Cum se pregătesc soldații din „Brigada de Oțel” pentru contraofensivă: „Așteptăm doar ordinul”

Trupele din brigăzile ucrainene nou formate se antrenează într-o locație secretă în așteptarea ordinului de a se alătura luptelor, scrie The Times.

„Brigada de oțel” a grănicerilor urmează să se alăture contraofensivei ucrainene pe vasta linie de front fortificată care desparte teritoriul controlat de Ucraina de cel ocupat de forțele rusești.

„Când am aflat despre brigadă, am solicitat imediat să vin aici pentru că am vrut să fac parte dintr-o unitate de frunte în cadrul ofensivei”, a dezvăluit Anton, în vârstă de 25 de ani, un ofițer de informații care slujește în garda de frontieră ucraineană de doi ani. „Suntem pregătiți să ne eliberăm teritoriul de ruși. Așteptăm doar să primim ordinul de plecare”.

„Brigada de oțel” este una dintre cele 12 noi brigăzi de asalt pe care Kievul a început să le formeze la începutul anului în pregătirea contraofensivei ucrainene, un test crucial al capacităților de a lua înapoi teritoriu din mâna Rusiei după o iarnă lungă în care liniile frontului au fost înghețate. Mult așteptata contraofensivă ucraineană s-ar putea dovedi decisivă pentru finalul războiului, dar și-ar putea pune amprenta și asupra alianțelor Ucrainei cu Occidentul, în condițiile în care oboseala războiului este tot mai accentuată în unele cercuri de la Washington, de departe cel mai important susținător al țării.

Oleksii Reznikov, ministrul apărării, anunța săptămâna trecută că pregătirile sunt aproape finalizate, la câteva zile după ce NATO a dat un imbold Ucrainei, anunțând că 98% din armamentul care i-a fost promis Kievului a ajuns în această țară.

Grănicerii din prima linie

De la invazia rusă din 2014, grănicerii ucraineni au fost continuu în prima linie a luptelor. După ce Rusia a declanșat invazia la scară largă, în februarie anul trecut, au revenit pe front ca personal militar cu drepturi depline. De altfel, un polițist de frontieră este autorul exclamației devenită emblematică „navă de război rusă, du-te dracului” pe când apăra Insula Șerpilor, anul trecut.

Comandantul „Brigăzii de Oțel” este Paditel Valeri Borisovici, cel care a apărat alături de alți grăniceri orașul Mariupol în timpul asediului rus de trei luni asupra fabricii Azovstal. A revenit în Ucraina în septembrie, în urma schimbului de prizonieri.

Brigada de Oțel

„Brigada de Oțel” este compusă în principal din absolvenți - serviciile de informații și recunoaștere reprezintă una din specializările în care este instruit grupul. „Este absolut critică pentru noi”, a explicat un comandant de unitate care se prezintă cu indicativul Wildfield.

„Rușii nu au limite, au mult mai multă muniție decât noi, mult mai mulți oameni. În plus, nu știm câți dintre ei sunt mercenari Wagner. Nu le pasă de victime, trimit oamenii în valuri și trag, trag, trag. Noi trebuie să luptăm inteligent.

Dacă există o tranșee pe linia frontului, putem folosi artileria, putem trimite oameni sau putem trimite o dronă care să lanseze explozibili. De ce să risc o viață când pot folosi o mașină?”, a spus el.

Membrii Brigăzii de Oțel s-au întors recent de la antrenamentele pe care le-au efectuat în Marea Britanie, unde au fost învățați măsuri de prim ajutor tactic.

„Vrem să trecem la ofensivă, dar să putem ucide cel puțin trei ruși pentru fiecare viață pe care o pierdem”, spune Andrei, comandantul batalionului.

Dronele reprezintă „între 60 și 70 la sută din succesul unei operațiuni", a spus el. Cu toate acestea, apar momente în care doar recunoașterea umană va funcționa; este motivul pentru care fac exerciții.

Găsirea de noi recruți motivați a fost o provocare. Cei mai mulți dintre cei dispuși să lupte pentru țara lor s-au înrolat la scurt timp după invazie. Dar sunt și cazuri precum cel al lui „Golden Boy”, un soldat care se pregătește să revină pe front după ce a suferit un traumatism în timpul luptelor din Marinka anul trecut.

„M-am alăturat Brigăzii de Oțel ca să pot da mai departe ceea ce știu despre lupta împotriva rușilor. Mulți oameni au experiența luptei pentru prima dată. Chiar și pentru cei care au luptat în 2014 în Donbass, acesta este un tip de război foarte diferit”, a spus el.

„Principalele bătălii”

Duminică, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a omagiat duminică ceea ce a numit „paza de oțel, invincibilă, a frontierei Ucrainei”, salutând unitățile care luptă în Bahmut, Avdiivka și Marinka. „Trebuie să ne eliberăm țara și poporul nostru de sclavia rusească”, le-a spus el grănicerilor, avertizând că urmează „principalele bătălii”. „Trebuie să restabilim în întregime linia frontierei noastre atât pe uscat, cât și pe mare”.

Sarcina se anunță extraordinar de grea. De când s-au retras din Herson, în septembrie anul trecut, forțele rusești au construit ceea ce Ministerul Apărării de la Londra a numit „unele dintre cele mai extinse sisteme de lucrări militare defensive văzute oriunde în lume în ultimele decenii". Acestea includ șiruri elaborate de tranșee, berme și „dinți de dragon”, piramide de beton menite să împiedice trecerea blindatelor, susținute de câmpuri de mine.

Ucraina nu mai trebuie să se bazeze atât de mult pe aliații săi occidentali pentru a le furniza imagini prin satelit care să le arate cum sunt dispuse aceste linii defensive. Producătorul turc Bayraktar a donat drone armatei ucrainene, și ucrainenii au strâns fonduri în valoare de 14 milioane de lire cu care au cumpărat un satelit Iceye produs în Finlanda. Acesta transmite acum imagini radar de înaltă rezoluție către serviciile de informații militare, deși cu o întârziere de trei ore. Astfel că dronele de recunoaștere sunt critice pentru a evalua situația în timp real.