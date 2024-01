LIVE TEXT | Război în Ucraina. Ultranaționaliștii ruși au continuat să atace Kazahstanul pentru eforturile recente de a promova limba kazahă. Ucraina folosește din ce în ce mai mult așa-numitele sisteme FrankenSAM

Ministrul ucrainean al industriilor strategice, Oleksandr Kamyshin, a declarat la 17 ianuarie că forțele ucrainene au distrus o dronă Shahed rusă cu un sistem hibrid de apărare aeriană - referindu-se la așa-numitele sisteme FrankenSAM care îmbină rachetele avansate de apărare aeriană occidentală cu lansatoare sovietice modificate sau alte lansatoare de rachete.

UPDATE Un oficial al serviciilor secrete ucrainene a raportat că forțele ruse nu au rezervele operaționale necesare pentru a desfășura eforturi ofensive simultane în mai mult de o direcție în Ucraina. Generalul-maior adjunct al Direcției Principale de Informații Militare (GUR) ucraineană Vadym Skibitskyi a raportat pe 17 ianuarie că Rusia nu are suficiente rezerve pentru a desfășura operațiuni ofensive la scară largă în mai multe direcții în același timp. Skibitskyi a declarat că este imposibil pentru forțele ruse să desfășoare operațiuni ofensive semnificative din punct de vedere strategic sau operațional fără rezerve „puternice” și a sugerat că Rusia nu are astfel de rezerve. Skibitskyi a remarcat că măsurile de mobilizare sunt în curs de desfășurare în Rusia, probabil referindu-se la actuala campanie de criptomobilizare a Rusiei, care se bazează în mare măsură pe recrutarea voluntarilor și pe mobilizarea coercitivă a condamnaților și a migranților. Nu este clar dacă campania de criptomobilizare în curs a Rusiei a oferit sau ar putea oferi numărul sporit de personal pe care l-ar necesita un efort ofensiv intensificat al Rusiei. Skibitskyi a raportat pe 15 ianuarie că Rusia recrutează aproximativ 30.000 de militari pe lună, pe care armata rusă îi folosește pentru a reface pierderile și pentru a forma regimente de rezervă și că Rusia ar trebui să efectueze „mobilizarea” (probabil referindu-se la o altă „mobilizare parțială” precum Rusia efectuată în septembrie 2022 sau o mobilizare generală la scară largă) pentru a stabili o „rezervă strategică puternică”. Declarațiile lui Skibitskyi sugerează că, deși armata rusă este capabilă să genereze suficientă forță de luptă pentru a efectua rotații de rutină la nivel operațional în Ucraina, forțele ruse s-ar putea să nu poată genera forță de luptă într-un ritm care să permită forțelor ruse să restabilească rapid rezervele operaționale necesare pentru eforturile ofensive simultane în mai multe direcții.

UPDATE Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a reiterat pe 17 ianuarie că eliminarea statului și a independenței Ucrainei rămâne unul dintre obiectivele principale ale războiului Rusiei. Medvedev a susținut că „prezența unui stat independent pe teritoriile istorice ale Rusiei” este un „motiv constant pentru reluarea ostilităților” și că însăși existența Ucrainei ca stat independent este, prin urmare, „periculoasă de moarte” pentru ucraineni. Medvedev a susținut că o Ucraina independentă nu va fi niciodată un stat legitim, indiferent de cine conduce guvernul și că un viitor conflict pentru teritoriul ucrainean este inevitabil, indiferent dacă este sau nu un nou conflict sau continuarea războiului rus actual în Ucraina. Declarația lui Medvedev din 17 ianuarie este unul dintre multele semnale recente de la înalți oficiali ruși, inclusiv președintele Vladimir Putin, că Putin și Kremlinul nu au niciun interes de a demara negocieri cu bună-credință cu Ucraina și că obiectivele războiului maximalist al lui Putin în Ucraina rămân neschimbate. Medvedev a încercat să prezinte angajamentul Rusiei față de aceste obiective maximaliste ca fiind neclintit, susținând că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană (UE) sau NATO nu va preveni conflictele viitoare. Medvedev nu a definit ceea ce el consideră a fi teritoriile istorice rusești, dar Putin a definit ținuturile istorice rusești ca fiind teritoriul fostului Imperiu Rus și al Uniunii Sovietice. Opacitatea lui Medvedev poate fi intenționată, deoarece conceptul de „teritorii istorice rusești” definit de Kremlin îi permite Kremlinului să urmărească obiective expansioniste oriunde și oricând hotărăște, într-o zonă largă, inclusiv Asia Centrală, Caucus și părți ale Europei de Est. Accentul lui Medvedev pe distrugerea oricărui stat ucrainean pe aceste „teritorii istorice ale Rusiei” ar putea indica faptul că unii actori din Kremlin acordă prioritate obiectivelor expansioniste față de obiectivul identificat de schimbare de regim în cadrul solicitărilor pentru „deznazificarea” Ucrainei.

