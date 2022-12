Femeile soldat din Ucraina, îmbrăcate de voluntarii care confecționează uniforme: „Își dau viața pentru libertatea țării”

Atunci când Anastasia Mohina, în vârstă de 25 de ani, a îmbrăcat uniforma pentru a ajuta Ucraina să se apere în războiul declanșat de Rusia a realizat rapid că armata nu era pregătită pentru venirea unor femei, relatează AP.

Astfel, fratele ei vitreg, pe numele său Andrii Kolesnik, care nu a putut să facă serviciul militar din pricina unui handicap din copilărie, și soția sa, Kseniia Drahaniuk, s-au mobilizat pentru a trimite obiectele necesare. Vestea s-a răspândit rapid și s-a născut o operațiune de aprovizionare pentru femeile din armata ucraineană..

În prezent, un grup de voluntari intitulat „Zemliachki”, oferă multora dintre cele 57.000 de femei din armata ucraineană cizme, uniforme, lenjerie de corp termică, medicamente, șampon, pastă de dinți și produse de igienă.

Pe scurt, grupul umple lacunele neașteptate din propria operațiune de aprovizionare a armatei ucrainene.

„Armata nu era pregătită pentru atât de multe femei”

„Armata noastră nu a fost pregătită pentru atât de multe femei", a declarat Drahaniuk, o jurnalistă de 26 de ani din orașul Ialta, în Crimeea ocupată în prezent, stând în fața unor rafturi de metal aprovizionate cu cizme și uniforme militare.

De asemenea, cel puțin 6.000 de femei ucrainene au fost desfășurate pe front sau în apropierea acestuia în diferite roluri: paramedici sau ofițeri de informații.

Ele s-au alăturat luptei într-o țară în care toți bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, cu unele excepții, nu au voie să părăsească țara în temeiul legii marțiale.

Uniformele necesare au fost produse la o fabrică din orașul Harkov, situat în nord-estul țării.

Totul a început cu o nevoie exprimată de Mohina, a reamintit Drahaniuk: „Am nevoie de balsam de buze și de cremă de mâini”.

„Își dau viața pentru libertatea țării”

Zemliachki a ajutat la distribuirea unui sprijin în valoare de peste 1 milion de dolari, aproximativ o cincime din această sumă fiind din donații directe. Printre cei care au contribuit se numără: companiile de materiale sanitare, saloanele de înfrumusețare și industria jocurilor de noroc, a afirmat Drahaniuk.

Toți ucrainenii au fost afectați de războiul declanșat de președintele rus Vladimir Putin. Milioane de persoane au fugit din țară, adesea cu copii sau rude în vârstă. Observatorii din domeniul drepturilor omului spun că unele dintre femeile care au rămas au fost violate. De asemenea, multe persoane au fost rănite sau ucise în atacurile lansate de forțele invadatoare.

„Nu am știut ce să fac. Am vrut doar să fac ceva", a afirmat Mohina, care a lucrat ca specialist în comunicații și cu unități de apărare teritorială în Kiev. „Am vrut doar să ripostăm. Așa că eu și tatăl meu am spus: Vom merge”.

După izbucnirea războiului, armata ucraineană a echipat multe femei cu uniforme sau cizme.

Zeci de comenzi vin și pleacă zilnic cu camionul, trenul sau prin intermediul firmelor de curierat. Un depozit din nord-estul Kievului servește drept showroom, unde unele femei aflate în concediu pot ridica produsele puse la dispoziție gratuit.

Drahaniuk își amintește că a fost sunată pentru a i se comunica că o comandă de 10 uniforme și perechi de încălțăminte trebuia redusă la jumătate, fiindcă în urma unui atac rusesc au murit 5 persoane.

„Ei își dau cu adevărat viața pentru libertatea țării noastre", a declarat ea.

„Ksiusha (n.red Drahaniuk) ne-a dat tot ceea ce purtăm", a afirmat Maria Stalinska, care s-a înrolat în armată în luna august. „Sunt cazuri în care avem nevoie de medicamente sau de un spital. Mergem imediat la Ksiusha", a mai adăugat femeia.

„Acești oameni chiar fac multe pentru noi, femeile, pentru armată, pentru protecție", a adăugat ea. „Ei ne sprijină în toate", a mai spus Stalinska.

„După victoria Ucrainei, comportamentul bărbaților față de femei se va schimba", a spus Drahaniuk.