Nicolae al României: „Regina Elisabeta a II-a a fost mereu ghidată de credință și iubirea pentru țară“

Nepot al Regelui Mihai, Nicolae al României a scris un mesaj special pe pagina sa de Facebook la aflarea tristei vești a decesului Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii și Irlandei de Nord.

„Cel mai longeviv monarh al Marii Britanii, Regina Elisabeta a II-a, s-a stins din viață. De-a lungul celor 72 de ani de domnie, a trecut prin multe încercări politice și sociale, fiind ghidată însă mereu de credință și de iubirea pentru țară. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, a scris Nicolae al României.

Văr cu Regina Elisabeta a II-a, Regele Mihai, bunicul lui Nicolae al României, a fost invitat de onoare în 2011 la sărbătorirea a 60 de ani de domnie a Reginei Marii Britanii.

În anul 2000, Nicolae al României a mers cu familia sa în vizită la Castelul Windsor, una dintre reședințele Familiei Regale a Marii Britanii. Anul trecut, Nicolae al României și-a amintit cum a conștientizat, la un prânz organizat de Regina Elisabeta a II-a în anul 2000, dimensiunea și importanța familiilor regale a României și a Marii Britanii.

„În memoria mea este extrem de viu momentul când, împreună cu părinții și cu sora mea, am fost invitați la prânz, de Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, la Castelul Windsor. Cred că, după momentul trăit în 1992 în România alături de bunicul meu, atunci am realizat dimensiunea familiei noastre și conexiunile ei. Pot spune că am trăit revelația rădăcinilor familiei mele și a legăturilor de rudenie la vârful monarhiilor europene”, declara Nicolae al României în 2021.

Absolvent în 2012 al Colegiului Royal Holloway de la Universitatea din Londra, specialitatea management, Nicolae al României s-a dedicat cauzei României, fiind implicat inclusiv în numeroase acţiuni caritabile. Născut şi crescut în străinătate, a ajuns prima oară în România în 1992, când avea şapte ani, cu ocazia primei vizite a bunicului său după începutul exilului din 1948.

Nicolae s-a stabilit în România, este căsătorit cu Alina și au împreună doi copii: o fetiță, Maria-Alexandra, și un băiețel, Mihai.