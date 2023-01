Cum a plantat China o cârtiță la FBI. Povestea fraților care au deconspirat zeci de agenți secreți ai SUA

Un presupus dublu spion chinez, care a lucrat pentru direcția de contrainformații a FBI și a cărui activitate a trecut neobservată 20 de ani ar putea fi vinovat pentru deconspirarea a zeci de agenți secreți ai CIA, dezvăluie James Bamford în volumul „SPYFAIL: Foreign Spies, Moles, Saboteurs and the Collapse of America's Counterintelligence”.

Insider a publicat un capitol al cărții ce relatează despre doi frați americani de origine chineză care au spionat pentru CIA și apoi pentru Ministerul Securității de Stat din China, echivalentul chinez al FBI și CIA.

Totul a început în 2001, la Hong Kong, pe fondul unei activități intense a spionajului chinez. Devenită regiune autonomă după ce fusese colonie britanică, turiștii chinezi au început să vină în valuri în oraș și să aducă mai mulți bani decât cei americani și japonezi.

Dar în culise orașul a devenit locul în care au început să se intersecteze spionii estici cu cei occidentali.

„Hong Kong este un loc în care agențiile de informații străine desfășoară o activitate intensă", a recunoscut Li Gang, directorul adjunct al Biroului de Legătură al Beijing-ului din acest oraș.

Doi frați cu cetățenie americană care lucraseră pentru CIA în calitate de ofițeri clandestini în China erau gata să schimbe tabăra, având programată o întâlnire cu agenți ai serviciilor secrete chineze.

Cum au ajuns David și Alex Ma să lucreze pentru CIA

Alexander Yuk Ching Ma și fratele său mai mare, David, erau amândoi veterani ai direcției de operațiuni clandestine a CIA. David s-a născut în Shanghai în 1935, în districtul Pudong care era un centru financiar important al Chinei. Ambii frați au locuit la Shangai și ulterior au absolvit University of Hawaii at Manoa.

În 1961, când avea 26 de ani, David s-a mutat la Los Angeles și șase ani mai târziu a fost angajat la CIA ca traducător. Era spre sfârșitul anilor 60, când SUA era angajată într-un război cu Vietnamul de Nord, susținut de China, și avea mare nevoie de spioni.

De aceea o mulțime de noi recruți se perindau la tabăra de instruire a CIA de la Camp Perry (sau Ferma), Virginia.

CIA ducea însă lipsă de oameni care se puteau pierde ușor printre asiatici și care puteau vorbi cât de cât fluent mandarina sau vietnameza.

Situația l-a favorizat pe David care, în 1971, a fost promovat în rândurile ofițerilor și a dobândit acces la sursele CIA în China și alte țări, dar și la mijloacele secrete de comunicații (covcom). El a fost trimis în țările Orientului Îndepărtat asiatic, unde a fost activ până în 1983, când a fost obligat să demisioneze pentru că s-a folosit de poziția sa pentru a înlesni intrarea în SUA a unor cetățeni chinezi.

Între timp, fratele său Alex, în vârstă de 36 de ani atunci, se alăturase CIA. A avut același parcurs ca fratele său - informat și el cu privire la identitățile spionilor din rețeaua CIA a fost trimis de asemenea în Orientul Îndepărtat asiatic. După șapte ani a renunțat la job și în 1995 s-a mutat în China.

În 1998, fratele său David, care locuia la Los Angeles, avea probleme cu legea - acuzat de fraudă a fost condamnat la cinci luni de închisoare și obligat să plătească 145,623 de dolari, bani de care nu dispunea. În 2000, Alex a venit și el în SUA.

Nu după multă vreme, frații au apărut în Shanghai.

O serie de întâlniri secrete au avut loc pe parcursul a trei zile, la sfârșitul lui martie 2001, între cei doi frați și un număr de oficiali ai Ministerului Securității de Stat (MSS). În acest timp ei au predat informații secrete ale CIA privind modalitățile de acoperire, activitățile din China, mijloace de criptare a informațiilor, identitatea agenților, precum și a surselor, dar și cum erau securizate comunicațiile. Pentru aceste informații frații au primit 50.000 de dolari numerar.

O poveste la indigo

După ce s-au întors în SUA, Alex a aplicat pentru postul de agent special FBI, dar a fost refuzat pentru că nu îndeplinea condiția de vârstă, el având cam 49 de ani.

Totuși în 2004 a fost angajat ca traducător pentru că stăpânea mai multe dialecte chineze. FBI tocmai își revenea după o afacere dezastruoasă- o spioană dublă și un agent cheie al său, Katrina Leung, transmisese informații false vreme de 10 ani.

Alex a primit un post la sediul FBI din Honolulu, unde a activat cel puțin șase ani. De fapt, el pare că a preluat rolul, de data asta pentru China, a agentului dublu Robert Hanssen, care spionase 20 de ani pentru Rusia.

Metoda folosită de Ma nu a fost deloc sofisticată - a copiat, fotografiat și încărcat fișiere și a ieșit pe ușă cu ele. Unele informații secrete priveau rachete ghidate și sisteme de armament, în timp ce altele dezvăluiau identitatea unor surse confidențiale.

