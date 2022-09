LIVE TEXT | Charles al III-lea, proclamat oficial rege al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Când vor avea loc funeraliile Reginei

Regele Charles al III-lea a fost proclamat oficial rege sâmbătă de către Consiliul de Ascensiune într-o ceremonie care a fost urmată de salve de tun şi de citirea proclamaţiei în Londra şi în principalele oraşe ale Regatului Unit - Edinburgh în Scoţia, Belfast în Irlanda de Nord şi Cardiff în Ţara Galilor -, transmit agenţiile internaţionale de presă.

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit la 96 de ani, pe 8 septembrie 2022, înconjurată de familie, la Castelul Balmoral din Scoția, care a fost de mult timp unul dintre locurile preferate ale suveranei. După moartea Reginei, Charles, prinţ de Wales, a devenit regele Marii Britanii.

Sicriul reginei Elisabeta a II-a urmează să fie expus pe un catafalc de onoare pentru ca publicul britanic să îi aducă un ultim omagiu. În timpul ceremoniei oficiale, sicriul închis este expus în vastul şi medievalul Westminster Hall din Palatul Westminster din Londra.

UPDATE 09.48 Regele Charles, proclamat rege în Noua Zeelandă

În Noua Zeelandă, proclamarea lui Charles al III-lea ca monarh, după decesul Reginei Elisabeta a II-a, joi, la vârsta de 96 de ani, a avut loc în parlament, la Wellington.

Vorbind de pe treptele legislativului, premierul Jacinda Ardern a declarat că la eveniment fiul reginei, "Majestatea Sa Regele Charles al III-lea, a fost recunoscut drept suveranul nostru", transmite Reuters.

Ardern a adăugat că, după moartea reginei, Noua Zeelandă a intrat într-o perioadă de schimbări. "Regele Charles... şi-a demonstrat constant grija profundă faţă de naţiunea noastră. Această relaţie este foarte apreciată de poporul nostru. Nu am nicio îndoială că se va adânci", a apreciat premierul neo-zeelandez.

UPDATE 08.55 Ce se va întâmpla duminică

Sicriul Reginei va pleca de la Balmoral, în jurul orei 12:00 (ora României), spre Edinburgh. Acesta va ajunge la Palatul Holyroodhouse - reședința oficială a monarhului britanic din capitala scoțiană - și va fi depus în Sala Tronului.

La Londra, Regele Charles al III-lea se va întâlni cu secretarul general al Commonwealth-ului la Palatul Buckingham. Ulterior, va avea o întrevedere cu înalții comisari din țările al căror șef de stat este.

UPDATE 08.41 Australia l-a proclamat rege pe Charles al III-lea

Australia l-a proclamat oficial șef al statului pe regele Charles al III-lea, în cadrul unei ceremonii desfășurate duminică. Proclamarea a fost făcută de guvernatorul general al Australiei, David Hurley, în parlamentul național din Canberra.

O serie de ceremonii de proclamare vor avea loc duminică și în parlamentele statale din țară, potrivit CNN.

O zi națională de comemorare va avea loc pe 22 septembrie, după ce premierul Anthony Albanese va reveni din Marea Britanie, unde va participa la funeraliile Reginei Elisabeta a II-a.

În calitate de șef de stat, Regina Elisabeta a II-a a vizitat Australia de 16 ori.

Evenimentele zilei de sâmbătă:

UPDATE 21.23 William, Harry și soțiile lor, împreună la Castelul Windsor VIDEO

Prinţul şi Prinţesa de Wales au fost însoţiţi de Ducele şi Ducesa de Sussex într-o plimbare la Castelul Windsor, fiind primul lor angajament sub noile lor titluri, informează PA Media/dpa.

Prinţul William, moştenitorul coroanei, şi fratele său Harry, împreună cu soţiile lor, Kate şi Meghan, toţi în ţinute de doliu, au stat împreună sâmbătă după-amiază la porţile Castelul Windsor pentru a se întâlni cu mulţimea adunată pentru a aduce un omagiu regretatei Elisabeta a II-a.

UPDATE 20.40 Omagiul prințului William pentru regina Elisabeta a II-a: „Lumea a pierdut un lider, eu am pierdut o bunică”

William, prinţ de Wales și moştenitor al tronului britanic, i-a adus un omagiu bunicii sale, regina Elisabeta a II-a, într-o declaraţie publicată sâmbătă de Palatul Kensington şi redată integral de PA Media/DPA.

„Joi, lumea a pierdut un lider extraordinar, al cărui angajament faţă de ţară, regate şi Commonwealth a fost absolut. Se vor spune atât de multe în zilele următoare despre semnificaţia domniei sale istorice.

Eu, însă, am pierdut o bunică. Şi, deşi voi plânge pierderea ei, mă simt totodată incredibil de recunoscător.

Am beneficiat de înţelepciunea şi reasigurarea Reginei până în al cincilea deceniu de viaţă. Soţia mea a beneficiat timp de 20 de ani de îndrumarea şi sprijinul ei. Cei trei copii ai mei au avut ocazia să petreacă vacanţe cu ea şi să creeze amintiri care vor dura toată viaţa lor.

A fost alături de mine în cele mai fericite momente ale mele. Şi a fost alături de mine în cele mai triste zile din viaţa mea. Ştiam că această zi va veni, dar va trece ceva timp până când realitatea vieţii fără Grannie va fi cu adevărat reală.

Îi mulţumesc pentru bunătatea pe care a arătat-o familiei mele şi mie. Şi îi mulţumesc în numele generaţiei mele pentru că a oferit un exemplu de devotament şi demnitate în viaţa publică, care era de altă epocă, dar care a fost întotdeauna relevant pentru noi toţi.

Bunica mea spunea că durerea este preţul pe care îl plătim pentru iubire. Toată tristeţea pe care o vom simţi în următoarele săptămâni va fi o mărturie a iubirii pe care am simţit-o pentru extraordinara noastră Regină.

Îi voi onora memoria susţinându-l pe tatăl meu, Regele, în orice mod posibil”, a scris prințul William, noul moștenitor al tronului Marii Britanii.

UPDATE 19.25 Funeraliile de stat ale reginei Elisabeta a II-a vor avea loc luni, 19 septembrie

Funeraliile de stat ale reginei Elisabeta a II-a vor avea loc pe 19 septembrie la ora locală 11:00 (10:00 GMT) la Westminster Abbey din Londra, a anunţat sâmbătă Palatul Buckingham, conform agenţiilor internaţionale de presă.

Această zi va fi sărbătoare legală în Marea Britanie, după cum a autorizat sâmbătă noul monarh, Charles al III-lea, într-unul dintre primele sale ordine.

Lideri importanţi ai lumii, printre care preşedintele Statelor Unite, Joe Biden, şi reprezentanţi ai caselor regale sunt aşteptaţi să participe la funeraliile Elisabetei a II-a, care a murit joi la Castelul Balmoral din Scoţia, la vârsta de 96 de ani.

