Reacția Kievului după relatări că SUA ar îndemna Ucraina să arate deschidere față de negocieri cu Rusia

Kievul nu a refuzat niciodată să negocieze cu Moscova şi este pregătit să discute cu viitorul lider al Rusiei, dar nu cu Vladimir Putin, a declarat luni un consilier de rang înalt al preşedinţiei ucrainene, citat de Reuters şi Ukrainska Pravda.

Comentariile pe Twitter ale lui Mihailo Podoliak intervin după un articol publicat sâmbătă de Washington Post în care se afirma că administraţia preşedintelui american Joe Biden îi încurajează în privat pe liderii ucraineni să semnaleze o deschidere pentru negocieri cu Moscova.

"Important: Ucraina nu a refuzat niciodată să negocieze. Poziţia noastră de negociere este cunoscută şi deschisă", afirmă în mesajul său pe Twitter Podoliak, subliniind că Rusia trebuie mai întâi să-şi retragă trupele din Ucraina, apoi restul.

"Este Putin gata de aceasta? Evident că nu. Aşadar, suntem constructivi în aprecierea noastră: vom discuta cu următorul lider (al Rusiei)", notează Mihailo Podoliak.

La 30 septembrie, preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită să negocieze cu Rusia, dar nu cu preşedintele Vladimir Putin, ci cu un alt preşedinte rus.

Consiliul pentru Securitatea Naţională şi Apărare al Ucrainei anunţase în acea zi imposibilitatea de a purta negocieri cu Putin, iar Zelenski a aprobat această concluzie prin decret, în contextul proclamării de către preşedintele rus a anexării a patru regiuni ucrainene de către Moscova - Doneţk şi Lugansk (în est), Zaporojie şi Herson (în sud).

La 4 noiembrie, consilierul pe probleme de securitate naţională al Casei Albe, Jake Sullivan, a declarat în cursul unei vizite întreprinse la Kiev că SUA consideră inacceptabile condiţiile în care Kremlinul este în prezent, în principiu, dispus să ducă un dialog, pentru că orice convorbire ar trebui să înceapă cu dezocuparea completă a Ucrainei, notează Ukrainska Pravda.

În acelaşi timp, publicaţia The Washington Post, citând surse proprii, a relatat că administraţia americană îndeamnă în privat Kievul să demonstreze disponibilitatea pentru negocieri cu Rusia.

Potrivit ziarului american, care citează surse la curent cu discuţiile interne, această solicitare a Washingtonului nu are ca scop să oblige Kievul să se aşeze la masa negocierilor. Mai degrabă decât o formă de presiune asupra Ucrainei, această strategie caută să se asigure că executivul ucrainean îşi păstrează sprijinul de care are nevoie din partea altor naţiuni, care au de suferit din cauza războiului din Ucraina, prin inflaţie şi preţuri la energie în continuă creştere, conform The Washington Post.

"Am spus în repetate rânduri că partea rusă rămâne deschisă negocierilor pentru a-şi atinge obiectivele", a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit căruia, la ora actuală, discuţiile cu Kievul nu sunt posibile, întrucât acestea sunt practic interzise prin decret prezidenţial, conform TASS şi RIA Novosti.

În prima etapă a conflictului, Rusia şi Ucraina au avut patru runde de discuţii la nivel de delegaţii, dintre care ultima a fost la 29 martie în Turcia.

Acest proces a fost suspendat pentru că, potrivit Kievului, partea rusă nu venea cu nimic concret care să facă obiectul unor discuţii.