Fișierele erau predate la Shanghai agenților Biroului Securității de Stat din Shanghai (SSSB), un sediu regional al Ministerului Securității de Stat din Beijing. Șeful acestui sediu local era unul dintre recrutorii lui Ma.

Ma a fost la un moment dat controlat de vameși pe când se întorcea în Honolulu și asupra lui au fost găsiți 20.000 de dolari. Dar nu s-a luat nicio măsură și chiar în acea zi Ma a transmis materiale clasificate suplimentare. O parte din banii primiți de la MSS erau depozitați într-un cont bancar deschis în Hong Kong.

Spionii chinezii în SUA

David Ma a continuat și el să spioneze. Locuind într-o zonă înstărită din Los Angeles, acesta și-a deschis afaceri în domeniul consultanței privind drepturile imigranților asiatici. În mod ironic o declarație a sa privind spionajul chinez a apărut în Los Angeles Times.

Pe măsură ce economia Chinei explodează, a spus el, din perspectiva sa, este de înțeles ca unii americani de origine chineză ce fac afaceri acolo să fie tentați să sară în ajutor guvernului. „Nu spun că toți sunt spioni”, a preciza el. „Doar că în cazul unora este vorba pur și simplu despre lăcomie, pentru că trebuie să facă afaceri cu [guvernul chinez]. Este ca un fel de troc sau de schimb".

Pentru serviciile secrete chineze, faptul că David avea acces la comunitățile chineze din Los Angeles era o situație ideală, pentru că putea descoperi informatorii CIA și FBI din rândurile acestora.

Cei doi frați au colaborat eficient în această sarcină: în februarie 2006, Alex Ma, cârtița Chinei la FBI, i-a trimis lui David fotografii cu cinci presupuse surse ale americanilor. La scurt timp, David i-a trimis lui Alex un e-mail în care îi identifica pe doi dintre informatori. Iar un card de memorie aparținând lui Alex conținea fotografii ale celor cinci surse, împreună cu o listă cu cinci nume.

Ani de zile Alex, inclusiv prin intermediul soției sale, a transmis secrete la interval de câteva luni. De fiecare dată zbura la Shanghai pentru a preda materialele. În 2010, omul său de legătură cu agențiile chineze l-a întrebat dacă David nu ar dori să discute despre „afacerea lor”.

Cum recrutează serviciile chineze agenți CIA

Cam în aceeași perioadă MSS a recrutat un alt fost ofițer CIA, care se prezenta cu numele de Jerry Chun Shing Lee. Născut la Hong Kong, a copilărit în Hawaii. În 1982, la 17 ani, a intrat în armata americană, unde a slujit patru ani în corpul de rezerviști. Cu o licență în administrarea afacerilor și apoi cu master în resurse umane, a fost angajat ca ofițer de caz la CIA. 14 ani a fost trimis în numeroase misiuni peste hotare, inclusiv în China.

Dar după ce a așteptat o promovare care nu a mai venit, a demisionat și s-a mutat la Hong Kong. Aici s-a angajat la Japan Tobacco International ( JTI), o companie care la acea vreme se confrunta cu problema grupurilor de crimă organizată care exportau tone de țigări contrafăcute cu complicitatea oficialilor corupți. De aceea avea un departament de integritate condus de un ofițer veteran al CIA, David Reynolds.

Lee susținuse că avusese un post de rang înalt în cadrul CIA și asta l-a convins pe Reynold să-l angajeze. Dar Lee nu s-a adaptat și curând a început să aibă probleme, fiind suspectat că îi informează pe oficialii chinezi corupți despre anchete și percheziții

Deși compania a alertat FBI, aparent nu s-au luat măsuri și într-un final, în 2009, Lee a fost concediat. La scurt timp, un oficial chinez a avertizat compania că Lee lucrează cu serviciile secrete chineze. Dar nici de data asta FBI nu a putut folosi informația.

Cum au fost prinși cei doi frați spioni

În aceeași perioadă, Lee a avut la Schenzen prima întâlnire cu agenții MSS care i-au oferit o valiză cu 100.000 de dolari și promisiunea de a avea grijă de el „pe viață”. Sarcina lui: să fie cârtiță pentru ei la CIA. Nu a reușit să mai intre în CIA - în schimb, pentru a obține secrete, a înființat în Hong Kong, alături de un partener, un fost polițist, o companie de investigații privind traficul ilegal de tutun.

Doi ani mai târziu, CIA l-a momit în SUA cu o slujbă. În 2012, în urma mai multor percheziții, CIA a descoperit zeci de pagini ce conțineau note operaționale din perioada în care a activat la agenție, cu numele reale ale surselor, date și locații.

Dar Lee nu a fost arestat, ci doar chemat la câteva interogatorii care în cele din urmă l-au determinat să fugă la Hong Kong. FBI a dat-o din nou în bară.

El a fost arestat abia în 2018, pe aeroport, când a încercat să se întoarcă în SUA. A pledat vinovat și a fost condamnat la 19 ani de închisoare.

Între timp, FBI a descoperit și cârtița chineză din interiorul agenției, după 16 ani.

În 2020 lui Alex Ma a fost prins de un agent care s-a dat drept ofițer MSS. A fost arestat și așteaptă să fie judecat. În vârstă de 85 de ani la acea vreme, David nu a fost arestat din cauza demenței avansate.