Sicriul va fi expus pe catafalc în Westminster Hall, sediul Parlamentului, la Londra, începând de miercuri, 14 septembrie

UPDATE 18.44 Canada îl proclamă rege pe Charles în cadrul unei ceremonii la Ottawa

Canada l-a proclamat sâmbătă pe Charles rege al său în cadrul unei ceremonii la reşedinţa oficială din Ottawa a guvernatorului general, reprezentantul monarhului în Canada, care îndeplineşte atribuţiile de şef de stat în numele coroanei, informează Reuters.

Deşi Canada a încetat să mai fie o colonie a Marii Britanii în 1867, a rămas în Imperiul Britanic până în 1982 şi este încă membru din Commonwealth-ul ţărilor din fostul imperiu care îl au ca şef de stat pe monarhul britanic.

Premierul Justin Trudeau şi guvernatorul general Mary Simon au semnat un decret prin care îl proclamă pe noul suveran după o şedinţă de guvern.

Sunete de trompete au precedat citirea decretului de proclamare a noului monarh în engleză şi franceză. Ceremonia s-a încheiat cu 21 de salve de tun şi interpretarea imnului God Save the King" de către fanfara forţelor armate.

UPDATE 15.58 Premierul britanic și înalți parlamentari jură credință noului rege

Parlamentari de rang înalt din Marea Britanie au început procesul de jurământ de credinţă faţă de noul rege, Carol al III-lea, informează PA Media/dpa.

Preşedintele Camerei Comunelor, Sir Lindsay Hoyle, a declarat că din cauza ''constrângerilor de timp'', doar un număr mic de parlamentari pot depune jurământul sâmbătă, dar mai mult timp va fi disponibil la o dată ulterioară.

Sir Lindsay a fost primul parlamentar care a depus jurământul, urmat de decanul (tatăl) Camerei, Sir Peter Bottomley, şi de decana (mama) Camerei, Harriet Harman.

Apoi prim-ministrul Liz Truss a rostit jurământul: „Jur pe Dumnezeu atotputernic că voi fi credincioasă şi voi purta loialitate adevărată Majestăţii Sale Regele Charles, moştenitorilor şi succesorilor săi, în conformitate cu legea, aşa să-mi ajute Dumnezeu”.

UPDATE 15.07 Un nou imn și salve de tun la citirea proclamării regelui Charles

Prima lectură publică în această sâmbătă, de la balconul Palatului Sf James din Londra, a proclamării Regelui Charles al III-lea a fost însoţită de salve de tun şi de o nouă interpretare a imnului naţional. Astfel, de acum încolo, va fi înlocuită formula "God save the Queen" (Dumnezeu s-o apere pe Regină) cu "God save the King" (Dumnezeu să-l apere pe Rege), transmite EFE.

Deţinătorul ordinului Garter King of Arms, David White, a citit "prima şi principala Proclamaţie", urmată de fanfare şi de o defilare militară. Proclamaţia va fi citită şi în City of London (centrul financiar) şi în Scoţia, Ţara Galilor şi Irlanda de Nord.

White a cerut la final "trei de 'ura' pentru Majestatea Sa Regele", la care Garda Regală a răspuns "hip, hip, ura!" şi militarii şi-au scos căciulile din blană de urs.

UPDATE 14.28 Vladimir Putin îl felicită pe Charles al III-lea

Preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, i-a trimis sâmbătă o telegramă de felicitare lui Charles al III-lea după proclamarea sa oficială ca monarh al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi al altor 14 ţări din Commonwealth, transmite EFE.

„Majestatea Voastră: primiţi sincerele mele felicitări cu prilejul accederii la tron. Doresc Majestăţii Voastre succese, sănătate de fier şi numai bine", a scris Putin în mesajul său, citat de Kremlin.

UPDATE 13.29 Regele Charles al III-lea decretează sărbătoare legală ziua funeraliilor suveranei britanice

Regele Charles al III-lea a aprobat sâmbătă un ordin conform căruia ziua funeraliilor defunctei suverane Elisabeta a II-a va fi decretată sărbătoare legală în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, transmite dpa.

Deocamdată data funeraliilor nu este cunoscută, dar este de aşteptat să aibă loc în ceva mai bine de o săptămână.

Deputata conservatoare Penny Mordaunt, numită Lord Preşedinte al Consiliului Privat de prim-ministrul Liz Truss, a declarat: "Proiectele a două proclamaţii. Unu - decretarea zilei funeraliilor de stat ale Majestăţii Sale defuncte ca sărbătoare legală în Anglia, Ţara Galilor şi Irlanda de Nord. Doi - desemnarea zilei funeraliilor de stat ale Majestăţii Sale defuncte drept sărbătoare legală în Scoţia (...)".

UPDATE 12.54 Discursul Regelui Charles al III-lea

Regele Charles al III-lea a susţinut un scurt discurs, iar apoi a citit şi semnat documentul prin care a fost proclamat suveran britanic, în cea de-a doua parte a ceremoniei de la Palatul St James din Londra.

„Mama mea a dat un exemplu al iubirii de-o viaţă şi al serviciului altruist. Domnia mamei mele a fost fără precedent ca durată, dedicare şi devotament. Chiar acum când jelim, îi mulţumim pentru această viaţă de credinţă. Sunt profund conştient de această moştenire profundă şi de datoriile şi responsabilităţile serioase care îmi revin acum mie", a declarat Regele Charles al III-lea în discursul său, potrivit BBC.

UPDATE 12.26 Charles al III-lea a fost proclamat oficial rege

Consiliul de Ascensiune l-a proclamat pe Charles al III-lea drept noul monarh britanic, după care cei prezenţi ai declarat: "Dumnezeu să-l apere pe Rege".

Sâmbătă dimineaţa, Consiliul de Ascensiune - din care fac parte sute de personalităţi relevante din punct de vedere politic, social şi religios din Regatul Unit, precum şi reprezentanţi din cele 14 ţări în care noul rege, Charles al III-lea, este şef al statului - s-a reunit la Palatul St James din Londra.

Încoronarea, o ceremonie extrem de complexă pentru a cărei organizare este nevoie de mai mult timp, va avea loc în următoarele luni, scrie EFE.

Etapă după etapă, în cea mai mare solemnitate şi cu respectarea la milimetru a protocolului şi a tradiţiei, Charles al III-lea este instalat şef al statului.

UPDATE 11.16 Mii de oameni, în fața Palatului Buckingham pentru a o omagia pe regină

Mii de oameni s-au adunat în faţa Palatului Buckingham din Londra pentru a aduce un omagiu Reginei Elisabeta a II-a, care a murit joi, la vârsta de 96 de ani, la Castelul Balmoral din Scoţia, transmite dpa.

Persoane îndoliate continuă să aducă buchete de flori, lumânări, bileţele şi alte ofrande pe care le depun la porţile Palatului Buckingham, reşedinţa principală din Londra a monarhilor britanici.

Atmosfera la reşedinţa regală din centrul Londrei era una sumbră şi, în pofida numărului mare de persoane prezente, zona era liniştită, iar oamenii se deplasau încet şi vorbeau în şoaptă.

UPDATE 10.23 Împăratul Japoniei va participa la funeraliile Reginei Elisabeta a II-a

Împăratul Naruhito al Japoniei intenţionează să participe la funeraliile Reginei Elisabeta a II-a, care a murit joi la vârsta de 96 de ani, au anunţat sâmbătă mass-media nipone, citate de Kyodo, AFP şi Reuters.

