Războiul din Ucraina a arătat cum s-au schimbat radical luptele aeriene. Rusia ar putea contesta dominația aeriană istorică a NATO

Clopotele de alarmă au sunat pe tot parcursul războiului din Ucraina, avertizând puternic că, în cazul în care Kievul cade, o Rusie încurajată ar putea pune ochii pe NATO. Într-o astfel de luptă devastatoare, puterea aeriană și controlul spațiului aerian ar putea fi decisive.

Forțele aeriene ruse au fost sub așteptări în ultimii doi ani și jumătate de război, dar, de asemenea, s-au adaptat rapid și au obținut victorii prin tactici precum bombardamentele în stand-off și barajele sincronizate de drone și rachete. Alte elemente ale forțelor aerospațiale au refuzat efectiv Ucrainei șansa de a schimba câmpul de luptă aerian.

De ce are nevoie NATO pentru a ține piept Rusiei

Din ceea ce a arătat acest război, pentru a-i contracara pe ruși, NATO are nevoie de mai multă apărare aeriană, de noi modalități de contracarare a dronelor și de noi concepte de bază. Fără acestea, alianța s-ar putea confrunta cu o luptă mai dură în cazul în care se va întâmpla ce este mai rău.

Acest lucru reiese din interviurile cu o duzină de experți în război aerian, inclusiv foști piloți de vânătoare și actuali și foști comandanți și ofițeri militari occidentali.

Experții au declarat pentru Business Insider că războiul din Ucraina a scos în evidență modul în care unele elemente ale luptei aeriene moderne se schimbă radical. Tehnologiile avansate au modificat mediul de operare pe cer, iar rețelele extinse de rachete sol-aer creează spații de luptă aproape impenetrabile pentru aeronavele mai vechi și încă descurajante pentru avioanele mai noi și mai avansate.

Lecțiile războiului din Ucraina

Luptele intense din Ucraina au oferit Occidentului o imagine mai bună asupra capacităților armatei ruse și au arătat că multe dintre evaluările anterioare ale puterii acesteia au fost exagerate.

Unele arme rusești lăudate, precum sistemele de apărarea antiaeriană S-400, tancurile T-90M și rachetele „hipersonice” considerate de neoprit, nu au fost întotdeauna la înălțimea așteptărilor.

Dar problemele Rusiei s-au extins dincolo de armele sale. Rusia a ratat invazia inițială, nereușind să stabilească superioritatea aeriană încă de la început, și nu a fost în măsură să își sincronizeze forțele aeriene și terestre.

Slăbiciunile forțelor aeriene ruse

Deși Rusia dispune de sisteme și arme destul de performante în Ucraina, „utilizarea acestora este extrem de slabă”, a declarat Justin Bronk, expert în lupte aeriene la Royal United Services Institute din Regatul Unit, subliniind erori neforțate precum doborârea propriilor avioane de către Rusia, în ciuda structurilor de comandă rigide care ar trebui să prevină astfel de greșeli.

Pe câmpul de luptă, o putere aeriană eficientă ar trebui să sprijine înaintarea vehiculelor blindate de luptă și a infanteriei prin lovirea punctelor forte ale inamicului, precum și a întăririlor și proviziilor de care acestea depind. Pentru a face acest lucru, avioanele trebuie să zboare deasupra forțelor terestre - sau în apropiere - pentru a ținti pozițiile inamice.

Rusia nu a reușit să realizeze acest tip de coordonare sau să își asigure dominația aeriană.

Andrew Curtis, cercetător independent în domeniul apărării, a descris sprijinul Rusiei pentru trupele sale terestre, în special în primele zile ale războiului, drept „aproape lamentabil”.

„Cred că acest lucru a surprins o mulțime de observatori occidentali”, a spus el.

Rusia a demonstrat că este incapabilă să suprime sau să distrugă apărarea antiaeriană inamică, să efectueze misiuni eficiente de contracarare aeriană sau să desfășoare operațiuni aeriene complexe, precum cele pe care Forțele Aeriene ale SUA le-au realizat în primele zile ale Furtunii în deșert din 1991 și apoi în invazia Irakului din 2003.

