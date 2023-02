Cum ar putea deveni realitate scenariul unui nou război de coșmar. Avertismentul unui general român

Tot mai multe voci, printre care și secretarul general al ONU, avertizează asupra faptului că războiul din Ucraina s-ar putea transforma într-o confruntare mondială. Generalul Cristian Barbu explică, pentru „Adevărul”, care sunt riscurile în această privință și ce ar putea declanșa o asemenea conflagrație.

Situația este tot mai volatilă pe frontul ucrainean, fără ca vreuna dintre cele două combatante, Rusia și Ucraina, să înregistreze progrese notabile. În același timp, aproape pretutindeni pe Glob, tensiunile se acumulează și devin din ce mai mari, astfel că nu este întâmplător că tot mai multe voci importante invocă scenarii terifiante și avertizează că omenirea ar putea fi cuprinsă de vâlvătaia unui nou război de amploare.

Tot mai multe avertismente

Antonio Manuel de Oliveira Guterres, secretarul general al Națiunilor Unite, a rostit de curând o frază șocantă: „Lumea se îndreaptă cu ochii larg deschişi spre un război mai extins”.

Ca și cum nu era de ajuns, tot săptămâna trecută, la Bruxelles, premierul olandez Mark Rutte a avertizat că Occidentul trebuie să se asigure că nu riscă o confruntare directă între Rusia și NATO și că livrarea de avioane Ucrainei poate duce la un conflict.

Nu în ultimul rând, tot de curând, serviciile de intelligence ucrainene au avertizat că Rusia ar pregăti acțiuni ostile împotriva Moldovei, mergând pănă la a o transforma într-o nouă Ucraina. Iar pentru ca tabloul să fie complet, radarele Armatei au depistat, luni, un obiect neidentificat asemănător unui balon meteorologic deasupra sud-estului României, pe fondul intensificării unor astfel de apariții în mai multe țări NATO. În sfârșit, la finele lunii trecute, oamenii de știință din domeniul atomic au setat „Ceasul Apocalipsei” mai aproape de miezul nopții ca niciodată și au anunțat că amenințările unui război nuclear este mai mare ca oricând.

Există, așadar, suficiente ingrediente pentru un coktail cu efecte greu de anticipat pe termen mediu și lung, cu potențial chiar de a provoca un nou război de amploare, poate chiar unul mondial.

De unde vine riscul unui mare război

Într-un interviu pentru „Adevărul”, generalul Cristian Barbu susține că în acest moment nu există riscul să se ajungă la un război la scară largă. Însă tot el atrage atenția că un astfel de scenariu nu este imposibil pe termen mediu și lung, în funcție de evoluția unor evenimente.

„Pentru moment, nu există acest risc. În momentul acesta, pentru că lucrurile la un moment dat pot avea și evoluții nedorite să nu le spun altfel din punct de vedere al raporturilor internaționale, rușii cam atât își doresc, cam atâta pot, deocamdată sunt elemente declarative și nu își permit să extindă războiul. Dar într-un alt raport internațional sigur că lucrurile pot căpăta o cu totul altă importanță și o altă nuanță în această balanță a forțelor cel puțin de ordin militar. Aici mă gândesc la China, pentru că Rusia singură nu e capabilă. Dar, dacă ar avea un sprijin deschis din partea Chinei, ceea ce sincer nu cred, balanța s-ar putea schimba”, susține generalul Barbu.

De altfel, experți din toată lumea au căzut de acord că acest scenariu de coșmar ar putea deveni realitate în cazul unei degradări prăpăstioase a relațiilor sino-americane, în cazul unui atac chinez asupra Taiwanului.

Generalul Cristian Barbu atrage atenția însă asupra altui scenariu care ar putea duce la un nou război mondial, în cazul în care Rusia sau Ucraina ar folosi arme neconvenționale în confruntarea lor, cum ar fi arme chimice sau biologice, și nu numai.

„Cred că punctul care ar putea întoarce situația ca o cheie într-un butuc ar fi o lovitură neclasică, neconvențională dintr-una dintre părți. Ați văzut că nu am folosit cuvântul nuclear, ci am spus neconvenționale. Nu este numai acel aspect, aici orice altă acțiune din regula aceasta a convenționalului, a clasicului, poate să întoarcă imediat o poziție sau opinie sau să genereze fracturi într-o anumită alianță”, explică generalul.

Până unde se poate merge cu sprijinul pentru Ucraina

În schimb, potrivit generalului, amenințările formulate până acum de Rusia la adresa aliaților care furnizează armament Ucrainei nu ar fi motive de panică. Generalul Cristian Barbu a explicat și până unde pot merge aliații cu sprijinul acordat Ucrainei, fără să ajungă să fie considerați parte co-beligerantă.

„Sprijinul poate să meargă până acolo unde armele pe care le dai unuia dintre beligeranți nu pun în pericol sub nicio formă teritoriul sau civilii, populația acelei țări care se află în beligeranță cu forța pe care o susții. Cu alte cuvinte, dacă am oferi rachete cu operațiuni tactice, cu o bătaie de 500 de kilometri pentru o rachetă, cum ar fi să zicem să dăm echivalentul ucrainenilor la Iskander. Întrebarea ar fi: ok, dar la ce le pot folosi? Și atunci, sigur că este un răspuns complicat și n-ai avea cum să justifici că dai astfel de rachete Ucrainei. Dar nimeni nu a oferit astfel de arme, tocmai pentru a nu duce la o escaladare”.

Nici Rusia, și nici NATO nu își doresc și nici nu iau în calcul o confruntare directă. Rusia nu își permite acest lucru, în timp ce Alianța Nord-Atlantică nu vrea să provoace un asemenea război, conștientă fiind de pierderile uriașe de vieți omenești și materiale care ar fi de ambele părți, deși deznodământul nu ar fi greu de anticipat.

Ofensiva rusă, supusă eșecului

În ultimele luni, nu s-au mai înregistrat evoluții spectaculoase pe frontul ucrainean, iar echilibrul pare aproape total. Chiar dacă rușii au făcut unele mici progrese, generalul Cristian Barbu nu crede că vor reuși să câștige războiul. De altfel, el este rezervat în privința unei ofensive majore a trupelor ruse și spune că războiul a intrat mai degrabă într-o fază statică, la fel ca în Primul Război Mondial.

Pe de altă parte, nici tancurile care vor fi donate de către aliați Ucrainei nu vor schimba prea mult situația de pe front, ci mai degrabă îl vor stabiliza.

„Rușii ar vrea să înconjoare trupele ucrainene în zona Bahmut, dar e greu să și reușească. Când încerci să înaintezi doar pe o singură direcție de zor și îți dai seama până la urmă că o faci ca melcul sau deloc, când n-ai găsit niciun fel de variantă, e aproape imposibil. În plus, nici rușii nu mai vor să să aibă pierderi importante. Și-au dat și ei seama că dacă mai pierd 20 la sută din forțele angajate acum și umane, și din resursă tehnică, lucrurile se complică extrem de mult pentru ei. Mai mult, stau pe loc în ideea că speră să mai primească întăriri din Rusia decât să își ia inima în dinți și să încerce o ofensivă serioasă care ar putea fi sortită eșecului. Sunt conștienți și ei că din acel moment războiul ar fi complet pierdut și nu și-au asumat acest risc”, explică generalul.