Şi soţia lui Naruhito, Împărăteasa Masako, ar urma să participe la funeralii, dacă starea sa de sănătate i-o permite, potrivit presei locale.

Ar fi vorba despre prima călătorie în străinătate a Împăratului Naruhito după întronizarea sa în mai 2019, după abdicarea tatălui său.

În 2020, împăratul intenţiona să se deplaseze în Regatul Unit pentru primul său voiaj în străinătate de la preluarea atribuţiilor, dar acea vizită a fost amânată din cauza pandemiei de coronavirus.

Potrivit postului public nipon NHK, care a citat sâmbătă surse oficiale, guvernul şi Casa Imperială se află în plin proces de pregătiri.

UPDATE 09.01 Charles al III-lea va fi proclamat rege astăzi

Charles al III-lea va fi proclamat astăzi oficial rege al Marii Britanii. Ceremonia va avea loc la Londra.

Ceremonia începe de la ora 12.00, ora României, în fața Consiliului de Succesiune, eveniment care va fi televizat, transmite BBC.

În cadrul ceremoniei, noul suveran va face o declarație și va semna un jurământ prin care se angajează să protejeze Biserica și să continue guvernarea.

Tot sâmbătă, parlamentul se reunește într-o ședință specială, în cadrul căreia deputații vor depune jurământul de loialitate față de noul suveran.

UPDATE 08.12 Membrii cabinetului britanic vor fi primiţi în audienţă de Regele Charles al III-lea

Membrii cabinetului britanic vor avea prima întâlnire cu Regele Charles al III-lea sâmbătă, la doar câteva zile după ce premierul Liz Truss a format noul guvern, transmite dpa.

Principalii miniştri vor lua parte la Consiliul de Ascensiune, care se va desfăşura la Palatul St James din Londra, unde Charles va fi proclamat oficial rege, scrie Agerpres.

Ulterior, miniştrii se vor deplasa la Palatul Buckingham pentru o audienţă cu noul monarh.

Truss, care a fost invitată marţi să formeze guvernul de către defuncta Regină Elisabeta a II-a, a avut încă de vineri o audienţă cu noul suveran.

Premierul britanic a făcut o reverenţă după ce a fost invitată de un consilier de la palat să intre în încăperea în care se afla Regele Charles al III-lea. Cei doi vor avea întâlniri săptămânale, însă aceasta a fost prima, notează dpa.

Evenimentele zilei de vineri:

UPDATE 20.00 Primul discurs al Regelui Charles al III-lea

"Vă vorbesc cu sentimente de profundă tristețe. În decursul vieții sale, Regina a fost un exemplu pentru mine și pentru întreaga lume.

Regina a avut o viață bine trăită.Amporimis ceva și s-a ținut de acea promisiune și e deplânsă de întreaga națiune. Acea promisiune o reînnoiesc azi.

A promis că își va devota viața în serviciul oamenilor. A fost mai mult decât o promisiune, a fost un angajament personal. A făcut sacrificii pentru datorie. Dedicarea și devotamentul ei nu au fost niciodată oprite. Admirația și respectul pe care le-a inspirat au devenit o marcă a domniei ei.

În utimii 70 de ani am văzut cum societatea noastră a devenit una multiculturală. Printre toate aceste schimbări, națiunea și întreaga famlilie de regate au prosperat. Valorile noastre au rămas și trebuie să rămână constante. Rolul și respnsabilitățile monarhiei rămân, de asemenea.

Promit că, atât timp cât voi rămâne rege, voi respecta Constituția și o voi considera inima țării. Vă voi servi cu loialitate, respect și iubire. Viața mea sigur se va schimba.

E un timp al schimbării pentru familia mea. Contez pe ajutorul soției mele. Știu că se va ridica la așteptările noului său rol. Moșttenitorul meu William mă va urma ca duce de Cornwall și va prelua respensabilitățile pe care le-am avut pentru mai mult de 5 decenii.

Vreau să îmi exprim iubirea pentru Harry și Meghan, pe măsură ce încearcă să își construiască viețile în SUA.

Iar mamei mele vreau să îi spun: îți mulțumesc pentru iubirea ta"

UPDATE 19.00 Mesaj de doliu afişat la casa din Viscri a Regelui Charles al III-lea

"Suntem profund întristaţi de moartea Majestăţii Sale. Suntem în gânduri şi rugăciuni alături de Majestatea Sa Regală Regele Charles şi de membrii Familiei Regale", se arată în mesajul postat pe poarta casei, sub o eşarfă neagră.

UPDATE 17.24 NATO reamintește „puternicul interes personal” al reginei pentru securitatea transatlantică

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a reamintit vineri „puternicul interes personal” al reginei Elisabeta a II-a pentru securitatea transatlantică. Drapelele statelor membre de la sediul Alianţei din Bruxelles au fost coborâte în bernă în onoarea suveranei defuncte, transmite agenția de presă EFE, preluată de Agerpres.

„Îmi voi aminti mereu de înţelepciunea, căldura şi interesul său personal puternic pentru securitatea transatlantică”, a declarat Stoltenberg în timpul unei conferinţe de presă la Bruxelles cu șeful diplomației americane, Antony Blinken. Citeste continuarea aici

UPDATE 16.45 Ce boală i-ar fi provocat Reginei semnele vineții de pe mâini

Ultimele fotografii cu Regina Elisabeta a II-a din timpul întâlnirii de marți cu noul prim-ministru al Marii Britanii Liz Truss, arătau semne pe mâinile Suveranei care indicau o deterioare a stării de sănătate, susține un medic australian. Citește continuarea aici

UPDATE 16.10 Imagini impresionante la Buckingham: Regele Charles, întâmpinat de mii de oameni

Prințul Charles a fost întâmpinat de mii de oameni în fața Palatului de la Buckingham și a petrecut aproximativ 10 minute dând mâna cu oamenii. Mulțimea l-a întâmpinat cu urale și a cântat God save the King. Citește continuarea aici

UPDATE 16.00 Charles al III-lea va fi proclamat rege sâmbătă

Palatul Buckingham a anunțat că sâmbătă, la Londra, se va reuni Consiliul Succesiunii care îl va proclama în mod oficial ca rege pe Charles al III-lea. Reuniunea Consiliului va începe la ora locală 10.00 (12.00, ora României) la la Palatul St. James. Citește continuarea aici

UPDATE 15.55 Ultimele ore de viață ale reginei Elisabeta a II-a

Regina Elisabeta a murit joi în castelul său scoţian de la Balmoral din cauza degradării rapide a stării ei de sănătate. Din cauza aceasta, doi dintre fiii ei şi nepotul William nu ar fi avut cum să ajungă la timp la căpătâiul suveranei. La 12:32, ora Londrei, (11:32 GMT) a sosit primul comunicat de la Palatul Buckingham, scurt, dar alarmant, care transmitea lumii temerile medicilor reginei, „preocupaţi” de starea ei de sănătate. Însă apropiații se așteptau la ce e mai rău. Citește continuarea aici

UPDATE 14.35 Camilla, drumul de la „cea mai destată femeie” la titlul de regină consoartă

Camilla Parker Bowles a fost numită cândva „Rottweiler”, fiind „cea mai detestată” femeie din Marea Britanie după ce a stricat căsnicia prințului Charles cu prințesa Diana. Citește continuarea aici

UPDATE 14.30 Iliescu, reacție după moartea Reginei Elisabeta

Ion Iliescu, fost președinte al României, a transmis condoleanțe familiei regale britanice după moartea Reginei Elisabeta a II-a, monarh pe care l-a cunoscut și cu care a discutat și personal. Citește continuarea aici

UPDATE 14.10 Regele Charles al III-lea a plecat de la Castelul Balmoral spre Londra

Regele Charles al III-lea a părăsit vineri Castelul Balmoral din Scoţia cu destinaţia Londra, unde urmează să se adreseze în cursul după-amiezii britanicilor la televiziune pentru prima dată de la moartea mamei sale, Regina Elisabeta a II-a, a constatat un fotograf AFP. Noul monarh este aşteptat să rostească în jurul orei locale 18:00 (17:00 GMT) un discurs adresat naţiunii.

