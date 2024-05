Un bărbat își crește singur copiii într-o încăpere de câțiva metri pătrați și fără energie electrică VIDEO

Un bărbat din municipiul Târgu Jiu trăiește de 18 ani împreună cu doi fii, cu vârste de 19 și 15 ani, într-o încăpere de câțiva metri pătrați, fără energie electrică.

Locuința a fost improvizată într-un adăpost pentru ciobani. „Am stat doi ani în gazdă după care m-am mutat aici. Era un adăpost pentru cei care veneau cu oile la păscut. Am plătit atunci cinci milioane de lei vechi. Erau doar pereții. Eu am făcut acoperișul. Terenul are o suprafață de 1.400 metri pătrați. Mă gândeam că o să extind locuința, dar nu am putut. I-am crescut singur pe cei doi copii, deoarece soția mea ne-a părăsit. Este alcoolică. Mai vine și acum să mănânce ceva, după care pleacă“, a povestit Valentin Negrea pentru un vlog.

Trăiesc la lumina lumânării

Cei trei trăiesc la lumina lumânării. Pe locuință se află un panou fotovoltaic, dar care nu mai funcționează.

Acesta a fost și tată și mamă pentru cei doi copii. În ciuda greutăților cu care se confruntă, Valentin nu s-a gândit vreodată să renunțe la copiii săi: „Îmi este drag de copii. Mă trezesc și noaptea și mă uit la ei. Nu m-am gândit vreodată să-i dau la un orfelinat. Mai bine să mor. Eu gătesc. Fac și sarmale, fasole, verde, tocană și alte feluri de mâncare. Vara nu pot să fac mâncare, pentru că se strică“.

Unul dintre copii a desenat o casă pe unul dintre pereții locuinței

Valentin lucrează cu ziua pentru a-și întreține cei doi copii: „Eu muncesc pe unde pot. Copiii merg cu mine la muncă atunci când sunt liberi“.

Cei doi băieți merg la școală, iar unul dintre ei este campion la lupte.

Bărbatul spune că s-a obișnuit să trăiască în asemenea condiții. Unul dintre copii a desenat pe un perete o casă mai mare și frumoasă. „Ei își doresc o casă mai mare dar nu am putut să le-o ofer. Ne-am obișnuit să trăim așa. Nu avem apă. Merg cu bidoanele cam 2-3 kilometri până în sat ca să Luăm apă“, spune bărbatul.

Ilie, copilul cel mic, a povestit că i-a fost greu, la început să crească fără mamă, dar că s-a obișnuit. Acesta a vizitat multe orașe, unde a participat la competiții sportive.

Campanie de strângere de fonduri demarată de studenți

Liga Studenților din Universitatea „Constantin Brâncuși“ din Târgu Jiu a demarat o campanie pentru strângerea de fonduri în vederea achiziționării unui sistem fotovoltaic: „Este o familie monoparentală. Trăiesc într-o singură cameră improvizată. Au un generator defect și ne-am propus să cumpărăm acest panou fotovoltaic. Este nevoie de o sumă de 1.400 de lei. Strângem în continuare acești bani. Cine dorește să facă donații ne poate contacta“, a spus Magdalena Popescu, director în departamentul de media și Marketing din cadrul Ligii Studenților.