Aceste eșecuri au zădărnicit eforturile Rusiei de a depăși apărarea antiaeriană a Ucrainei și de a permite progrese semnificative la sol, a declarat Mark Cancian, colonel în retragere din Corpul pușcașilor marini și consilier principal la Centrul pentru studii strategice și internaționale.

„Forțele aeriene ruse sunt mult mai vulnerabile decât am crezut”, a declarat Guy Snodgrass, fost instructor TOPGUN și aviator naval american pensionat.

„Războiul din Ucraina a arătat că aceste capacități ale lor au fost supraestimate în mod semnificativ”, a adăugat el, deși a spus că ar fi o «greșeală» să respingem amenințarea rusă.

Punctele forte

În ciuda neajunsurilor sale, forțele aeriene ale Rusiei au obținut unele victorii care nu ar trebui subestimate și încă mai dețin unele capacități în rezervă.

Bombardierele rusești au bombardat Ucraina cu rachete cu rază lungă de acțiune lansate din spațiul său aerian, iar avioanele de vânătoare-bombardament au bombardat liniile defensive ale Ucrainei cu bombe cu planare ghidate. Bombardamentele cu astfel de bombe au distrus apărarea și au contribuit la pierderile și retragerile Ucrainei de pe câmpul de luptă în ultimele luni.

Rusia a dezvoltat bombe echipate cu kituri de ghidare care pot fi lansate din afara razei de acțiune a apărării antiaeriene terestre sau a rachetelor aer-aer.

În prezent, Rusia intensifică producția acestor arme devastatoare și poate încă să desfășoare unele dintre mijloacele sale aeriene mai avansate.

Rusia a demonstrat, de asemenea, că poate pune în funcțiune o umbrelă robustă de apărare antiaeriană - similară cu cea pe care Ucraina a construit-o cu ajutorul Occidentului - cu radare puternice, sisteme de luptă electronică și rachete.

Nici Rusia, nici Ucraina nu au reușit să își asigure o superioritate aeriană de durată, deoarece ambele părți își pot detecta reciproc aeronavele și le pot elimina cu un arsenal mare de rachete sol-aer.

Ucraina a pierdut cel puțin 135 de aeronave cu aripi fixe și rotative, în timp ce Rusia a pierdut aproape dublul acestei cifre, a precizat în februarie site-ul de informații cu sursă deschisă Oryx. Distrugerea unui număr atât de mare de avioane de vânătoare, de bombardament și de transport de ambele părți subliniază amenințarea reprezentată de sistemele de apărare antiaeriană.

Rusia ar putea contesta dominația aeriană istorică a NATO

De la sfârșitul Războiului Rece, SUA și aliații lor occidentali s-au bucurat de avantajele clare de a avea o forță aeriană superioară - sau singura forță aeriană - în conflictele pe care le-au purtat în întreaga lume, din Europa până în Orientul Mijlociu. Iar în lupte precum Furtună în deșert și Războiul din Irak, Occidentul și-a stabilit superioritatea aeriană prin doborârea apărării antiaeriene a adversarului său.

Rusia ar fi un adversar foarte diferit. Ea are teritoriul și industria necesare pentru a construi și a pune în funcțiune sisteme de apărare antiaeriană masive și sofisticate, pe care un adversar s-ar putea lupta să le distrugă.

Și „în cazul în care armata rusă ar reuși o invazie terestră limitată, aceasta ar stabili imediat o acoperire cu rachete sol-aer (SAM) deasupra oricărui teritoriu capturat”, a declarat recent Can Kasapoğlu, de la Hudson Institute. „În acest scenariu, forțele aeriene ale NATO ar trebui să efectueze misiuni intensive axate pe suprimarea și distrugerea apărării antiaeriene inamice”.

Experții și ofițerii militari occidentali au declarat că, într-o astfel de luptă, SUA și aliații săi, chiar și cu flote de avioane de luptă stealth de generația a cincea, ar întâmpina dificultăți în stabilirea aceluiași nivel de dominație aeriană pe care l-au avut în mare parte de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Giorgio Di Mizio, expert în războaie aeriene la Institutul Internațional pentru Studii Strategice, a declarat că o luptă cu Rusia ar fi probabil „foarte diferită de toate scenariile cu care ne-am confruntat în ultimele decenii, în care nu a existat nicio contestare a domeniului aerian”.