Noul suveran şi soţia sa, regina consoartă Camilla, au părăsit la bordul unei maşini reşedinţa regală din Scoţia, locul unde s-a stins joi regina în vârstă de 96 de ani, după 70 de ani de domnie.

O fotografie Reuters îl înfăţişează pe monarhul în vârstă de 73 de ani pe scaunul din spate al unei maşini de culoare gri, în timp ce soţia sa stă în faţă, lângă şofer. Ambii erau îmbrăcaţi în negru.

Regele Charles al III-lea se va întâlni vineri după-masă cu premierul britanic Liz Truss, după cum a transmis un purtător de cuvânt al şefei executivului de la Londra, transmite Reuters.

UPDATE 13.31 Cine preia tronul dacă Charles al III-lea abdică sau moare. Ordinea succesiunii

O listă care explică ordinea de succesiune la tronul britanic după moartea reginei Elisabeta a II-a, al cărei prim fiu a devenit noul rege al ţării, Charles al III-lea, a fost publicată vineri de AFP, citată de Agerpres.

Descendenţii fraţilor şi surorilor tatălui lor, regele George al VI-lea, ocupă apoi următoarele locuri din ordinea de succesiune la tron. Peste 70 de persoane în viaţă descind din tatăl acestuia din urmă, regele George al V-lea, decedat în 1936.

Continuarea aici

UPDATE 13.01 Slujbă de rugăciune la Catedrala Sf Paul din Londra

Catedrala Sf Paul din Londra va organiza vineri seară, la ora 17:00 GMT, o "slujbă de rugăciune şi reflecţie", pentru moartea Reginei Elisabeta a II-a, care va fi difuzată în direct de BBC, iar la serviciul religios va participa, între alţi oameni politici, şi şefa guvernului britanic Liz Truss, transmite EFE.

Totodată, se aşteaptă ca la ceremonia religioasă televizată să participe şi primarul City of London (centrul financiar), Vincent Keaveny, dat fiind că lăcaşul de cult este amplasat în jurisdicţia sa.

Catedrala Sf Paul, dar şi Westminster Abbey, în Londra, şi castelul Windsor, situat la 40 de kilometri de capitală, vor bate clopotele la unison la ora 12:00 GMT şi simultan vor fi trase 96 de salve de tun - numărul anilor pe care i-a trăit regina - în Hyde Park şi în alte zone din capitală.

UPDATE 12.27 Perioadă de doliu naţional declarată oficial în Marea Britanie

Guvernul britanic a declarat vineri, în mod oficial, începutul unei perioade de doliu naţional în memoria reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, publicând un "ghid pentru doliu naţional", informează Reuters.

Documentul, care conţine îndrumări referitoare la arborarea drapelului, informaţii cu privire la călătorii şi alte servicii comerciale şi publice, precizează că doliul va continua până la sfârşitul zilei în care vor avea loc funeraliile de stat.

Guvernul a precizat că în această perioadă nu există nicio obligaţie de anulare sau de amânare a evenimentelor şi a competiţiilor sportive sau de închidere a spaţiilor de divertisment, adăugând că acest lucru rămâne la latitudinea fiecărei organizaţii.

UPDATE 12.01 Schimbări radicale după moartea Reginei. Ce se întâmplă cu bancnotele și cu timbrele din Marea Britanie

Moartea Reginei Elisabeta a II-a aduce schimbări în Regatul Unit. Imnul național, steagurile, bancnotele, timbrele poștale și multe altele vor suferi modificări.

Continuarea aici

UPDATE 11.35 Succesiunea de la tronul britanic agită sentimentul republican în fostele colonii: Apeluri la înlăturarea monarhiei

Ascensiunea lui Charles al III-lea pe tronul Marii Britanii agită tensiuni mai vechi în fostele colonii din Caraibe, acolo unde țările care încă îl mai au ca șef de stat pe suveranul britanic solicită trecerea la republică și reparații din partea Londrei, relatează Reuters.

În vârstă de 73 de ani, Charles al III-lea îi urmează la tron mamei sale, Elisabeta a II-a, care a murit joi după-amiază, după ce a condus Marea Britanie și mai multe țări din Commonwealth timp de 70 de ani.

UPDATE 11.05 Privilegiile suveranilor britanici: Charles nu va avea nevoie de permis de conducere și nici de pașaport

Noul rege Charles al III-lea nu va avea nevoie nici de paşaport, nici de permis de conducere a automobilului şi va deţine toate lebedele şi toţi sturionii din Regatul Unit, unul dintre privilegiile insolite care decurg din funcţia sa de suveran britanic, informează AFP, citată de Agerpres.

Continuarea aici

UPDATE 10.34 Întâlnirea hazlie dintre Regina Elisabeta a II-a și doi turiști din SUA care n-au recunoscut-o. Momentul, povestit de un apropiat VIDEO

Regina Elisabeta a II-a a reacționat de multe ori cu umor față de șefi de stat sau de Guvern, dar și la întâlnirile cu oameni obișnuiți. Un episod amuzant cu doi turiști americani care nu au recunoscut-o a fost povestit de garda sa de corp, într-o relatare la SkyNews.

UPDATE 09.51 Moartea reginei Elisabeta a II-a. Ce este operaţiunea Unicorn, planul pus la punct în cazul morții monarhului

Odată cu dispariţia Reginei Elisabeta a II-a, decedată joi la reşedinţa sa din Balmoral (Scoţia), sunt activate operaţiunile London Bridge şi Unicorn, planuri puse milimetric la punct şi concepute încă din anii 1960 pentru a face faţă chiar situaţiei prin care trece acum Regatul Unit, moartea monarhului său.

Cum decesul s-a produs în Scoţia, trupul reginei este transferat iniţial la sediul parlamentului scoţian, palatul Holyrood, unde va fi practic întreruptă orice fel de activitate parlamentară şi unde cetăţenilor li se va pune la dispoziţie o carte de condoleanţe.

Continuarea aici

UPDATE 08.48 Moartea Reginei Elisabeta a II-a în presa din Marea Britanie: V-ați făcut datoria, doamnă!

Prima pagină a ediţiilor de vineri ale principalelor publicaţii britanice exprimă durerea pentru moartea Reginei Elisabeta a II-a şi recunoştinţa pentru cei 70 de ani de domnie, transmite EFE, citată de Agerpres.