UPDATE Forțele ruse au efectuat o serie de lovituri cu rachete și drone, vizând în mare parte orașele Odesa și Harkiv în noaptea de 16 spre 17 ianuarie. Forțele aeriene ucrainene au declarat că forțele ruse au lansat două rachete S-300 din regiunea Belgorod către orașul Harkiv și 20 Shahed-136. /-131 de drone din Primorsko-Akhtarsk, Krasnodar Krai și forțele ucrainene au doborât 19 dintre drone peste regiunile Zaporijia, Mykolaiv, Odesa, Dnipropetrovsk și Kirovohrad. Comandamentul Operațional de Sud al Ucrainei a declarat că dronele rusești au vizat în mare parte orașul Odesa. Oficialii ucraineni au raportat că dronele și rachetele rusești au deteriorat clădirile rezidențiale din orașele Odesa și Harkov.

UPDATE Ucraina a folosit cu succes pentru prima dată un sistem hibrid de apărare aeriană (FrankenSAM) reabilitat de Ucraina. Ministrul ucrainean al industriilor strategice, Oleksandr Kamyshin, a declarat la 17 ianuarie că forțele ucrainene au distrus o dronă Shahed rusă cu un sistem hibrid de apărare aeriană - referindu-se la așa-numitele sisteme FrankenSAM care îmbină rachetele avansate de apărare aeriană occidentală cu lansatoare sovietice modificate sau alte lansatoare de rachete - pentru prima dată. Kamyshin a remarcat că dezvoltarea completă a apărării antiaeriene a Ucrainei va dura ani, așa că Ucraina creează sisteme de apărare aeriană pe plan intern folosind componente sovietice și rachete occidentale. ISW continuă să evalueze că prevederile occidentale privind sistemele și rachetele de apărare aeriană rămân esențiale pe măsură ce Ucraina își dezvoltă baza industrială de apărare (DIB). Kamyshin a mai declarat că Ucraina și-a dublat producția de muniție pentru sistemele de artilerie de calibru NATO. Ucraina a început să producă pe plan intern obuze de 155 mm, care sunt un standard NATO folosit de armele furnizate de Occident pe care baza industrială de apărare a Ucrainei (DIB) nu le-a produs niciodată până acum, nu mai târziu de septembrie 2023.

UPDATE Germania și Franța au anunțat asistență militară suplimentară Ucrainei pe 16 ianuarie. Cancelarul german Olaf Scholz a anunțat pe 16 ianuarie că Germania va furniza Ucrainei bunuri militare în valoare de peste șapte miliarde de euro (aproximativ 7,62 miliarde de dolari) în 2024. Guvernul german a anunțat că pachetul de ajutor include muniție pentru tancurile Leopard, transportoare blindate de personal, drone de recunoaștere și vehicule de luptă ale infanteriei Marder. Germania a oferit Ucrainei asistență militară în valoare de 5,4 miliarde de euro (5,89 miliarde de dolari) în 2023. Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat pe 16 ianuarie că va finaliza un acord bilateral de securitate cu Kiev în timpul unei vizite în Ucraina în februarie 2024. Macron a mai declarat că Franța va trimite 40 de rachete SCALP cu rază lungă de acțiune și „câteva sute” de bombe nespecificate în Ucraina în următoarele săptămâni.

