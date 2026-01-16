Video Demonstrație spectaculoasă: un robot ucrainean a apărat singur o poziție timp de 45 de zile. „Inamicul nu a știut că se luptă cu un vehicul fără pilot”

Un vehicul militar fără pilot al armatei ucrainene a reușit să blocheze înaintarea trupelor ruse timp de șase săptămâni pe frontul de est, fără ca vreun soldat să fie prezent în poziția defensivă. Este una dintre cele mai spectaculoase demonstrații ale noii generații de război robotic folosit în conflictul din Ucraina.

Robotul, numit DevDroid TW 12.7, este un vehicul terestru de dimensiunea unei mașini de tuns iarba, dar înarmat cu o mitralieră grea M2 Browning de calibru .50. Controlat de la distanță de militari aflați la kilometri buni în spatele liniei frontului, aparatul a respins zilnic atacuri ale infanteriei ruse, care credea că se confruntă cu mai mulți soldați ucraineni bine poziționați.

„Până la final, inamicul nu a realizat că la acea poziție se afla doar un vehicul fără pilot cu modul de luptă”, a declarat Mykola „Makar” Zinkevych, comandantul companiei NC-13 Strike din cadrul Corpului 3 de Armată al Ucrainei, scrie dailymail.

Potrivit acestuia, robotul a apărat o poziție care, în mod normal, ar fi necesitat prezența a cel puțin șase militari.

Trupe rusești au încercat în repetate rânduri să profite de ceață, ploaie și ninsoare pentru a avansa în grupuri mici, însă fiecare atac a fost respins cu foc susținut.

Robotul era retras o dată la două zile pentru mentenanță și reaprovizionare cu muniție, operațiune care dura aproximativ patru ore. Echipajul de suport se afla la circa patru kilometri de linia frontului.

DevDroid TW 12.7 poate fi operat de la distanță pe o rază de până la 24 de kilometri și este dotat inclusiv cu inteligență artificială, care îi permite să-și planifice traseul în teren accidentat.

Imaginile publicate de armata ucraineană îl arată deplasându-se autonom și trăgând rafale rapide către poziții rusești.

Succesul acestui sistem confirmă tendința clară din războiul din Ucraina: soldații sunt tot mai des înlocuiți de roboți în cele mai periculoase misiuni.

„Cererea pentru aceste sisteme este enormă. Roboții nu sângerează”, a mai spus Zinkevych.

Compania NC-13 Strike, fondată în 2025, se concentrează în prezent pe extinderea utilizării vehiculelor terestre fără pilot atât în apărare, cât și în ofensivă.

Alte variante ale DevDroidului, inclusiv modele dotate cu lansatoare de grenade, au fost deja aprobate pentru utilizare pe front.

Nu este un caz izolat. Anul trecut, Ucraina a desfășurat o ofensivă complet robotizată împotriva unei poziții rusești din apropierea orașului Harkiv, folosind aproximativ 50 de drone aeriene.