„Iubita noastră regină a murit”, scrie cu litere de-o şchioapă tabloidul Daily Express, cuvinte care însoţesc un portret în alb-negru al suveranei.

Aceeaşi fotografie apare şi pe prima pagină a The Times, care optează pentru un titlu sobru - „Moartea reginei” - şi subliniază că „lumea o plânge pe iubita suverană”. „Inimile noastre sunt distruse”, titrează Daily Mail, în timp ce The Sun îşi ia rămas bun de la suverană cu titlul „Mama naţiunii”.

UPDATE 08.23 Xi Jingping transmite „sincere condoleanțe”

Preşedintele chinez Xi Jinping a transmis vineri "sincere condoleanţe familiei regale, guvernului şi poporului britanic", la moartea reginei Elisabeta a II-a, a transmis televiziunea publică CCTV, citată de AFP.

"În numele guvernului şi poporului chinez, precum şi în propriul său nume, Xi Jinping a transmis profunde condoleanţe. Decesul ei este o pierdere imensă pentru poporul britanic", a transmis CCTV.

UPDATE 08.03 În SUA, dispariția Reginei Elisabeta a II-a înseamnă „sfârșitul unei epoci”

Drapel în bernă la Casa Albă, Empire State Building iluminată - la mii de kilometri de Palatul Buckingham, SUA au salutat joi seară amintirea reginei Elisabeta a II-a, a cărei dispariţie reprezintă, pentru unii americani, "sfârşitul unei epoci", transmite AFP, citat de Agerpres.

Elisabeta a II-a era "un fel de figură maternală pentru (Anglia)", spune Drew, 26 de ani, din Bethesda, statul Maryland.

„Pentru mulţi oameni, este singura regină pe care au cunoscut-o vreodată”, adaugă ea, şi spune că are o „imagine pozitivă” despre suverană.

„Am văzut cu ochi buni apariţiile sale publice legate de filantropie”, „dar ştiu că există şi aspecte negative ale monarhiei".

UPDATE 07.44 Un curcubeu a apărut deasupra Palatului Buckingham cu puțin timp înainte de a fi anunțată moartea Reginei

Un dublu curcubeu a apărut deasupra Palatului Buckingham din Londra, joi, cu puțin timp înainte de a fi anunțată moartea Reginei Elisabeta a II-a, suveranul care a domnit timp de 70 de ani. Charles este noul Rege al Marii Britanii, relatează people.com.

UPDATE 07.11 Regele Spaniei îi aduce un omagiu „uneia dintre cele mai bune regine din toate timpurile”

Regele Spaniei Felipe al VI-lea i-a adus un omagiu reginei Elisabeta a II-a, care a murit joi, numind-o „una dintre cele mai bune regine din toate timpurile”, relatează AFP.

„Regina Elisabeta (numită Isabel în Spania, n. red.) va rămâne ca fiind una dintre cele mai bune regine din toate timpurile pentru demnitatea ei, simţul datoriei, curajul şi devotamentul faţă de poporul ei în orice moment”, a declarat Felipe al VI-lea într-un discurs rostit la Sevilla, în sudul Spaniei.

În cursul serii, regele Felipe al VI-lea i-a trimis telegramă noului rege Charles al III-lea în care afirmă că mama acestuia a „scris” şi „conturat cele mai relevante capitole din Istoria lumii noastre în ultimele şapte decenii”.

„Majestatea Sa Regina Elisabeta a II-a, fără îndoială, a fost martor, a scris şi modelat cele mai relevante capitole din Istoria lumii noastre în ultimele şapte decenii”, a scris Felipe al VI-lea, salutând „simţul datoriei, al angajamentului şi întreaga viaţă dedicată slujirii poporului său”.

„Regina Letizia şi cu mine transmitem Majestăţii Sale şi întregii familii regale dragostea şi rugăciunile noastre”, a continuat monarhul spaniol în mesajul scris în limba engleză. „Ne va fi foarte dor de ea”, a scris de asemenea regele, semnând „Cu toată prietenia şi afecţiunea mea, Felipe”.

UPDATE 06.12 Patriarhul Daniel, mesaj la moartea Reginei

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a transmis un mesaj de condoleanţe la moartea Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, în care subliniază că fostul suveran britanic „a fost un prieten constant al poporului român şi, în special, al Bisericii Ortodoxe Române”.

„Suntem profund mişcaţi de trecerea la Domnul a regretatei Regine Elisabeta a II-a, mama iubită a Majestăţii Voastre şi Suveran al Regatului Unit şi al Commonwealth-ului, în ziua de 8 septembrie 2022, în care sărbătorim, în Biserica Ortodoxă, Naşterea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria. Cunoaştem legătura apropiată pe care Majestatea Sa Regina Elisabeta a II-a a avut-o cu Familia Regală a Românei, în special cu fostul Rege Mihai al României, pe care l-a apreciat atât de mult”, se arată în mesajul transmis de Întâistătătorul BOR Regelui Charles al III-lea.

Patriarhul aminteşte că, „în acelaşi timp, Majestatea Sa a fost un prieten constant al poporului român şi, în special, al Bisericii Ortodoxe Române, în strădania de a trece prin vremurile grele ale dictaturii comuniste”.

„În cele din urmă, dar nu în ultimul rând, Majestatea Sa Regina Elisabeta a II-a a rămas în conştiinţa noastră ca o susţinătoare constantă a românilor care s-au stabilit în Regatul Unit şi, în general, a României, fiind inspirată de manifestarea statornică de iubire şi apreciere a Majestăţii Voastre pentru ţara şi poporul nostru. În aceste momente de mare întristare şi durere pentru Familia Regală Britanică şi pentru Majestatea Voastră, personal, ne rugăm ca sufletul nobil al Majestăţii Sale Regina Elisabeta a II-a să se odihnească în pacea, lumina şi iubirea Preasfintei Treimi. Veşnica ei pomenire din neam în neam!”, a transmis Patriarhul Daniel.

UPDATE 05.30 Premierul japonez deplânge moartea reginei despre care spune că este o mare pierdere pentru întreaga lume

Premierul Fumio Kishida a declarat, vineri, că moartea reginei Elisabeta a II-a este o mare pierdere pentru întreaga lume.

„Dispariţia Reginei, care a condus Regatul Unit în vremuri tulburi în întreaga lume, este o mare pierdere nu numai pentru poporul britanic, ci şi pentru comunitatea internaţională”, a spus premierul japonez.

UPDATE 05.25 Șoferii de taxi i-au adus un omagiu reginei

Șoferii celebrelor taxiuri black cabs din Londra i-au adus un omagiu reginei Elisabeta a II-a. Mai mulți șoferi s-au strâns joi seară în fața Palatului Buckingham. Aceștia au aliniat peste 50 de taxiuri pe celebra stradă din afara palatului, acolo unde mii de oameni au venit pentru a deplânge regina.

UPDATE 05.20 Prim-ministrul din Singapore declară că Regina Elisabeta a II-a a fost „însuși inima și sufletul Regatului Unit”

Premierul Lee Hsien Loong și-a exprimat tristețea pentru moartea reginei și a transmis printr-o postare pe rețelele de socializare că Elisabeta a II-a a fost "însuși inima și sufletul" Regatului Unit.

