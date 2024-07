Scandalul incendiului de pe Hydra. Cele mai bogate și infuente persoane din Kazahstan se distrau pe iahtul de unde au fost trase artificiile VIDEO

O petrecere fastuoasă pe un iaht de lux în Grecia a luat o turnură tragică, vineri, 21 iunie 2024, când artificiile lansate de pe navă au provocat un incendiu major pe insula turistică Hydra. Acum, mai mulți oameni de afaceri bogați din Kazahstan, care se aflau la bord, se confruntă cu acuzații grave de complicitate la incendiere.

Printre invitați s-au numărat Umut Shayakhmetova, CEO-ul celei mai mari instituții financiare din Kazahstan, Halyk Bank, soțul ei, Beimbet Shayakhmetov, fost manager de top al companiei naționale de petrol, KMG International NV, și fiica lor.

Procurorii greci au pus sub acuzare opt dintre pasagerii kazahi, inclusiv omul de afaceri Daniyar Abulgazin, cel care a închiriat iahtul de lux, pentru complicitate la incendiere. Dovezi suplimentare descoperite la locul incidentului au dus la extinderea anchetei.

„A fost surprinzător să aflăm despre acuzațiile care au urmat în presă la întoarcerea noastră și neg categoric orice faptă greșită”, a declarat Daniyar Abulgazin într-un comunicat publicat în ediția online a Forbes Kazahstan, potrivit ekathimerini.com.

Căpitanul grec și locotenentul iahtului au fost deja arestați preventiv, în timp ce restul echipajului a fost eliberat pe cauțiune, cu restricții de deplasare.

Abulgazin neagă categoric orice implicare și susține că el și invitații săi au respectat cu strictețe regulile de siguranță. De asemenea, a declarat că va coopera cu autoritățile elene în anchetă. „Nici eu, nici oaspeții mei nu am făcut nimic care ar fi putut duce la incendiu. Am respectat cu strictețe regulile de siguranță la incendiu stabilite pe iaht. Nici eu, nici oaspeții mei nu am cerut echipajului iahtului sau altor terți să facă lucruri care ar fi putut duce la un incendiu”, a adăugat el.

Incendiul a devastat peste 300 de acri din singura pădure de pini de pe insula Hydra, o zonă naturală de o frumusețe unică. Pierderile materiale sunt semnificative, dar impactul emoțional este și mai mare pentru locuitorii insulei și pentru toți cei care o vizitează.

Acest incident pune sub semnul întrebării comportamentul nesăbuit al celor bogați și faimoși. Ancheta în curs de desfășurare va stabili cu exactitate cine este responsabil pentru tragedia de pe Hydra. Se așteaptă ca procesul să fie unul mediatizat, atrăgând atenția din nou asupra acestui caz șocant.

Primarul insulei, Giorgos Koukoudakis, s-a declarat "indignat de faptul că anumite persoane lansează artificii într-un mod atât de iresponsabil într-o pădure de pini". El a adăugat că "municipalitatea va intenta o acţiune civilă împotriva celor responsabili de incendiu de îndată ce ancheta preliminară va fi finalizată".

Grecia a înăsprit recent pedepsele pentru provocarea incendiilor. Autorii pot fi acum condamnaţi la o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare şi la o amendă de până la 200.000 de euro.

Vorbind la televiziunea Skai, Koukoudakis a făcut, de asemenea, apel la autorităţi să ia măsuri, subliniind faptul că "insula nu are zone anti-incendiu sau drumuri forestiere" care să permită accesul pompierilor în anumite zone.

Sâmbătă, autorităţile de protecţie civilă au cerut vigilenţă maximă, întrucât riscul de incendiu "rămâne foarte ridicat", în special în regiunea Attica, din jurul capitalei Greciei, în Peloponez (sud) şi în centrul ţării.

Un bărbat în vârstă de 55 de ani din satul Myrtia, în Peloponez, a murit vineri într-un incendiu de pădure în Grecia, unde au fost înregistrate 45 de noi incendii alimentate de vântul puternic, potrivit pompierilor.