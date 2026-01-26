La Yiwu International Trade City, cea mai mare piață en-gros din China, clienții se înghesuie pentru a cumpăra un mic cal de pluș roșu, cu gura într-o expresie tristă și un clopoțel auriu la gât, care a devenit viral pe rețelele sociale înainte de Anul Nou Chinezesc, care marchează anul Calului în zodiacul chinezesc, notează Reuters.

Jucăria, poreclită de utilizatori „calul care plânge”, a fost inițial concepută să aibă o față zâmbitoare, dar o eroare de fabricație i-a transformat zâmbetul într-o încruntare. Proprietara magazinului Happy Sister, Zhang Huoqing, a povestit că un muncitor „a cusut din greșeală gura invers”.

„Oamenii glumeau că animalul care plânge reprezintă felul în care arăți la serviciu, iar cel zâmbitor, felul în care arăți după serviciu”, a explicat Zhang. Cererea a crescut atât de mult încât magazinul a continuat producția acestei versiuni cu fața tristă.

Tinerii angajați din China spun că expresia posomorâtă a calului reflectă orele lungi de muncă și stresul de la serviciu, iar popularitatea jucăriei se înscrie într-o tendință mai largă de produse „urât-drăguțe”, precum personajul Labubu de la Pop Mart.

Lou Zhenxian, vânzător cu peste 25 de ani de experiență în jucării de sărbători, a afirmat: „În zilele noastre, aproape toți cei care intră în magazin cer calul care plânge.” Până la începutul după-amiezii, rafturile se goliseră deja, iar angajații se grăbeau să le reumple.

„Se vinde pe bandă rulantă”, a spus Zhang, adăugând că „acest cal care plânge se potrivește perfect realității omului modern care muncește.”