„Domnia Majestății Sale a cunoscut una dintre cele mai lungi perioade de pace și prosperitate din istoria Regatului Unit. De-a lungul vieții ei, ea a slujit cu fermitate Regatul Unit și Commonwealth. Și-a îndeplinit îndatoririle cu devotament, har și smerenie. Contribuțiile ei Regatului Unit, Commonwealth-ului și, într-adevăr, lumii vor fi înregistrate în istorie și ea va fi întotdeauna amintită cu drag ca un mare lider mondial. Majestatea Sa a lăsat, de asemenea, o amprentă semnificativă asupra istoriei Singapore și a relațiilor noastre strânse de lungă durată cu Regatul Unit”, a declarat premierul din Singapore.

UPDATE 04.00 Moartea Reginei, o pierdere imensă pentru fotbal, afirmă Gianni Infantino

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat pe site-ul oficial FIFA că trecerea în neființă a reginei Marii Britanii este o pierdere imensă pentru fotbal, societate și pentru lume.

„Trecerea în nefiinţă a Majestăţii sale regina Elizabeth II reprezintă o pierdere imensă pentru fotbal, pentru societate şi pentru lume. Pentru sportul nostru, Regina a fost prezentă la momentul de mândrie cea mai mare al echipei Angliei, când i-a înmânat trofeul Jules Rimet lui Bobby Moore, după câştigarea Cupei Mondiale din 1966 acasă, şi susţinerea sa pentru fotbal a durat toată viaţa”, a afirmat preşedintele FIFA, Gianni Infantino, potrivit fifa.com.

03.37 Biden și prima doamnă au mers în vizită la amabasada Marii Britanii din Washington D.C

Președintele american Joe Biden a mers împreună cu Jill Biden la ambasada Marii Britanii din Washington D.C pentru a-și aduce un omagiu, dar și pentru a adresa un mesaj personalului ambasadei.

„Plângem pentru voi toți. A fost o doamnă grozavă. Suntem atât de încântați că am ajuns să o cunoaștem”, a spus Joe Biden care a semnat și în cartea de condoleanțe pentru regina Elisabeta a II-a.

03.20 Guvernul francez deplânge moartea reginei și laudă contribuția acesteia la relația franco-britanică

Palatul prezidențial francez a deplâns, joi, moartea reginei Elisabeta a II-a într-o declarație lungă și emoționantă în care i-a mulțumit pentru rolul jucat în istoria modernă și în relația franco-britanică.

„Ea deținea un statut special în Franța și un loc special în inimile poporului francez”, a spus Palatul Elysée într-un comunicat.

UPDATE 03.00 Parlamentarii din Marea Britanie vor aduce vineri un omagiu Reginei

Parlamentarii britanici se vor întruni vineri pentru a aduce un omagiu reginei Elisabeta a II-a. Sâmbătă, va avea loc și o șendință extraordinară, în care parlamentarii de rang înalt vor depune jurământul în fața noului rege, Charles al III-lea.

UPDATE 00.10 Papa Francisc profund întristat de moartea Reginei Elisabeta a II-a

Papa Francisc a deplâns moartea reginei Elisabeta a II-a. El a lăudat serviciul neobosit al reginei pentru binele țării sale și exemplul de devotament pe care aceasta l-a arătat față de datorie.

„Profund întristat de vestea decesului Majestăţii Sale Regina Elisabeta a II-a, prezint sincere condoleanţe Majestăţii Sale, membrilor Familiei Regale, poporului Regatului Unit şi al Commonwealth-ului”, a spus suveranul pontif într-o telegramă adresată noului suveran şi citată de agenţiile internaţionale de presă.

UPDATE 00.00 Vladimir Putin a transmis condoleanțe Regatului Unit și familiei regale

Președintele rus Vladimir Putin a transmis condoleanțe Regatului Unit pentru „pierderea ireparabilă” a reginei Elisabeta a II-a.

„Cele mai importante evenimente din istoria recentă a Regatului Unit sunt legate în mod inextricabil de numele Majestății Sale. De-a lungul mai multor decenii, Elisabeta a II-a s-a bucurat pe bună dreptate de dragostea și respectul supușilor săi, precum și de autoritate pe scena mondială. Vă doresc curaj şi puterea de a îndura în faţa acestei pierderi grele şi ireparabile. Permiteţi-mi să vă transmit sincere condoleanţe şi sprijin către membrii familiei regale şi către întregul popor al Marii Britanii", a mai transmis liderul de la Kremlin.

23.45 Președintele Braziliei a decretat trei zile de doliu național

Preşedintele Jair Bolsonaro a decretat joi trei zile de doliu în Brazilia după decesul reginei Elisabeta a II-a, potrivit unui anunţ publicat în Monitorul Oficial, relatează Agerpres.

Acest doliu este decretat în toată Brazilia "în semn de condoleanţe după moartea Majestăţii Sale", suverana britanică, şi intră în vigoare de îndată ce decretul este publicat în Monitorul Oficial.

„În această zi tristă pentru lume, decretăm trei zile de doliu oficial şi cerem ca tot poporul brazilian să aducă un omagiu reginei Elisabeta”, a scris Jair Bolsonaro într-un mesaj postat pe Twitter.

UPDATE 23.00 Prinţul Harry a sosit la Balmoral

Ducele de Sussex, prinţul Harry, a ajuns joi la castelul Balmoral, reşedinţa din Scoţia unde a murit în cursul zilei bunica sa, regina Elisabeta a II-a. Ducesele de Cambridge şi Sussex, Kate şi Meghan, nu au călătorit la castelul Balmoral împreună cu soţii lor.

UPDATE 22.30 Nicolae al României: „Regina Elisabeta a II-a a fost mereu ghidată de credință și iubirea pentru țară“

În anul 2000, Nicolae al României a mers cu familia sa în vizită la Castelul Windsor, una dintre reședințele Familiei Regale a Marii Britanii. Anul trecut, Nicolae al României și-a amintit cum a conștientizat, la un prânz organizat de Regina Elisabeta a II-a în anul 2000, dimensiunea și importanța familiilor regale a României și a Marii Britanii.

Continuarea aici

UPDATE 22.22 Când va fi încoronat regele Charles al III-lea?

În momentul în care Regina Elisabeta a II-a a murit, tronul a trecut imediat și fără ceremonie moștenitorului, Charles, fostul Prinț de Wales. Dar există o serie de pași practici - și tradiționali - pe care trebuies să-i parcurgă pentru a fi încoronat rege.

Continuarea aici

UPDATE 22.06 Premierul britanic o omagiază pe regretata regină şi oferă loialitate noului monarh

„Intrăm într-o nouă eră în istoria magnifică a marii noastre ţări, exact aşa cum şi-ar fi dorit Majestatea Sa, rostind cuvintele God save the King”, a declarat Liz Truss, în faţa biroului său din Downing Street.

UPDATE 21.30 Regele Charles, mesaj emoționant după moartea reginei Elisabeta

Regele Charles a transmis în cursul serii de joi, 8 septembrie, un mesaj despre moartea iubitei sale mame - Regina Elisabeta a II-a, care a murit la vârsta de 96 de ani.

