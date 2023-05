Declarație socantă a autorului masacrului de la Belgrad. Asistenții sociali, îngroziți de băiatul de 13 ani

Criminalul de 13 ani care a deschis focul, miercuri, într-o şcoală din Belgrad şi a ucis opt elevi şi un agent de securitate, i-a îngrozit pe asistenții sociali care au asistat la interogatoriul său.

„M-am bucurat în timp ce le auzeam strigătele. Îmi părea rău că nu-i omorâsem pe toți cei de pe listă“, sunt mărturiile șocante ale băiatului de 13 ani, conform cotidianul din Serbia, Kurir.rs.

„Când am ieșit în curte să schimb încărcătorul, din rucsac au căzut cocktailurile Molotov și am vrut să le arunc, astfel încât poliția să nu poată intra în școală până nu termin ceea ce am început. Apoi am intrat în panică și mi-am dat seama că cel mai bun lucru e să sun la poliție. Am pus pistolul jos și am sunat“, continuă el să povestească ororile făcute.

Ceea ce i-a șocat în mod special pe asistenții sociali timpul discuției cu minorul a fost că acesta a recunoscut practic că i-a plăcut cumva să omoare, nu doar că a plănuit crima în mod conștient, ci că și-a și dorit-o.

Inspirat din filme cu crime în masă

Criminalul de 13 ani a recunoscut că a vizionat adesea filme și documentare despre crime în masă. Este obsedat în special de documentarul „American Tragedy”, care arată cum suferă mamele victimelor, dar și cum suferă mama ucigașului din cauza a ceea ce a făcut copilul ei. Documentarul a fost vizionat de mai multe ori, iar mama criminalului a fost identificată cu propria sa mamă, mai scrie presa din Serbia.

Miercuri dimineaţa, un elev de 13 ani, înarmat cu un pistol de 9 mm şi cu mai multe încărcătoare, a deschis focul, ucigându-l iniţial pe agentul de pază al şcolii şi trei elevi pe coridoare, înainte de a intra într-o clasă unde a tras întâi asupra unei profesoare, apoi asupra elevilor.

Atacatorul a fost arestat la scurt timp după atac în curtea şcolii, unde el aştepta sosirea poliţiştilor. El însuşi a sunat la poliţie pentru a anunţa ceea ce tocmai făcuse, a relatat şeful poliţiei din Belgrad, Veselin Milic.