În luptele viitoare, ar putea fi posibil ca SUA să obțină superioritatea aeriană doar în rafale - mici ferestre într-un anumit moment, loc și locație în care apărarea antiaeriană lipsește, este distrusă sau nu mai are muniție, a declarat generalul David Allvin, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene ale SUA, în podcastul „War on the Rocks” din ianuarie.

„Nu este un dat, desi a fost un dat în ultimii 30 de ani”, a declarat generalul James Hecker, comandantul comandamentului aerian al NATO, la începutul acestui an. El a spus că NATO nu a fost serios pus la încercare în ceea ce privește lupta împotriva Rusiei de la sfârșitul Războiului Rece, dar alianța militară a luat măsuri pentru a-și consolida capacitățile aeriene.

„Dacă nu putem obține superioritate aeriană, vom avea parte de lupta care are loc între Rusia și Ucraina chiar acum”, a spus Hecker. „Și știm câte victim vor fi în urma unei astfel de lupte”.

Un atac inițial al Rusiei ar putea surprinde

Rusia nu a reușit să execute o lovitură decisivă de șoc și surpriză la începutul războiului din Ucraina. Asta nu înseamnă că NATO se poate aștepta la același lucru, dar ar fi o operațiune mult mai dificilă împotriva a 32 de state, dintre care multe sunt înarmate cu avioane de luptă avansate și rețele de apărare antiaeriană, decât a fost împotriva Ucrainei.

Forța aeriană rusă nu poate întâlni forțele aeriene occidentale în aer într-un atac major fără a fi „făcută bucăți”, a declarat Bronk. Dar asta nu este tot ce aduce Rusia.

Potrivit experților, rușii ar putea încerca un atac de deschidere surprinzător și cu impact. De exemplu, rușii ar putea viza vulnerabilități precum sateliții pentru a încerca să întrerupă comunicațiile spațiale și navigația de care depinde puterea aeriană a NATO.

Iar dacă Rusia ar face „o cursă spre republicile baltice, de exemplu, în primele ore sau zile de război, forțele aeriene occidentale ar avea mult de lucru”, a declarat Fabian Hinz, un expert în rachete al IISS.

În acest scenariu de coșmar, statele baltice ar avea nevoie de forța aeriană a NATO pentru a opri înaintarea unei forțe de luptă ruse de mari dimensiuni, iar cea mai mare amenințare la acest efort nu ar fi probabil forța aeriană a Rusiei, ci alte capacități, cum ar fi apărarea antiaeriană.

Este de așteptat ca Rusia să folosească orice sanctuar aerian pentru a ataca sistemele de apărare ale țărilor baltice și trupelor NATO care sosesc, prin atacuri cu drone și bombe cu glisare pe care le-a folosit în Ucraina, precum și pentru a amenința Europa de Vest cu o campanie de rachete chiar mai amplă decât cea cu care s-a confruntat Ucraina până acum.

Colonelul Riivo Valge, comandantul adjunct al forțelor aeriene din Estonia, a declarat că „pentru a contracara în mod decisiv acest tip de atac teoretic, NATO ar trebui să investească în mod colectiv în apărarea antiaeriană a întregului flanc estic”.

Spații aeriene aglomerate

Proliferarea dronelor și a diferitelor rachete ghidate cu precizie a schimbat radical războiul, determinând o nevoie mai mare de stocuri extinse de rachete interceptoare.

„Accentul pus pe UAS - sisteme aeriene fără pilot - și pe rachetele de croazieră a fost mult mai mare decât în orice alt conflict pe care l-am văzut anterior”, a declarat Mattias Eken, expert în apărarea antirachetă la RAND Corp, cu privire la războiul din Ucraina.

Conflictul din Ucraina a pus accentul pe stocurile de muniții ghidate cu precizie, însă Rusia și-a completat arsenalul cu drone de atac unidirecționale de producție iraniană și artizanală, în special pentru atacuri asupra orașelor și infrastructurii critice. În plus, la fel ca în Ucraina, rușii au folosit muniții cu planare și drone ieftine cu vedere la prima persoană care explodează.

