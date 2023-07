Ororile taberelor de reeducare ruse. Mărturia unui adolescent închis șase luni într-o tabără din Crimeea

Un adolescent ucrainean care a fost răpit de la școală și trimis într-o tabără rusească de reeducare a povestit ororile prin care a trecut, relatează The Sun.

Vitali Vertaș, în vârstă de 16 ani, se numără printre miile de copii ucraineni răpiți și trimiși în așa-zise „vacanțe” pe teritoriul Rusiei de când Putin a invadat această țară anul trecut. Se estimează că Rusia a răpit mai bine de 20.000 de copii ucraineni de la începutul războiului, trimițându-i de fapt în tabere de educare ca să se „rusifice”.

Copiii îngroziți care se opun forțelor rusești sunt închiși și adesea drogați, în timp ce alții sunt trimiși să lupte împotriva patriei lor.

„Asta am crezut că mi se va întâmpla și mie. Mi-au spus că mama mea m-a abandonat”, a declarat Vitali pentru The Sunday Times.

În realitate, Inessa, mama lui Vitali, a depus mari eforturi pentru a-și aduce înapoi fiul cel mare și a reușit în cele din urmă cu ajutorul unei organizații umanitare.

Vitali a petrecut șase luni într-o tabără din Crimeea înainte de a fi salvat în luna martie a acestui an.

I s-a spus că va merge într-o tabără de două săptămâni cu colegii săi de școală; povestește că au mers cu barca și apoi cu un autobuz vreme de 12 ore.

Dar adolescentul și-a dat seama destul de repede că nu este nicidecum vorba de o vacanță.

Spune că a fost obligat să stea într-o cameră cu alte patru persoane și că au fost hrăniți doar cu supă și hrișcă, în timp ce aveau parte de bătăi din partea „angajaților taberei”.

În fiecare dimineață trebuiau să se trezească pentru paradele de la ora 7 și să asculte imnul național rusesc ore în șir.

Au primit lecții despre „sistemul rusesc” și li explicat cât de rea este Ucraina, a spus tânărul.

A fost însă martor și la orori întâmplate altora: de pildă, și-a amintit că a auzit o fată de 13 ani din tabără țipând în timp ce ar fi fost violată de „consilierii” ruși.

Într-o zi în care Vitali a mers la magazin cu prietenul său, directorul taberei l-a suspectat că a transmis informații Ucrainei.

Drept pedeapsă, a fost închis în subsol preț de câteva ore.

Vitali și prietenul său au fost plimbați prin fața tuturor și numiți trădători, în timp ce alți copii îi ironizau și strigau „Glorie Rusiei!”.

Când Vitali și un grup de prieteni s-au hotărât să asculte imnul Ucrainei, adolescentul a fost închis timp de patru zile și a primit „mâncare pe farfurii de metal, ca la câini”.

Vorbind pentru The Sunday Times, Vitali l-a descris pe directorul taberei ca fiind „total sadic".

Tânărul de 16 ani a fost în cele din urmă salvat și s-a reunit cu familia sa la Kiev, unde primește consiliere și încearcă să revină la o viață normală.

„Este atât de bine să te trezești dimineața și să nu trebuiască să cânți imnul rusesc. Mă simt liber, îmi place să explorez Kievul, să merg la McDonald's și să privesc bungee jumperii de pe podul de peste râul Dnipro. Într-o zi mi-ar plăcea să fac asta".

Anul trecut, o investigație a publicației Sun a dezvăluit că Maria Lvova Belova, o apropiată a lui Putin, a condus o organizație însărcinată cu plasarea copiilor ucraineni răpiți în case rusești.

Un membru al organizației, numită Into the Hands of Children, a fost recent descoperit ca având conexiuni cu un grup neonazist, în timp ce un alt membru a sponsorizat un proiect de lege anti-LGBTQ, potrivit unui raport al site-ului ucrainean de investigații militare Molfar.

În fiecare etapă, copiii sunt supuși la o „zombificare a informațiilor”, în timp ce li se spune că au fost abandonați de părinți și sunt mituiți cu dulciuri și gadgeturi - așa cum i s-a întâmplat și lui Vitali.

Până la 5.000 de adulți au fost răpiți de forțele rusești din orașul Mariupol în timp ce se afla sub asediul rus și trimiși în tabere de muncă în Rusia.

Deputatul ucrainean Inna Sovsun a declarat pentru Times Radio că oamenii au fost duși în „părți foarte îndepărtate ale Rusiei” și „forțați să semneze documente prin care se angajează că vor rămâne în acea zonă timp de doi sau trei ani și că vor lucra gratuit acolo”.

Ororile asupra ucrainenilor în urma atacului neprovocat al Rusiei sunt de mare amploare: săptămâna aceasta a ieșit la iveală că aproape 80 la sută dintre ucraineni au avut persoane dragi ucise în conflict.