UPDATE Forțele ruse au înaintat la sud de Kreminna pe fondul luptei de poziție continuă de-a lungul liniei Kupyansk-Svatove-Kreminna pe 17 ianuarie. bloggeri ruși au susținut că forțele ruse au capturat poziții nespecificate la est de Bilohorivka în regiunea Lugansk (la sud de Kreminna) și au avansat la vest de Kreminna, lângă Makiivka. , deși ISW nu a observat dovezi vizuale ale acestor afirmații. Luptele de poziție au continuat la nord-est de Kupyansk lângă Synkivka și Petropavlivka; nord-vest de Kreminna lângă Ploshchanka și Makiivka; la vest de Kreminna, lângă Terny, Yampolivka și Torske; la sud-vest de Kreminna lângă Dibrova, la nord de Hryhorivka și în apropierea pădurii Serebryanske; și la sud de Kreminna lângă Bilohorivka (12 km sud de Kreminna). Elementele Armatei 1 de tancuri ruse de gardă (districtul militar de vest) continuă să opereze în direcția Kupyansk, iar elemente ale Brigăzii a 7-a de Infanterie Motorizată ruse (Corpul de armată al Republicii Populare Lugansk [LNR]) continuă să opereze lângă Bilohorivka.

UPDATE Oficialii ucraineni continuă să sugereze că forțele ruse se pregătesc să reînnoiască acțiunile ofensive în direcțiile Kupyansk și Lyman, probabil la sfârșitul lunii ianuarie sau începutul lunii februarie 2024. Purtătorul de cuvânt al Comandamentului Forțelor Terestre ucrainene, locotenent-colonelul Volodymyr Fityo a raportat pe 17 ianuarie că forțele ruse își schimbă în prezent zona eforturilor ofensive din direcția Kupyansk către direcția Lyman. Șeful administrației militare ucrainene din regiunea Harkiv, Oleh Synehubov, a declarat că atacurile rusești în direcția Kupyansk au murit în ultimele trei săptămâni, până la două până la cinci atacuri pe zi. Synehubov a declarat că forțele ucrainene se așteaptă la reînnoirea atacurilor rusești în direcția Kupyansk, de îndată ce temperaturile constante sub zero îngheață câmpurile și solul din zonă. Prognozele meteorologice actuale sugerează că temperatura din regiunea Lugansk se va menține la sau sub temperaturi consistente suficient de reci pentru a îngheța pământul la sfârșitul lunii ianuarie 2024, sugerând că forțele ruse ar putea reînnoi atacurile cu un teren propice manevrei la sfârșitul lunii ianuarie sau începutul lunii februarie 2024.

UPDATE Angajamentele poziționale au continuat lângă Bakhmut pe 17 ianuarie, dar nu au existat modificări confirmate pe front în această zonă. Surse ucrainene și ruse au declarat că angajamentele poziționale au continuat la nord-est de Bakhmut lângă Vesele, Bilohorivka (21 km nord-est de Bakhmut) și Spirne; la nord de Bakhmut lângă Rozdolivka; la nord-vest de Bakhmut lângă Hryhorivka și Bohdanivka; la vest de Bakhmut, lângă Khromove și Ivanivske; și la sud-vest de Bakhmut lângă Klishchiivka și Andriivka. Un blogger rus a susținut că rata de avansare a Rusiei în direcția Bakhmut a încetinit după ce forțele ruse au făcut progrese „semnificative” în ultimele 1,5 luni. ISW nu a observat că forțele ruse au făcut progrese semnificative din punct de vedere operațional sau tactic în direcția Bakhmut de la începutul operațiunilor ofensive rusești localizate în zonă, la începutul lunii noiembrie 2023. Elementele Diviziei 98 Aeropurtate (VDV) din Rusia continuă să opereze la nord-vest de Bakhmut, iar elementele Brigăzii 200 de Infanterie Motorizată (flota de nord) continuă să opereze în direcția Bakhmut. Elementele Brigăzii de Voluntari ruse „Sever-V” (Corpul de voluntari rus) continuă să opereze lângă Bohdanivka, iar elemente ale Detașamentului rus „Nevsky” operează în direcția Soledar, ca parte a Corpului de voluntari rus.

