziție i-au cerut premierului să se distanțeze de comentariile sale, potrivit The Guardian.

Seria de declarații șocante, făcute de Andrea Giambruno au făcut referire la cazul unui viol în grup suferit de o tineră de 19 ani, din Palermo, în apropiere de Napoli. Acestea au fost difuzate pe postul de televiziune Rete 4.

„Dacă te duci să dansezi, ai tot dreptul să te îmbeți, nu trebuie să existe niciun fel de neînțelegeri. Dar dacă eviți să te îmbeți și să-ți pierzi cunoștința, eviți, totodată, fără îndoială, anumite probleme și riscul, efectiv, de a te arunca în gura lupului”, a spus Andrea Giambruno, pe site-ul său.

Giambruno, care are o fiică de șapte ani cu Georgia Meloni, a fost de acord, în timpul emisiunii, cu redactorul ziarului de dreapta, Libero, Pietro Senaldi, care a spus: „Dacă vrei să eviți violul, mai presus de toate nu-ți pierde cunoștința.”

Ambii bărbați i-au condamnat pe violatori, pe care i-au descris drept „lupi”. Cu toate acestea, comentariile au provocat o furtună pe rețelele de socializare, oamenii acuzându-l pe Giambruno că dă vina pe victimă.

„Nu pot să nu dea vina pe femei. Nu ieșiți singure, nu mergeți unde este întuneric, nu vă îmbrăcați provocator. Toate acestea nu mai sunt acceptabile”, a replicat Cecilia D’Elia, senator al Partidului Democrat (PD) de opoziție de centru-stânga și vicepreședinte al Comisiei de anchetă asupra feminicidului

„Dacă o fată bea prea mult, se poate aștepta la o durere de cap, nu la un viol”, a adăugat ea și i-a cerut lui Meloni să se distanțeze de comentariile partenerului ei.

Partidul de opoziție Mișcarea Cinci Stele (M5S) a declarat declarație că „vorbele lui Giambruno sunt inacceptabile și rușinoase” și „reprezintă o cultură dominată de bărbați și retrogradă”.

„Dacă aș fi spus ceva greșit, mi-aș fi cerut scuze, dar nu este cazul și nu va exista niciodată o zi în care un politician îmi va impune ce să spun. Am spus că violul este un act abominabil. Mi-am luat libertatea de a le spune tinerilor să nu iasă să se îmbete și să se drogheze. I-am sfătuit să fie atenți pentru că, din păcate, băieții răi sunt mereu acolo. Nu am spus niciodată că bărbații au dreptul să violeze femeile bete”, a răspuns Giambruno.