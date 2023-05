Studiul care răstoarnă tot ce știam până acum: singurătatea este bună pentru sănătatea mintală. Care sunt motivele

Un nou studiu dă peste cap tot ceea ce știam. Experții au descoperit că singurătatea poate fi benefică pentru oameni, deoarece scade nivelul emoțiilor, stresului sau anxietății. Un beneficiu esențial de a merge undeva singur este oportunitatea de a găsi calmul și de a avea libertatea de a alege.

Profesorul Thuy-vy Nguyen de la Universitatea Durham din Marea Britanie, autorul principal al studiului, a constatat că singurătatea are capacitatea de a reduce nivelul de excitare al oamenilor, ceea ce înseamnă că ea poate fi utilă în situațiile când suntem frustrați, agitați sau furioși, relatează Science Alert.

Cum este definită această noțiune

În cadrul cercetării, care a fost publicată în revista Psychology din California, s-a studiat singurătatea oamenilor și cum influențează ea sănătatea mintală.

Conform sursei citate, petrecerea timpului singur poate induce frică multor oameni, ceea ce este de înțeles. În același timp, diferența dintre momentele de solitudine (izolare) și singurătate este adesea înțeleasă greșit.

Psihologul a studiat singurătatea mai bine de 10 ani, analizând timpul pe care oamenii îl petrec singuri, fără a interacționa cu alții. Descoperirile de până atunci sugerau că tinerii care își petreceau timpul singuri aveau adesea o stare scăzută de spirit.

Pe rețelele de socializare, la televiziune sau în muzica pe care o ascultăm, de obicei ne imaginăm fericirea ca emoție, entuziasm și energie. Din această perspectivă, solitudinea este adesea confundată cu singurătate.

În psihologie, cercetătorii definesc singurătatea ca un sentiment de suferință pe care îl trăim atunci când nu avem sau nu putem obține tipul de conexiuni sociale sau relații la care sperăm. Solitudinea este diferită.

Găsesc singurătatea în spațiile publice

În timp ce definițiile oamenilor despre singurătate pot varia, ceea ce este interesant este că pentru mulți, a fi solitar nu înseamnă neapărat că nu mai este nimeni în preajmă.

În schimb, mulți oameni pot, și o fac, să găsească singurătatea în spațiile publice, fie că stau cu o ceașcă de ceai într-o cafenea aglomerată sau citesc o carte într-un parc. Iar cercetările mele sugerează că a-ți lua ceva timp pentru tine ar putea avea un impact pozitiv asupra dispoziției tale zilnice.

Cât de utilă poate fi această stare

Cercetătorii susțin că nu este nimic greșit în a lua o pauză, a sta singuri, atunci când lucrurile nu merg conform așteptărilor sau când ne simțim copleșiți. ”Ceea ce am descoperit este că a învăța să-ți iei puțin timp pentru tine, un moment de solitudine, te-ar putea ajuta să faci față acestor sentimente”, susține psihologul.

Pare incredibil, dar avem doar de câștigat din solitudine.

"Într-o serie de experimente, am adus studenți într-o cameră pentru a sta în liniște cu ei înșiși. În unele studi, le-am luat elevilor rucsacuri și dispozitive și le-am rugat să stea cu gândurile lor; alteori, elevii stăteau în cameră cu cărțile sau cu telefoanele. Am ajuns la concluzia că singurătatea are capacitatea de a reduce nivelul de excitare al oamenilor, ceea ce înseamnă că poate fi utilă în situațiile în care ne simțim frustrați, agitați sau furioși.Mulți oameni ar putea presupune că numai introvertiții s-ar bucura de singurătate. Dar, deși este adevărat că introvertiții ar putea prefera să fie singuri, ei nu sunt singurii oameni care pot culege beneficiile din singurătate", arată cercetătorii.

Trebuie să o vedem ca pe o alegere pozitivă

Într-un sondaj efectuat pe peste 18.000 de adulți din întreaga lume, mai mult de jumătate au votat pentru singurătate ca una dintre activitățile cheie în care se angajează pentru odihnă. Așa că, dacă ești extrovertit, nu lăsa asta să te împiedice să-ți faci timp pentru ca singurătatea să se calmeze.

Dar un beneficiu esențial de a merge undeva singur este oportunitatea de a găsi calmul și de a avea libertatea de a alege ce să faci și cum să o faci. Pentru a ne depăși teama de singurătate, trebuie să recunoaștem beneficiile acesteia și să o vedem ca pe o alegere pozitivă - nu ceva ce ni se întâmplă.