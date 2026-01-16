search
Vineri, 16 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Demonstrație spectaculoasă: un robot ucrainean a apărat singur o poziție timp de 45 de zile. „Inamicul nu a știut că se luptă cu un vehicul fără pilot”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Un vehicul militar fără pilot al armatei ucrainene a reușit să blocheze înaintarea trupelor ruse timp de șase săptămâni pe frontul de est, fără ca vreun soldat să fie prezent în poziția defensivă. Este una dintre cele mai spectaculoase demonstrații ale noii generații de război robotic folosit în conflictul din Ucraina.

Robotul, numit DevDroid TW 12.7, este un vehicul terestru de dimensiunea unei mașini de tuns iarba, dar înarmat cu o mitralieră grea M2 Browning de calibru .50. Controlat de la distanță de militari aflați la kilometri buni în spatele liniei frontului, aparatul a respins zilnic atacuri ale infanteriei ruse, care credea că se confruntă cu mai mulți soldați ucraineni bine poziționați.

„Până la final, inamicul nu a realizat că la acea poziție se afla doar un vehicul fără pilot cu modul de luptă”, a declarat Mykola „Makar” Zinkevych, comandantul companiei NC-13 Strike din cadrul Corpului 3 de Armată al Ucrainei, scrie dailymail.

Robotul ucrainean FOTO: captura X
Robotul ucrainean FOTO: captura X

Potrivit acestuia, robotul a apărat o poziție care, în mod normal, ar fi necesitat prezența a cel puțin șase militari.

Trupe rusești au încercat în repetate rânduri să profite de ceață, ploaie și ninsoare pentru a avansa în grupuri mici, însă fiecare atac a fost respins cu foc susținut.

Robotul era retras o dată la două zile pentru mentenanță și reaprovizionare cu muniție, operațiune care dura aproximativ patru ore. Echipajul de suport se afla la circa patru kilometri de linia frontului.

DevDroid TW 12.7 poate fi operat de la distanță pe o rază de până la 24 de kilometri și este dotat inclusiv cu inteligență artificială, care îi permite să-și planifice traseul în teren accidentat.

Imaginile publicate de armata ucraineană îl arată deplasându-se autonom și trăgând rafale rapide către poziții rusești.

Succesul acestui sistem confirmă tendința clară din războiul din Ucraina: soldații sunt tot mai des înlocuiți de roboți în cele mai periculoase misiuni.

„Cererea pentru aceste sisteme este enormă. Roboții nu sângerează”, a mai spus Zinkevych.

Compania NC-13 Strike, fondată în 2025, se concentrează în prezent pe extinderea utilizării vehiculelor terestre fără pilot atât în apărare, cât și în ofensivă.

Alte variante ale DevDroidului, inclusiv modele dotate cu lansatoare de grenade, au fost deja aprobate pentru utilizare pe front.

Nu este un caz izolat. Anul trecut, Ucraina a desfășurat o ofensivă complet robotizată împotriva unei poziții rusești din apropierea orașului Harkiv, folosind aproximativ 50 de drone aeriene. 

