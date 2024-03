Fănel, românul care cântă la acordeon pe străzile din Bologna pentru a-și întreține familia: „Fata mea ar putea să studieze matematica la universitate“

Fănel, un muzician de stradă român, cântă pe străzile din Bologna pentru ca fetele sale să aibă un viitor mai bun, scrie Gazzetta di Bologna.

Fănel, un muzician de stradă român, se află în Bologna de aproximativ un an în căutarea unui loc de muncă. „Familia mea era foarte săracă și nu puteam să studiez. Dorința mea este ca fiicele mele să aibă această oportunitate. Sunt fete bune, una dintre ele este foarte bună la matematică, ar putea să lucreze într-o bancă sau să studieze la universitate”, spune Fanel cu ochii strălucitori.

Cântă la vechiul său acordeon, zâmbind trecătorilor de sub arcadele de pe Via Zamboni, pentru a câștiga niște bani pe care să-i trimită familiei sale îndepărtate, dar în realitate visează să aibă propria sa trupă pentru a câștiga mai mulți bani și pentru a-și putea trimite fiicele la școală.

Românul spune că este greu să găsești un loc de muncă dacă nu ai diplomă. „Fac ce pot. Am lucrat și în străinătate, în Germania, unde am cules fructe. În Italia m-am mutat de multe ori, am făcut turnee în mai multe orașe, cântând mereu la acordeon“, spune muzicianul.

Fănel locuiește într-o colibă mică pe câmp și îi este foarte dor de copiii și familia sa. „Cânt la acordeon de când eram copil, bunicul și tatăl meu, care sunt și ei muzicieni, m-au învățat. Este o tradiție de familie. Dacă îmi place atât de mult să cânt, le datorez acest lucru".

I-ar plăcea să aibă o trupă și un acordeon nou, dar pentru el sunt visuri prea îndepărtate.