Aceste amenințări colective necesită straturi de apărare antiaeriană, opțiuni de război electronic și multe altele pentru a fi înfrânte.

Experții au declarat pentru BI că Occidentul are nevoie de mai multe sisteme pentru a contracara astfel de amenințări, inclusiv opțiuni necostisitoare pentru a doborî rachete și drone mai ieftine în loc să folosească rachete interceptoare de milioane de dolari. O opțiune ar putea fi dronele interceptoare pe care le dezvoltă Ucraina.

Luptele viitoare vor solicita apărarea antiaeriană

Rețeaua de apărare antiaeriană a Ucrainei este în general creditată pentru faptul că a împiedicat Rusia să obțină câștiguri mai mari și a forțat-o să lupte într-un război terestru care a costat Rusia pierderi absolut uluitoare.

Dar cererea a fost insațiabilă, iar Valge, ofițer estonian din forțele aeriene, a declarat că aceste sisteme de apărare sunt „cea mai vizibilă deficiență” a forțelor occidentale.

Alții au fost de acord cu el. Un fost ofițer de informații al forțelor aeriene occidentale, care a vorbit sub anonimat, a descris actuala rețea de apărare antirachetă a Europei ca fiind „ peticită cu câteva sisteme Patriot, ici și colo”.

Cancian a declarat că Occidentul a încetat să mai investească semnificativ în apărarea antiaeriană după Războiul Rece și nu s-a mai concentrat pe ruși, adăugând că era considerat un dat că ar putea obține dominația aeriană „în aproape orice mediu în care urmau să opereze”.

În Ucraina, lumea a văzut că apărarea antiaeriană occidentală poate doborî drone și rachete atunci când are suficientă acoperire și suficientă muniție, iar performanța a risipit îndoielile cu privire la Patriot.

Cererea de rachete Patriot este în creștere, după cum demonstrează cererile mai multor țări europene de a le achiziționa și noile promisiuni occidentale de a trimite Ucrainei mai multe baterii și componente Patriot.

Dar presiunea asupra apărării antiaeriene va fi cu siguranță ridicată în luptele viitoare. Ubicuitatea dronelor și a rachetelor cu rază lungă de acțiune sugerează că coloanele blindate care avansează vor trebui să avanseze cu scuturi de război electronic și de apărare antiaeriană, mijloace care sunt și mai importante dacă aceste forțe nu pot conta pe avioane prietene deasupra lor.

De exemplu, în faza de deschidere a contraofensivei foarte așteptate a Ucrainei din vara anului 2023, vehiculele sale de luptă care avansau, printre care se aflau tancuri și vehicule blindate occidentale, au fost afectate de elicopterele de atac rusești din cauza lipsei apărării aeriene mobile care și-a dovedit valoarea în alte părți. Și mai târziu, când Rusia a lansat noi atacuri în toamnă, răspunsul defensiv al Ucrainei a fost împiedicat de lipsa de muniție pentru apărarea sa antiaeriană.

Lockheed Martin își intensifică producția de rachete Patriot, preconizând 550 de rachete pe an, însă într-o luptă cu rușii ar putea fi necesare mai multe, în funcție de modul în care Occidentul își prioritizează apărarea; fiecare rachetă interceptoare Patriot costă aproximativ 4 milioane de dolari.

Există și alte mijloace de apărare antiaeriană, dar și acestea se confruntă cu limite similare privind capacitatea de producție și dimensiunea arsenalului.

„Nu cred că am învățat încă întreaga lecție”, a declarat Timothy Wright, un alt expert în rachete de la IISS.

Răspândirea

O altă lecție a războiului din Ucraina este că bazele fixe sunt ținte ușor de găsit. Eken de la RAND Corp. a declarat că Ucraina a reușit să împiedice distrugerea forțelor sale aeriene și a apărării antiaeriene în primele zile ale invaziei prin dispersarea lor.

