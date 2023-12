A crezut că e o simplă durere de stomac. Descoperirea surprinzătoare făcută de medici

După ce durerile de stomac au devenit mult prea mari pentru a le suporta, o femeie din Insula Reunion din Franța a cerut sfatul medicului.

Medicii au rămas stupefiați când au descoperit că o femeie care se confrunta cu dureri de stomac era, fără să știe, însărcinată în 23 de săptămâni și avea un copil care creștea lângă intestinul ei, scrie mirror.co.uk.

Pe parcursul a zece zile, femeia în vârstă de 37 de ani a dezvoltat o durere ciudată în abdomen, precum și balonări care i-au provocat un mare disconfort. În consecință, realizând că are nevoie de îngrijiri medicale, femeia s-a îndreptat spre spital, experții medicali efectuând o scanare. Iar acestora nu le-a venit să creadă ce au găsit.

New England Journal of Medicine a relatat că femeia creștea un făt "normal" în interiorul cavității abdominale, care se află între stomac și intestin. Acest lucru este cunoscut sub numele de sarcină ectopică, care, în mod tragic, duce aproape sigur la pierderea copilului. Cu toate acestea, în mod miraculos, medicii au reușit să nască cu succes copilul la 29 de săptămâni, iar în trei luni, mama și nou-născutul ei au fost externați din spital.

Eforturile chirurgilor au fost uluitoare, având în vedere că bebelușul se dezvolta într-un ritm rapid în cavitatea peritoneală, care este zona care conține organele vitale, cu placenta atașată de partea superioară a pelvisului. Sarcinile ectopice sunt rare, dar apar atunci când fătul începe să se dezvolte în trompele uterine, care au rolul esențial de a transporta ovulele de la ovare la uter.

Pe măsură ce sarcina avansează, acestea se pot rupe, ceea ce duce, din păcate, la "evadarea" fătului în cavitate. Șansele ca acest lucru să se întâmple sunt foarte mici, doar una din 30.000 având loc în abdomen. Șansa de a pierde copilul în acest caz este de până la 90%. Iar cei care supraviețuiesc au o șansă din cinci de a avea malformații congenitale sau leziuni cerebrale.

În acest caz, femeia din Insula Reunion, un teritoriu francez de peste mări din Oceanul Indian, s-a îndreptat spre Franța pentru a primi îngrijiri medicale. După ce au făcut descoperirea, medicii s-au asigurat că au așteptat până la 29 de săptămâni pentru a oferi copilului cele mai mari șanse de supraviețuire posibile.

În cele din urmă, acest lucru a dus la cinci săptămâni lungi pentru mamă, care a fost îngrozită, pe bună dreptate, că și-ar putea pierde copilul. Folosindu-se de abilitățile lor, medicii au făcut o incizie în abdomenul femeii înainte de a plasa copilul pacientei lor la terapie intensivă neonatală, într-o naștere incredibil de reușită.

După mai puțin de două săptămâni, ea s-a întors pentru ca experții medicali să îi îndepărteze restul placentei. Femeia, care suferise anterior avorturi spontane, s-a bucurat nespus de mult să își întâmpine bebelușul pe lume, ducând copilul acasă pentru a-i cunoaște pe ceilalți doi copii ai ei, care abia așteptau să își cunoască noul frate.