UPDATE Angajamentele poziționale au continuat lângă Avdiivka pe 17 ianuarie, dar nu au existat modificări confirmate pe front în această zonă. Surse ucrainene și ruse au declarat că angajamentele poziționale au continuat la nord-vest de Avdiivka lângă Novokalynove, Novobakhmutivka și Stepove; lângă Uzina de Cocs Avdiivka din nord-vestul Avdiivka; la nord-est de Avdiivka lângă Kamianka; și la sud-vest de Avdiivka lângă Sieverne, Pervomaiske și Nevelske. Un blogger rus a susținut că rata de avans din Rusia în apropierea unităților de tratare a apei din apropierea fabricii de cocs Avdiivka este de aproximativ 100 până la 200 de metri pe zi. Șeful administrației militare ucrainene Donețk, Vadym Filashkin, a declarat că forțele ruse au aruncat 250 de bombe cu dispersie în Avdiivka de la începutul anului 2024, comparativ cu 149 de bombe în tot 2023. Elemente ale Brigăzii 110 de Infanterie Motorizată ruse (Corpul de armată al Republicii Populare Donețk [DNR]) operează în apropiere de Avdiivka.

UPDATE Forțele ruse au avansat spre vest și sud-vest de orașul Donețk, dar nu au existat modificări confirmate pe frontul în această zonă pe 17 ianuarie. Surse ucrainene și ruse au declarat că angajamentele poziționale au continuat la vest de orașul Donețk, lângă Krasnohorivka și Marinka și la sud-vest de orașul Donețk, lângă Heorhiivka și Novomykhailivka. Bloggerii ruși au susținut că forțele ruse au avansat la nord-vest și la vest de Marinka. Bloggerii au susținut, de asemenea, că forțele ruse au înaintat la sud de Novomykhailivka, unii bloggeri susținând pe 16 ianuarie că presupusele surse ucrainene au declarat că forțele ruse au avansat la mai mult de șapte kilometri la sud de Novomykhailivka în ziua precedentă. Bloggerii ruși au susținut că forțele ruse și-au schimbat direcția atacurilor la sud de Novomykhailivka și încearcă să ajungă pe autostrada O0532 (Marinka-Kostyantynivka-Vuhledar). Un blogger rus a susținut că activitatea cu drone și artileria ucraineană complică logistica rusă și că minele ucrainene limitează circulația vehiculelor rusești.

UPDATE Angajamentele poziționale au continuat în zona de frontieră Donețk-Zaporijia Oblast pe 17 ianuarie, dar nu au existat modificări confirmate în prima linie în această zonă. Angajamentele poziționale au continuat la sud de Vuhledar, la nord de Novodonetske (ambele la est de Velyka Novosilka), la vest de Staromlynivka și lângă Urojaine (ambele la sud de Velyka Novosilka). Elementele Brigăzii 34 de Infanterie Motorizată din Rusia (Armata 49 de arme combinate [CAA], Districtul militar de sud [SMD]) și Regimentul 394 de Infanterie Motorizată (Divizia 127 de Infanterie Motorizată, 5 CAA, districtul militar de est) continuă să opereze în zona Velyka Novosilka și, respectiv, lângă Staromayorske.

UPDATE Angajamentele poziționale au continuat în vestul regiunii Zaporijia pe 17 ianuarie, dar nu au existat modificări confirmate în prima linie în această zonă. Un proeminent blogger rus afiliat la Kremlin a susținut că forțele ruse au avansat până la 500 de metri și au recucerit pozițiile pierdute anterior la vest de Verbove (la est de Robotyne), deși ISW nu a observat dovezi vizuale care să confirme această afirmație. Angajamentele poziționale au continuat lângă Pyatykhatky (27 km nord-vest de Robotyne), Kopani (nord-vest de Robotyne), Robotyne, Verbove și Novoprokopivka (la sud de Robotyne). Elementele Regimentului 429 de Infanterie Motorizată din Rusia (Divizia 19 Infanterie Motorizată, 58 CAA, SMD) și Brigăzii 136 Infanterie Motorizată (58 CAA, SMD) continuă să opereze în direcția Zaporijia și, respectiv, de-a lungul liniei Robotyne-Kopani.

UPDATE Un important blogger rus afiliat la Kremlin a susținut că forțele ruse au concentrat recent activitatea de artilerie și aviație în zonele din prima linie, dar au desfășurat și lovituri cu succes în zonele din spate frontului din regiunile Kirovohrad, Harkiv și Dnipropetrovsk. ISW a observat o creștere recentă a loviturilor cu drone rusești Shahed pe pozițiile de front ucrainene.