El a descris acest lucru ca având unități dispersate pe o zonă largă, dar cu un sistem de comandă și control care le-ar putea face pe toate să lucreze împreună pentru apărare sau atac și a îndemnat Occidentul să acorde o atenție suplimentară acestei tactici.

Rusia nu a început să adopte în mod vizibil această tactică până când Ucraina nu a început să lovească bazele sale aeriene cu drone de atac cu rază lungă de acțiune. Deși Occidentul practică dezagregarea într-o anumită măsură, cum ar fi prin operațiuni pe autostradă și baze austere, acesta se concentrează încă foarte mult pe baze permanente.

Jarmo Lindberg, un fost pilot de vânătoare finlandez care a ocupat anterior funcția de comandant al Forțelor de apărare finlandeze, a declarat că ideea dispersării a fost esențială pentru Finlanda, care își formulează strategiile militare având în vedere amenințarea Rusiei vecine.

El a spus că invazia Rusiei a arătat că toate statele NATO din prima linie ar trebui să adopte această idee.

Dar schimbarea nu ar fi ușoară pentru întreg NATO. O bază aeriană centralizează depozitele de combustibil și muniții, piesele de schimb pentru repararea avioanelor, precum și mecanicii și controlorii de trafic aerian care mențin operațiunile de zbor în funcțiune. Dispersarea crește provocarea de a menține toate aceste aerodromuri aprovizionate și poate răspândi puținii specialiști.

Fostul ofițer de informații care a vorbit sub rezerva anonimatului a declarat că este „un lucru știut faptul că majoritatea forțelor aeriene occidentale sunt obișnuite să opereze din baze centralizate”. Dar el a pledat pentru o schimbare a modului în care Occidentul tratează avioanele și centrele de comandă, spunând că „alinierea lor nu este cu adevărat o opțiune pentru că pot fi lovite”.

Următoarea mișcare a NATO

Un război în care NATO, mult mai mare și mai puternic, s-ar confrunta cu Rusia ar arăta diferit de lupta din Ucraina. Însă experții au afirmat că Occidentul trebuie să investească acum în forțele sale armate. Rusia ar putea fi descurajată dacă Occidentul pare suficient de puternic.

Bronk a declarat că „este mult mai ieftin și mai ușor” să investești acum în capacitățile de descurajare a Rusiei decât „să investești efectiv în forțele capabile să lupte într-un război extins timp de șase luni, un an, doi ani”.

Mai exact, NATO trebuie să își consolideze capacitățile de apărare antiaeriană de-a lungul flancului estic al alianței, unde statele membre au declarat că ar putea fi primele vizate de Rusia în cazul în care aceasta ar reuși în Ucraina, și să pună un accent mai mare pe dispersarea forțelor pentru a face aeronavele și mijloacele de sprijin care le însoțesc mai puțin vulnerabile la atacuri.

Valge, ofițerul estonian din forțele aeriene, a susținut că „Rusia înțelege doar puterea”. Cu cât flancul estic al NATO este mai puternic, a spus el, „cu atât va fi mai puțin loc pentru orice neînțelegere fatală”.

Aceasta nu înseamnă că NATO nu are deja o forță de luptă foarte capabilă, inclusiv sisteme sofisticate de apărare antiaeriană disponibile în întreaga Europă și avioane de luptă de generația a cincea precum F-22 și F-35, precum și alte mijloace invizibile pe radar, cum ar fi bombardierul B-2 și B-21 care urmează să îl înlocuiască în cele din urmă pe primul. Există, de asemenea, o mulțime de avioane de a patra generație pregătite de luptă, inclusiv F-16, F-15, Mirages, Eurofighter Typhoons și Gripens. Și rachetele sol-sol își fac revenirea. Dar există întrebări dacă are arsenalul și baza de producție pentru un război prelungit.

„Nimeni nu își dorește cu adevărat un război aerian cu Rusia”, a declarat John Baum, expert al Institutului Mitchell și locotenent-colonel în rezervă al Forțelor Aeriene ale SUA. „Nu este un lucru foarte dorit, cred, de niciuna dintre părți, un război aerian”. Dar Occidentul nu își poate permite să nu fie pregătit pentru el.