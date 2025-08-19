Video O biserică de aproape 700 de tone din Suedia, mutată cinci kilometri cu o platformă. Procedura, supervizată de rege

O biserică istorică din nordul Suediei este mutată marți la cinci kilometri distanţă, în cadrul relocării oraşului minier Kiruna, după ce extracţia subterană de minereu de fier a făcut ca terenul să devină instabil.

Biserica de lemn, care cântărește 672 de tone, este deplasată prin oraş pe o platformă special amenajată, informează, DPA, citată de Agerpres.

Mii de curioşi s-au adunat marţi pentru a urmări mutarea, a relatat agenţia suedeză de presă TT.

Biserica, mutată cu 500 de metri pe oră

Orașul Kiruna, care găzduieşte cea mai mare mină subterană de minereu de fier din lume, a început mutarea centrului său cu câţiva kilometri spre est în urmă cu mai mulţi ani, din cauza riscului tot mai mare de alunecări de teren şi de prăbuşiri de clădiri.

Construită în 1912 în stil romantic naţional, biserica este mutată cu o viteză de circa 500 de metri pe oră. Relocarea este aşteptată să dureze două zile.

Regele Carl al XVI-lea Gustaf era aşteptat la eveniment, iar marţi seara formaţia KAJ, care a reprezentat Suedia la Eurovision, urmează să susţină un concert la Kiruna.

Amintim că cea mai grea construcţie mutată pe role şi salvată de la demolare în România comunistă a fost Palatul Sinodal de la Mănăstirea Antim, cu o greutate de 9.000 de tone. S-a întâmplat în iunie 1982.

Mutarea unui bloc cu 80 de apartamente din Alba Iulia

În anul 1987, la Alba Iulia se derula unul dintre cele mai grandioase proiecte inginereşti din Epoca de Aur. Cu tehnologii sută la sută româneşti, un bloc în greutate de peste 7.000 de tone a fost tăiat în două şi translatat pe o distanţă de peste 70 de metri. Proiectul a fost coordonat de ing. Eugen Iordăchescu, cel care a salvat zeci de clădiri de la demolare, de către autorităţile comuniste.