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
digi24.ro
image
Cu ce se ocupă bărbatul din Mediaș care a reclamat că i s-a furat un seif cu 1 milion de euro
stirileprotv.ro
image
Premierul Ilie Bolojan a fost întâmpinat cu huiduieli la Iași. Mai mulți oameni i-au strigat “trădătorule” și “demisia”
gandul.ro
image
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
mediafax.ro
image
Marius Șumudică, mesaj clar pentru șeici după Al Khaleej – Al Okhdood 4-1. Ce le-a cerut antrenorul român
fanatik.ro
image
Un român a fost arestat de agenții ICE trimiși de Donald Trump să prindă imigranții infractori: „Exploatează limitele legii”
libertatea.ro
image
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
digi24.ro
image
Mărirea organelor genitale cu acid hialuronic, metoda controversată folosită de sportivi pentru a trișa. Primul nume care recunoaște
gsp.ro
image
Era pregătit să devină din nou tată, dar a primit lovitura vieții sale: ”Șocul nu a fost că m-a înșelat”. A urmat un scandal uriaș
digisport.ro
image
Interdicție totală din 2026 la bordul avioanelor: obiectul extrem de folosit pe care pasagerii nu îl mai pot folosi
stiripesurse.ro
image
O femeie care păstra de 40 de ani o oală de gătit a vrut să o vândă cu 100 de dolari, dar a încasat până la urmă 32.000 de dolari
antena3.ro
image
Meseriile pentru care au început să fie publicate salariile. Măsura, obligatorie din vară
observatornews.ro
image
De ce PRO TV i-a luat emisiunea lui Cătălin Măruță, de fapt! S-au dat cărțile pe față: 'Trebuie să-și asume și...'
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
prosport.ro
image
Ce faci dacă ai pierdut diploma de Bacalaureat, Licenţa sau foaia matricolă: primul pas pentru recuperarea actelor
playtech.ro
image
Gripa care nu apare în statistici: de ce sunt mai multe cazuri decât cele raportate. „Vedem doar vârful iceberg-ului”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Groenlanda, mesaj clar: ”Nu mai este o glumă”
digisport.ro
image
Groenlanda a ales între SUA și Danemarca: Situația este „foarte gravă”
stiripesurse.ro
image
Sofia Vicoveanca a făcut primele declarații după internare. Care este starea de sănătate a artistei: ,,Sunt la mâna medicilor”
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
ȘOC METEO! Iarna nu se mai termină în România! NINGE până în aprilie, primăvara dispare complet
romaniatv.net
image
Franța se răzbună pe România pentru Mercosur. Mișcare extremă care ne lasă fără apărare în fața lui Putin
mediaflux.ro
image
Mărirea organelor genitale cu acid hialuronic, metoda controversată folosită de sportivi pentru a trișa. Primul nume care recunoaște
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cătălin Măruță, înlocuit de Gabriela Cristea la PRO TV?
actualitate.net
image
Zodiile norocoase ale lunii februarie 2026: vor avea bani cu nemiluita, succes în afaceri și liniște în familie
click.ro
image
Mihai Trăistariu, lovit grav de impozitul pentru cele 8 apartamente din Mamaia: „Mi-e și frică!” Câți bani a plătit în 2025?
click.ro
image
Rețeta grecească pe care puține gospodine o știau. Cum se prepară giouvetsi, un deliciu pentru toate gusturile. VIDEO
click.ro
Regina Sofia a Spaniei în doliu profimedia 0894974428 jpg
Curtea Spaniei a confirmat decesul și se pregătește de înmormântare! Regina Sofia este de neconsolat!
okmagazine.ro
Regele Charles Kate Middleton jpg
Regele Charles este pregătit să o încoroneze pe Prințesa Kate mai devreme. Un gest cu greutate pentru a marca ziua ei de naștere
okmagazine.ro
Prajitura cu biscuiti si ciocolata Sursa foto shutterstock 2444852699 jpg
Prăjitură cu biscuiţi şi ciocolată. Ușor de făcut și n-are nevoie de coacere
clickpentrufemei.ro
in 1879 un om de stiinta a ingropat mai mult sticle pline cu seminte la fiecare 20 de ani cate una este dezgropata si studiata 1034524 jpg
Experimentul care refuză să se termine: sticlele cu semințe îngropate în 1879 și mesajul lor peste secole
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cel mai ieftin cartier din România pentru cumpărarea unei locuințe. Prețul care schimbă calculele românilor
image
Zodiile norocoase ale lunii februarie 2026: vor avea bani cu nemiluita, succes în afaceri și liniște în familie

OK! Magazine

image
Regele Charles este pregătit să o încoroneze pe Prințesa Kate mai devreme. Un gest cu greutate pentru a marca ziua ei de naștere

Click! Pentru femei

image
Sunt ca și căsătoriți! Timothée Chalamet și Kylie Jenner locuiesc împreună de un an!

Click! Sănătate

image
Te-ai născut pentru a fi bogat? Calculează-ți numărul destinului și află!