Continuarea aici

UPDATE 21.25 Lucruri mai puțin știute despre cel mai longeviv monarh britanic

Regina avea un „simţ al umorului adorabil”

„Cu toţii am văzut o latură diferită a reginei... atunci când a filmat acea parodie cu James Bond... pentru deschiderea Jocurilor Olimpice de la Londra”.

Continuarea aici

UPDATE 21.20 Reacțiile politicienilor români după moartea Reginei Elisabeta

Liderii politici din România au reacționat după moartea Reginei Elisabeta. Marcel Ciolacu și Cătălin Drulă sunt printre cei care au transmis condoleanțe familiei regale și poporului britanic.

Continuarea aici

UPDATE 21.15 Regina Elisabeta a II-a, o viaţă petrecută în slujba britanicilor

În Regatul Unit, niciun monarh nu a domnit atât de mult timp. Chipul ei se află peste tot: pe bancnote, timbre şi cutii poştale. Iar popularitatea sa este imensă.

Totuşi, Elizabeth Alexandra Mary, născută în cartierul Mayfair din Londra pe 21 aprilie 1926, nu părea destinată să devină regină.

Continuarea aici

UPDATE 21.10 Site-ul web al familiei regale britanice, "dezactivat temporar"

Pagina web oficială a familiei regale britanice a fost "dezactivată temporar" după ce Regina Elisabeta a II-a a murit. După aflarea anunţului oficial al decesului suveranului britanic, site-ul web al monarhiei a actualizat datele referitoare la regină, pe pagină apărând următoarea informaţie: "Regina Elisabeta a II-a, 1926-2022".

UPDATE 21.00 Mesajul lui Klaus Iohannis după moartea Reginei Elisabeta

Președintele României a transmis condoleanțe familiei regale a Marii Britanii după moartea Reginei Elisabeta a II-a, șeful statului apreciind rolul acesteia în serviciul public al englezilor. Continuarea aici

UPDATE 20.55 Protocolul prevăzut pentru moartea reginei Elisabeta a II-a: „Operaţiunea London Bridge”

Numit „Operaţiunea London Bridge” (cel care a urmat morţii soţului ei prinţul Philip, în aprilie, a fost „Operaţiunea Forth Bridge”), acest protocol, ale cărui documente au fost obţinute de Politico, explică măsurile care vor fi luate după anunţul morţii suveranei şi de-a lungul a zece zile care vor urma.

Continuarea aici

UPDATE 20.50 Reacția Familiei Regale din România

Familia Regală şi-a exprimat joi "marea durere" la vestea trecerii la cele veşnice a Majestăţii Sale Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. Citește continuarea aici

UPDATE 20.45 Charles va domni sub numele Charles al III-lea

Charles, prinţ de Wales, a devenit regele Marii Britanii după ce mama sa, regina Elisabeta a II-a "a murit în pace" la reşedinţa sa de la Balmoral, joi, în cursul după-amiezii, conform unui anunţ al Palatului Buckingham.

Continuarea aici

Astăzi, în afara porților Palatului Balmoralului, există o atmosferă sumbră. Mai multe mașini au fost văzute intrând prin porțile sale de când medicii și-au exprimat îngrijorarea cu privire la starea de sănătate a Reginei Marii Britanii.

„Regina se afla sub supraveghere medicală la Castelul Balmoral din Scoția. Medicii erau îngrijorați pentru sănătatea ei, după o evaluare suplimentară în această dimineață“, se spune în comunicat.

Regina Elisabeta a II-a (Elizabeth Alexandra Mary de Windsor) s-a născut la 21 aprilie 1926, la Londra, ca fiică a prinţului Albert, duce de York, viitorul rege George al VI-lea, şi a Elisabetei Bowes-Lion, ducesă de York. Regina Elisabeta a II-a a fost şeful Casei de Windsor, Casa Regală a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. Regele George al V-lea a schimbat, printr-o proclamaţie regală, la 17 iulie 1917, numele german al dinastiei Saxa-Coburg şi Gotha cu cel de Windsor, în contextul creat de Primul Război Mondial, scrie Agerpres.

Atât prinţesa Elisabeta, cât şi sora sa mai mică, prinţesa Margareta (1930-2002), au studiat acasă, sub supravegherea Reginei Mamă (1900-2002) şi a guvernantei. Cursurile şcolare cuprindeau franceza, matematica, istoria, dar şi lecţii de dans, muzică şi artă, echitaţie.

Moartea suveranului George al V-lea, bunicul său, la 20 ianuarie 1936, a schimbat în întregime soarta prinţesei. În decembrie 1936, după abdicarea fratelui său, Eduard al VIII-lea, ducele Albert de York a fost proclamat rege, sub numele de George al VI-lea. După ce tatăl său a urcat pe tron, prinţesa Elisabeta a devenit moştenitoare a tronului, având titlul de Alteţa Sa Regală Prinţesa Elisabeta.

Numită colonel, şef al Gărzii de Grenadieri, de către tatăl său, Elisabeta şi-a făcut prima apariţie publică în 1942, când a inspectat trupele. A început să-şi însoţească părinţii în vizitele oficiale pe care aceştia le efectuau în ţară. Prinţesa s-a alăturat, în 1945, Serviciului Teritorial Auxiliar, învăţând să conducă maşina şi dobândind noţiuni de mecanică. Munca sa de voluntariat a durat doar câteva luni, dar i-a arătat prinţesei o lume diferită faţă de cea regală.

Prinţesa Elisabeta s-a căsătorit cu prinţul Philip Mountbatten, fiul prinţului Andrew al Greciei şi stră-strănepot al reginei Victoria, care a efectuat serviciul militar în Marina Britanică. Nunta a avut loc la 20 noiembrie 1947, la Westminster Abbey din Londra, conform www.royal.uk. Prinţul Philip a devenit, în urma căsătoriei, duce de Edinburgh. Prinţul Charles de Wales, moştenitorul tronului (14 noiembrie 1948), prinţesa Anne (1950), prinţul Andrew (1960) şi prinţul Edward (1964) sunt cei patru copii ai cuplului.

Regele George al VI-lea a murit la 6 februarie 1952, iar Elisabeta a fost proclamată suverană a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, sub numele de Elisabeta a II-a. Încoronarea oficială a avut loc la Westminster Abbey, la 2 iunie 1953, ceremonia fiind condusă de arhiepiscopul de Canterbury, Geoffrey Fisher. Difuzată la radio, întreaga ceremonie a fost, pentru prima oară, transmisă şi la televizor, în întreaga lume. Reşedinţa principală a monarhilor britanici este Palatul Buckingham din Londra.

În acel moment, Regatul Unit era un imperiu impresionant, format din dominioane şi posesiuni. În anii '50 şi '60, multe dintre acestea şi-au declarat independenţa, Imperiul Britanic devenind ''Commonwealth of Nations''. În 1953, regina şi soţul său au plecat într-un turneu care a durat şase luni, în care au vizitat 13 ţări. A devenit primul monarh care a vizitat Australia şi Noua Zeelandă. În 1957, a făcut o vizită de stat în SUA, în cadrul căreia s-a adresat Adunării Generale a ONU, în numele Commonwealth-ului. Totodată, a fost primul monarh care a deschis o sesiune parlamentară, respectiv pe cea a Parlamentului canadian.

