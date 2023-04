O fostă parlamentară suedeză s-a alăturat forțelor armate ucrainene. „Nu am ezitat”

Fosta deputată suedeză Caroline Nordengripp a semnat un contract cu Forțele Armate ale Ucrainei. Ea va apăra acum țara noastră în rândurile Legiunii Internaționale.

Caroline, în vârstă de 42 de ani, a postat acest lucru pe Instagram-ul ei. Femeia mărturisește că atunci când a aflat despre începutul invaziei rusești la scară largă, nu a avut nicio îndoială că va fi pe front și, de asemenea, promite să arate lumii cât de mult costă cu adevărat libertatea pentru care Ucraina luptă astăzi.

"După trei zile de birocrație, a devenit clar că mi s-a permis să mă înrolez în armata regulată, s-au făcut o mulțime de ștampile", a scris Nordengrip în urmă cu câteva zile, după ce a postat despre verificările istovitoare, permisele și comisioanele care o așteptau în drumul ei spre Forțele Armate.

Ea și-a însoțit postarea cu o fotografie în care apare ținând în mână un contract cu Forțele Armate.

Fostă membră a parlamentului suedez din partea Partidului Democraților Suedezi, Caroline Nordengripp, în vârstă de 42 de ani, va servi acum în rândurile Legiunii Internaționale, care face parte din Forțele Armate ale Ucrainei. Femeia deține gradul de sergent.

Într-un interviu acordat ziarului suedez Boras Tidning, ea a declarat că a știut că trebuie să se afle în prima linie a frontului din Ucraina încă din prima zi a invaziei rusești la scară largă.

"A fost evident pentru mine. Nu am ezitat niciodată. Am învățat atât de multe despre acest război când eram în comisia de apărare, încât, atunci când a început, am simțit imediat că trebuie să îmi fac partea", a declarat Nordengripp.

Ea a mai adăugat că a fost mult mai greu pentru familia ei să înțeleagă și să ia această decizie decât a fost pentru ea să o accepte.

Caroline a fost o susținătoare puternică a Ucrainei începând cu 24 februarie 2022. Ea a vizitat Ucraina de multe ori în calitate de deputat. Și-a făcut chiar și un tatuaj patriotic: un trident ucrainean pe antebraț.

Din călătoriile sale pe front înainte de a semna contractul, Karolina are multe fotografii cu ea în camuflaj și, evident, pe teren. Fiecare dintre ele este însoțită de un mesaj. Cele mai multe dintre ele sunt pline de admirație pentru eroismul soldaților care rezistă invaziei rusești 24 de ore din 24, 7 zile din 7, în orice condiții, în frig și căldură.