UPDATE Forțele ucrainene își mențin pozițiile pe malul de est (stânga) Oblast Herson pe fondul angajamentelor poziționale continue din 17 ianuarie, dar nu au existat modificări confirmate în prima linie în această zonă. Un blogger rus a susținut că personalul companiei a 8-a a Brigăzii 810 de Infanterie Navală (Flota Mării Negre) a arborat un steag rusesc deasupra centrului Krynky, deși ISW nu a observat nicio dovadă vizuală care să confirme această afirmație. Angajamentele poziționale au continuat lângă Krynky. Surse ruse au susținut că râul Nipru a înghețat în multe zone, ceea ce face dificilă trecerea râului pentru forțele ucrainene și operarea forțelor ruse pe insulele râului Nipru. Elemente ale Brigăzii 205 de Infanterie Motorizată ruse (49 CAA, SMD) și Regimentul 2 de rachete antiaeriene (Divizia 104 Airborne [VDV]) operează în apropierea insulelor râului Nipru și, respectiv, în apropiere de Kozachi Laheri (la vest de Krynky).

UPDATE Oficialul de ocupație al regiunii Zaporijia, Vladimir Rogov, a susținut pe 17 ianuarie că apărarea aeriană rusă a doborât două rachete Storm Shadow lângă Popivka, lângă Podul Chongar, care leagă regiunea Herson ocupată de Crimeea ocupată. ISW nu poate confirma afirmația lui Rogov.

UPDATE Agenția rusă de știri TASS a raportat pe 16 ianuarie că producătorii ruși de arme, inclusiv producătorul de aviație Technodinamika JSC, au dezvoltat muniții cu dispersie care vor permite forțelor ruse să depună de la distanță mine antitanc folosind sisteme de lansare multiplă de rachete (MLRS). TASS a raportat că producătorii ruși au efectuat deja teste pe teren și că noile muniții vor permite forțelor ruse să instaleze câmpuri de mine mai eficient și mai rapid de la distanțe mai mari.

UPDATE Un blogger rus a distribuit filmări pe 16 ianuarie, care îl arată pe comandantul Miliției Populare din Republica Populară Donețk (DNR) Viktor Anosov testând vehiculul fără pilot „Bratișka”. Anosov a susținut că forțele ruse pot folosi vehiculul cu șenile fără pilot pentru a demina și mina zone, pentru a livra arme și muniție, pentru a efectua recunoașteri, pentru a desfășura sisteme de război electronic (EW), pentru a evacua personalul rănit și pentru a sprijini atacurile asupra pozițiilor în timp ce sunt sub foc. Surse ruse au susținut că producătorii ruși nespecificați din Kazan, Republica Tatarstan, au terminat dezvoltarea vehiculului „Bratishka” în septembrie 2023.

UPDATE Doi dintre partenerii internaționali ai Ucrainei au anunțat că au recondiționat unele dintre tancurile Leopard achiziționate pentru armata ucraineană. Ministerul olandez al Apărării (MOD) a anunțat pe 17 ianuarie că întreprinderea germană de apărare Rheinmetall a recondiționat primele două dintre cele 14 tancuri Leopard 2 A4 pe care Țările de Jos și Danemarca le comandaseră în 2023 și că Rheinmetall va finaliza restaurarea celorlalți 12 Leopard în viitoarele luni. Ministerul olandez a raportat că transferă acești „Leoparzi” în Polonia, unde forțele ucrainene se vor antrena pentru a opera tancurile.

UPDATE Reprezentantul principal al serviciului de informații militare ucrainene (GUR), Andriy Yusov, a confirmat că autoritățile ruse măresc dimensiunea contingentului Rosgvardia în Ucraina ocupată pentru a consolida controlul ocupațional. Yusov a confirmat că există 35.000 de membri ai personalului Rosgvardia în Ucraina ocupată și că autoritățile ruse iau în considerare dislocarea mai multor personal Rosgvardia în zonele ocupate. ISW a observat rapoarte la sfârșitul lunii decembrie 2023 conform cărora Rosgvardia a desfășurat trei regimente nou formate din Brigada sa 116 cu scop special — Regimentele 900, 901 și 902 cu scop special — în regiunea Donețk ocupată, crescând numărul total de personal Rosgvardia în Ucraina ocupată la aproximativ 34.300 de militari.

