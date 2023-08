„Combustibilul“ cu care trebuie hrănit creierul ca să fim mai fericiți. Dr. Vlad Ciurea: „Deschid căile optimismului“

Există câteva alimente care reprezintă un adevărat combustibil pentru creier. Prof.dr. Vlad Ciurea a spus cum acționează acestea și care sunt beneficiile asupra organismului. Pe lângă faptul că sunt delicioase, substanțele nutritive pe care le conțin ne fac mai sănătoși.

"Nucile, mango și spanacul - acestea sunt antioxidanți, se duc în creier și mai fac ceva: dezvoltă niște substanțe, neurotransmițători, care sunt un fel de spiriduși care deschid căile optimismului," au explicat reputatul neurochirurg într-o emisiune la Antena 3.

Nucile au proprietăți miraculoase

Banala nucă are proprietăţi miraculoase şi face numai minuni în organismul nostru, mai ales ca gustare. Acestea conţin un complex de vitamine, grăsimi şi proteine, astfel încât consumul lor previne îngroşarea arterelor, bolile de inimă şi producerea unui atac vascular cerebral. Conform unui studiu publicat în Advances in Nutrition, studenții tineri care au consumat 60 de grame de nuci zilnic aveau o performanță cognitivă ridicată spre deosebire de cei care nu mâncau deloc nuci.

Calităţile curative ale spanacului sunt cunoscute şi apreciate din cele mai vechi timpuri. Strămoşii noştri îl foloseau pentru a se trata de anumite afecţiuni, ca şi iarbă de leac, dar de asemenea ca şi hrană. Cu toate acestea, spanacul este contraindicat persoanelor cu afecțiuni reumatice și renale.

Frunzele verzi ne prelungesc viața

Legumele cu frunze verzi ne prelungesc viaţa. Primul pe lista super-alimentelor se află spanacul, bogat în nutrienţi, care conţine vitamina K (cu beneficii pentru sănătatea inimii, a sistemului osos, în prevenirea afecţiunilor oculare) şi care are efect anticancerigen. Conform specialiștilor, se recomandă consumul moderat de spanac în cazul persoanelor cu afecţiuni hepatice, reumatice, inflamaţii gastrice şi ale intestinului, din cauza continuţului de oxalaţi de potasiu şi de calciu. De asemenea, persoanele care suferă de litiază trebuie să evite consumul excesiv deoarece conţine acid uric.

Dieta cu mango. Cum poți pierde pierdere în greutate cu savurosul fruct exotic

Fructul de mango conţine vitamina B-6, vitamina K, potasiu, calciu şi fier, dar şi antioxidanţi, cum ar fi zeaxantina şi betacaroten.

„Este bine să ştim că mango are un conţinut bogat de enzime şi contribuie la îmbunătăţirea digestiei. Are un aport caloric scăzut şi este o alegere potrivită pentru persoanele care urmează o cură de slăbire. Fructul de mango conţine vitamina C şi acid galic, iar acest lucru ajută la întărirea sistemului imunitar“, a spus medicul nutritionist Mihaela Constantin.

Cum introduci mango în diete

În plus, este de mare ajutor în regimurile de slabit, potrivit- BodyGeek, care recomandă dieta cu mango.

Aceasta presupune consumarea, la micul dejun, a unui un fruct mango copt, nu crud, și a unui un pahar cu lapte cu un conținut redus de grăsimi (laptele poate fi înlocuit cu 150 de grame de iaurt natural, tot cu conținut redus de grăsimi).

Meniul se repetă la prânz si la cină, astfel că, în total, se consumă trei fructe mango si trei pahare cu lapte.

Fructul de mango are un conţinut ridicat de fibre şi ajută la sănătatea tractului digestiv.

Cei 5 dușmani

La polul opus, pacienții sunt avertizați să stea departe de cei 5 mari dușmani ai creierului. Medicul avertizează că sănătatea mintală se menține cu activitate pozitivă și optimism.

„Creierul are cinci dușmani: stresul, zahărul, alcoolul, tutunul - pentru că strânge vasele - şi drogurile. Acestea din urmă mă îngrozesc. Putem să menținem sănătatea mintală cu gânduri bune, optimism, zâmbet, activitate pozitivă, citit, scris şi exercițiu fizic. Memorarea şi desfășurarea activităţilor cu voce tare ne ajută nespus de mult", explică reputatul neurochirurg.