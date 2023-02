Sicriul unui român mort a băgat spaima în nemți. „A fost înfiorător, sunt încă în șoc”

Imaginea sicriului unui român mort îi va bântui multă vreme pe locuitorii din Brunsbüttel, un orășel din Nordul Germaniei. S-a întâmplat vineri, 17 februarie, când trecătorii au văzut cu ochii lor un sicriu exact în mijlocul unei șosele, căzut dintr-o mașină mortuară.

Incidentul i-a luat prin surprindere și i-a îngrozit pe martori. Potrivit Libertatea, care citează tablodul german Bild, printre cei care au văzut întreaga scenă s-a numărat Sandra B. (40 de ani, angajată McDonald’s). Ea a povestit cum a căzut sicriul direct pe stradă, iar mașina a apucat să mai parcurgă câțiva metri.

„Așteptam la semafor, pe roșu. Un pick-up alb a plecat cu viteză mare. Deodată, ambele uși s-au deschis și un sicriu de lemn maro a căzut pe stradă. M-am gândit: Doamne, asta nu poate fi adevărat!”,a spus femeia, conform Bild. Au existat și alți martori care au asistat îngroziți, privind de la distanță, de pe trotuar.

„Era foarte greu”

Și Marvin S. (24 de ani, lucrător în industria chimică) a observat întreaga scenă, în timp ce mergea pe Koogstrasse: „Am auzit o bubuitură puternică, am crezut că s-a întâmplat un accident. Apoi am văzut sicriul. S-a întâmplat să treacă o ambulanță. Șoferul a aprins luminile albastre, a asigurat sicriul, astfel încât să nu mai poată intra mașini pe strada unde era căzut”.

Sandra și Marvin l-au ajutat pe șofer să urce înapoi sicriul, în mașină. „Când am ridicat sicriul, era foarte greu. Atunci mi-am dat seama că era cineva acolo. În acel moment mi s-a făcut pielea de găină. A fost înfiorător. Sunt încă în stare de șoc”, a mărturisit Marvin.

Potrivit sursei citate, cadavrul era al românului Nicolae R. (52 de ani), un lăcătuș român care a murit în aceeași locaitate. „A lucrat ca lăcătuș timp de zece ani și a fost pilonul de bază al companiei. Sunt profund impresionat de moartea lui”, a povestit un prieten al defunctului. Trupul neînsulfețit al bărbatului a fost dus în România, unde va fi înmormântat.