De-a lungul anilor '70 şi '80, regina Elisabeta a II-a a continuat să călătorească. În 1973, a participat la Conferinţa Commonwealth-ului de la Ottawa, Canada şi, în 1976, a călătorit în Statele Unite ale Americii. O săptămână mai târziu, Majestatea Sa se afla în Montreal, Canada, unde a deschis Jocurile Olimpice de Vară. În 1979, suverana a călătorit în Kuweit, Bahrain, Arabia Saudită, Qatar, Emiratele Arabe Unite şi Oman, vizită care a atras atenţia şi respectul la nivel internaţional. Regina Elisabeta a II-a a întreprins, în 2011, o vizită istorică în Irlanda, fiind prima vizită a unui monarh britanic din 1911.

În 1977, a avut loc Jubileul de Argint, respectiv 25 de ani de la ascensiunea sa pe tron, în 2002 a fost aniversat Jubileul de Aur şi în 2012, Jubileul de Diamant, marcând 60 de ani de domnie. A devenit, trei ani mai târziu, la 9 septembrie 2015, monarhul britanic cu cea mai îndelungată domnie, depăşind-o pe cea a reginei Victoria (1837-1901), notează www.royal.uk. La 6 februarie 2017, regina Elisabeta a II-a a devenit primul monarh britanic care a sărbătorit jubileul de safir - un eveniment ce a marcat împlinirea a 65 de ani de când a urcat pe tronul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.

Monarh activ şi susţinător al îndatoririlor regale, de la cele oficiale statale la cele filantropice, regina Elisabeta a II-a a adus în centrul atenţiei, prin acţiunile sale, afirmarea identităţii naţionale şi unitatea, continuitatea, dar şi stabilitatea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. Regina a fost comandantul suprem al forţelor armate şi guvernatorul suprem al Bisericii Angliei, a desemnat premierul, a desemnat miniştri, arhiepiscopi şi episcopi. Regina a fost sursa onorurilor, conferind medalii şi ordine. A avut sub patronajul său peste 600 organizaţii caritabile sau cu scop educativ şi social, 400 dintre acestea fiind înfiinţate în 1952.

Începând din 2016, regina şi-a limitat programul de vizite peste hotare, dar a continuat să primească la Palatul Buckingham înalţi oaspeţi din străinătate. Totodată, şi-a redus implicarea în activităţile organizaţiilor şi instituţiilor de caritate, academice şi sportive şi a transferat numeroase îndatoriri regale şi patronaje prinţului Charles, moştenitorul tronului, fiului acestuia, William, şi altor oficiali regali. Ea a continuat să îndeplinească îndatoriri regale simbolice, precum deschiderea sesiunii Parlamentului britanic.

În 2020, în contextul pandemiei de coronavirus, regina Elisabeta a II-a şi prinţul Philip au părăsit Palatul Buckingham şi s-au mutat la Castelul Windsor, reşedinţa regală situată la vest de Londra. O serie de angajamente publice ale reginei au fost anulate.

Moartea prințului consort Philip

Pe fondul mai multor probleme de sănătate, la 9 aprilie 2021, soţul său, prinţul consort Philip a încetat din viaţă la vârsta de 99 de ani. Regina a decretat opt zile de doliu naţional. Funeraliile au avut loc la 17 aprilie, ducele de Edinburgh fiind înmormântat la Capela St. George de la Castelul Windsor. Prinţul Philip s-a retras din viaţa publică la 2 august 2017, după un parcurs de 65 de ani, în cursul căruia a onorat în total 22.219 angajamente individuale, a efectuat 637 de vizite oficiale în străinătate şi a rostit aproape 5.500 de discursuri. La 20 noiembrie 2017, regina Elisabeta a II-a şi prinţul Philip au devenit primul cuplu din istoria monarhiei britanice care şi-a celebrat nunta de platină, eveniment care a fost marcat de clopotele catedralei Westminster.

În octombrie 2021, regina Elisabeta a II-a a petrecut o noapte într-un spital din Londra din cauza unei afecţiuni a cărei natură nu a fost dezvăluită. La recomandarea medicilor de se odihni, suverana şi-a limitat activităţile oficiale în principal la reuniuni în format online. În februarie 2022, a fost testată pozitiv cu noul coronavirus, având simptome uşoare.

Regina Elisabeta a II-a a declarat, la 14 martie 2022, într-un mesaj prilejuit de Ziua Commonwealth, că viaţa ei va rămâne pentru totdeauna dedicată serviciului public. Suverana şi-a anulat, în ultimul moment, participarea la o slujbă religioasă de marcare a acestei sărbători.

La 29 martie 2022, regina a apărut în public, prima dată de la moartea celui care i-a fost alături timp de 73 de ani, când a participat la ceremonia religioasă organizată în memoria soţului ei, prinţul Philip.

La 21 aprilie 2022, Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord a aniversat împlinirea a 96 de ani, în contextul în care anul acesta s-au împlinit, în 6 februarie, 70 de ani de la proclamarea sa ca regină a Regatului Unit. A fost primul monarh care a sărbătorit Jubileul de Platină, eveniment marcat de o serie de acţiuni şi evenimente. Punctul culminant al acestora a avut loc în perioada 2 iunie (ziua încoronării sale oficiale din 1953) - 5 iunie 2022, când, printre alte festivităţi importante, a fost organizată şi tradiţionala paradă militară "Trooping the Colour", care a marcat, în mod oficial, ziua de naştere a suveranei britanice, notează site-ul oficial al Familiei Regale, www.royal.uk. În mod obişnuit, ziua oficială de naştere era sărbătorită în a doua zi de sâmbătă a lunii iunie, însă anul acesta a fost mutată pentru a da startul evenimentelor prilejuite de Jubileul de Platină, arată www.countryliving.com.

În vara anului 2022, regina Elisabeta a II-a şi-a redus frecvenţa apariţiilor publice din cauza stării de sănătate. La 2 septembrie, pe fondul unor probleme de mobilitate, nu a participat la Braemar Highland Gathering din Scoţia, un eveniment cu o îndelungată tradiţie, de la care suverana Marii Britanii a absentat pentru prima dată de când a urcat pe tronul ţării, în urmă cu 70 de ani.

Patru zile mai târziu, la 6 septembrie, Liz Truss a fost primită de regina Elisabeta a II-a la castelul Balmoral din Scoţia, pentru a fi numită oficial prim-ministru britanic. În imaginile publicate de serviciile casei regale, suverana în vârstă de 96 de ani, sprijinită de un baston, îi strângea mâna noului premier britanic, în vârstă de 47 de ani, care a devenit astfel cel de-al 15-lea şef al guvernului britanic în timpul celor 70 de ani de domnie ai reginei Elisabeta.

Membrii familiei regale britanice s-au grăbit să fie alături de regina Elisabeta a II-a - cea mai longevivă suverană a Marii Britanii şi cel mai bătrân monarh din lume - după ce, la 8 septembrie, medicii s-au declarat îngrijoraţi de starea de sănătate a suveranei.