UPDATE Autoritățile ruse continuă să deporteze forțat copiii din Ucraina ocupată în Rusia sub pretextul unui tratament medical. Comisarul desemnat de Kremlin pentru drepturile copilului, Maria Lvova-Belova, a declarat la 17 ianuarie că 17 copii din regiunea Donețk ocupată vor fi tratați la Centrul de Reabilitare Ogonyok de lângă Moscova. Lvova-Belova a susținut că Centrul de Reabilitare Ogonyok, Fundația de Caritate Wonderland și Fondul de Granturi Prezidențiale Ruse au implementat programul „O țară pentru copii” care a adus 150 de copii din Ucraina ocupată în Rusia pentru tratamente de reabilitare în 2023.

UPDATE Kremlinul și purtătorii săi de cuvânt își intensifică eforturile de a prezenta Occidentul ca o amenințare atât pentru rușii care locuiesc în statele occidentale, cât și pentru Rusia însăși. Ministerul rus al Afacerilor Externe (MAE) a susținut pe 17 ianuarie că statele occidentale folosesc războiul Rusiei în Ucraina pentru a justifica diverse „încălcări” și „atitudini inestetice” față de cetățenii ruși care locuiesc în statele occidentale, interzicându-le accesul la proceduri birocratice, sporturi și evenimente culturale și mass-media rusă. Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a promovat recentul efort al Kremlinului de a se prezenta drept protectorul tuturor vorbitorilor de limbă rusă și nu doar al cetățenilor ruși, susținând că, comunitățile vorbitoare de limbă rusă din străinătate se confruntă cu o „rusofobie fără precedent” și că guvernul rus va continua eforturile de a sprijini comunitățile din străinătate. Purtătorul de cuvânt al MAE al Rusiei, Maria Zakharova, a susținut că statele baltice intenționează să rezolve „chestiunea rusă” prin deportarea în masă a rezidenților vorbitori de limbă rusă. Ambasadorul Rusiei în SUA, Anatoli Antonov, a susținut că Occidentul, în principal Statele Unite, constrânge dreptul de vot al rușilor din străinătate la alegerile prezidențiale din martie 2024, prin limitarea numărului de consulate rusești și a personalului MAE. Publicația de stat rusă RIA Novosti a distribuit pe 17 ianuarie o lectură de la Kremlin din 14 ianuarie în care președintele rus Vladimir Putin ia instruit înalți membri ai guvernului rus să prezinte până la 1 iulie propuneri de repatriere a rușilor în străinătate în cazul în care țările „neprietenoase” deportau rușii. Putin a emis inițial instrucțiunile pe 4 decembrie 2023, iar RIA Novosti probabil a distribuit acest ordin pe 17 ianuarie 2024, în sprijinul acuzațiilor lui Putin din 16 ianuarie că statele baltice „alungă poporul [etnic] rus” din țările lor, prin urmare „afectează în mod direct” securitatea rusă.

UPDATE Ultranaționaliștii ruși proeminenți au continuat să atace Kazahstanul pentru eforturile recente ale guvernului kazah de a promova limba kazahă. Un blogger afiliat la Kremlin a distribuit o critică pe 17 ianuarie, potrivit căreia cetățenii kazahi își pierd simțul identității prin „renunțarea la istorie, inclusiv a numelor istorice” – referindu-se la efortul kazah de a redenumi gările din limba rusă în nume din limba kazahă. Un alt proeminent blogger rus a acuzat Kazahstanul de „rusofobie” și că se îndreaptă din ce în ce mai mult spre Occident.

ȘTIRE INIȚIALĂ Oficialii guvernului rus continuă să acuze în mod fals oficialii ucraineni de „comiterea de acte criminale” împotriva minorilor în Ucraina, ca răspuns la mai multe rapoarte conform cărora forțele ruse deportează forțat copii ucraineni din Ucraina ocupată. Curtea Supremă a Rusiei a susținut un proiect de lege care vizează consolidarea răspunderii penale pentru răpire de minori în timpul unei perioade de mobilizare parțială. Vicepreședintele Consiliului Federației al Comisiei pentru legislație constituțională și construcție de stat, Irina Rukavishnikova, a susținut că proiectul de lege are drept scop protejarea minorilor de crimele pe care se presupune că le-ar fi comis guvernul ucrainean. Yale Research Lab University a publicat o investigație independentă în februarie 2023 care a constatat că autoritățile ruse au deportat probabil peste 14.700 de copii ucraineni în Rusia, iar Parlamentul European a adoptat o rezoluție în septembrie 2023 prin care recunoaște că Belarus este implicat în deportarea forțată a copiilor ucraineni în Rusia.